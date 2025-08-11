t-online - Nachrichten für Deutschland
Zur Abwehr von Putins Drohnenkrieg: Ukraine baut Schrotflinten-Drohnen

Bis zu 200 Kilometer pro Stunde
Ukraine baut fliegende Schrotflinte zur Drohnenabwehr

Von t-online
11.08.2025 - 11:31 UhrLesedauer: 1 Min.
Eine abgeschossene russische Shahed Drohne (Symbolbild): Im Vergleich zur herkömmlichen Drohnenabwehr soll das neue System deutlich kostengünstiger sein.Vergrößern des Bildes
Eine abgeschossene russische Shahed Drohne (Archivbild): Im Vergleich zur herkömmlichen Drohnenabwehr soll das neue ukrainische System deutlich kostengünstiger sein. (Quelle: IMAGO/Andreas Stroh/imago-images-bilder)
Um die russischen Drohnen abzuwehren, setzt die Ukraine in Zukunft wohl auf eine ungewöhnliche Technik. Durch die Schrotflinten spart das Militär Geld.

Die Ukraine könnte in Zukunft bei der Abwehr von russischen Drohnen auf neue Schrotflinten-Drohnen setzen. Wie die Internetseite "militarnyi.com" schreibt, hat das ukrainische Unternehmen Besomar auf einer Branchenmesse eine neue Drohne vorgestellt, die mit bis zu vier Schrotflinten bestückt werden kann.

Ein Sprecher von Besomar erklärte "Militarnyi", das Unternehmen entwickele normalerweise Flugzeuge und baue sie in Serie. "Aber es gab eine Anfrage, etwas Neues zu entwickeln, das in der Luft schießen und trotzdem zurückkehren kann." Bereits im März hat das ukrainische Drohnen-Unternehmen Sky Defenders ein Modell getestet, das mit Schrotflinten bestückt wird.

Präsentation bei der Iron Demo 2025: So soll die Schrottflinten-Drohne aussehen.Vergrößern des Bildes
Präsentation bei der Iron Demo 2025: So soll die Schrottflinten-Drohne aussehen. (Quelle: Screenshot aus Militarnyi-Video)

Dank eines Sensors soll die Besomar-Drohne dazu in der Lage sein, automatisch zu feuern. Die Abwehr der russischen Drohnen soll dadurch deutlich effizienter werden – es käme nicht nur ausschließlich auf die Reaktionszeit der Piloten an. Weiter heißt es, dass die Drohne eine Geschwindigkeit von bis zu 200 Kilometer pro Stunde erreichen können soll. Sie muss von dem Boden aus über ein Katapult gestartet werden.

Die Kosten der einzelnen Drohnen sind nicht bekannt. Vor allem in den letzten Monaten hat Russland den Drohnenkrieg deutlich ausgeweitet. Die neuen Abfangdrohnen würden eine Abwehr ermöglichen, bei der die ukrainischen Drohnen nicht zerstört werden – und so kosten einsparen.

Verwendete Quellen
Neueste Artikel
Themen
MilitärRusslandUkraine
