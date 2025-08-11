Doch was möchte Trump? Putin macht den Rückzug der Ukraine aus von Russland völkerrechtswidrig annektierten Gebieten zur Bedingung für eine Waffenruhe. Dem US-Präsidenten wird nachgesagt, dass er für einen Frieden bereit sei, gegenüber Moskau große Zugeständnisse zu machen. Das Ergebnis des Gipfels am Freitag könnte für Putin ein Triumph und für die ukrainische Regierung zur Katastrophe werden.

Treffen in Alaska: Trump öffnet Putin neue Türen

Langsame Fortschritte, hohe Verluste

Die russische Armee ist gegenwärtig weiterhin in der Offensive in diesem Krieg. Auf dem Papier sehen die militärischen Erfolge aus der Perspektive des Kremls allerdings ernüchternd aus: Im Jahr 2024 soll Putins Armee etwa 4.000 Quadratkilometer erobert haben – das sind ungefähr 0,66 Prozent des ukrainischen Staatsgebietes. In diesem Jahr sollen monatlich etwa 50 Quadratkilometer hinzukommen, das sind 0,08 Prozent der gesamten Ukraine. Den territorialen Gewinnen stehen hohe personelle Verluste gegenüber, und Russland hat bislang kaum größere Städte erobert.

Video | Selenskyj meldet sich mit klarer Ansage Player wird geladen Quelle: reuters

Für Putin wird das zunehmend zum Problem. Denn die ukrainische Armee hält Territorium vor allem dann, wenn sie Russland dort große Verluste zufügen kann. Strategische Rückzugsgefechte und ukrainische Drohnenangriffe auf russische Nachschublinien und Rohstoffinfrastruktur setzen Moskau militärisch und auch wirtschaftlich zu.

So versucht Kiew, die quantitativen Nachteile gegenüber Russland aufzufangen. Fest steht aber auch: In dem Abnutzungskrieg sind beide Seiten angeschlagen. Die Ukraine und Russland kämpfen mit personellen Engpässen. Auf den Schlachtfeldern finden sich immer weniger Panzer und andere schwere Geräte. Trotzdem argumentiert Putin vor allem mit dem militärischen Trend: Wenn man seine Forderungen nicht erfüllt, werde Russland seine Ziele früher oder später ohnehin militärisch erreichen.

Diese Position teilt Trump offenbar. Schließlich erinnerte er den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj schon mehrfach daran, dass die Ukraine am Ende alles verlieren könnte. Wahrscheinlich vor allem, um die ukrainische Regierung zu Zugeständnissen zu drängen. Und Kiew zeigt sich kompromissbereit: Die ukrainische Regierung unterzeichnete nicht nur ein Abkommen, durch das sich die USA in Zukunft die Kontrolle über Rohstoffe in der Ukraine sichern. Selenskyj zeigt sich auch bereit, Putin zu treffen.

Video | Ölraffinerie brennt nach ukrainischem Angriff Player wird geladen Quelle: t-online