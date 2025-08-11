Vor Ukraine-Treffen mit Trump Putin will den Festungsgürtel knacken
Vor dem Treffen von US-Präsident Trump mit Kremlchef Putin in Alaska stellt Russland Forderungen für eine Waffenruhe. Sollten sich die Amerikaner auf einen derartigen Deal einlassen, hätte das verheerende Folgen für den Ukraine-Krieg.
Es war ein Deal, der anfänglich als "Sewards Torheit" belächelt wurde. Denn als der damalige US-Außenminister William Seward 1867 den Kauf von Alaska verhandelte, wurde der heutige US-Bundesstaat als lebensfeindliche Eiswüste betrachtet.
Man ahnte noch nicht, wie rohstoffreich die Region ist. Russland verkaufte Alaska für gerade einmal 7,2 Millionen US-Dollar an die USA – das entspricht heute einer Kaufkraft von etwa 160 Millionen US-Dollar. Der Kauf umfasste eine Fläche von etwa 1,6 Millionen Quadratkilometern. Die Kritik verstummte, als kurz nach dem Erwerb in Alaska Gold gefunden wurde. Heute erinnern der Ort Seward, der gesetzliche Feiertag Seward’s Day sowie zwei Seward Countys in Kansas und in Nebraska an den historischen Handel.
Es ist daher wohl kein Zufall, dass sich US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin am Freitag in Alaska treffen. Schließlich ist die Region für die USA und für Russland geschichtsträchtig. Genau diese Symbolik löst in der Ukraine Sorgen aus, denn seit Washington den Gipfel angekündigt hat, steht vor allem ein Thema im Zentrum der Debatten: mögliche Gebietsabtretungen der Ukraine an Russland.
Die Ukraine und ihre westlichen Unterstützer befinden sich in der Defensive. Einerseits rückt die russische Armee in der Ukraine immer weiter vor – sehr langsam, aber stetig. Zwar würde ein russischer Kriegssieg wahrscheinlich noch viele Jahre dauern und enorme Verluste fordern. Andererseits fehlen im Westen aktuell jedoch Strategie und Wille, um eine Trendumkehr zu schaffen und die Ukraine wieder in die Offensive zu bringen.
Der Eindruck wächst, dass immer mehr westliche Akteure das mögliche Einfrieren der Frontlinien und mögliche Gebietsverluste der Ukraine akzeptieren würden. Viele EU-Staaten skizzieren dafür jedoch vor allem zwei klare Voraussetzungen: Die Ukraine müsse dem zustimmen und es dürfe nur einen langfristigen Frieden mit Sicherheitsgarantien geben.
Doch was möchte Trump? Putin macht den Rückzug der Ukraine aus von Russland völkerrechtswidrig annektierten Gebieten zur Bedingung für eine Waffenruhe. Dem US-Präsidenten wird nachgesagt, dass er für einen Frieden bereit sei, gegenüber Moskau große Zugeständnisse zu machen. Das Ergebnis des Gipfels am Freitag könnte für Putin ein Triumph und für die ukrainische Regierung zur Katastrophe werden.
Langsame Fortschritte, hohe Verluste
Die russische Armee ist gegenwärtig weiterhin in der Offensive in diesem Krieg. Auf dem Papier sehen die militärischen Erfolge aus der Perspektive des Kremls allerdings ernüchternd aus: Im Jahr 2024 soll Putins Armee etwa 4.000 Quadratkilometer erobert haben – das sind ungefähr 0,66 Prozent des ukrainischen Staatsgebietes. In diesem Jahr sollen monatlich etwa 50 Quadratkilometer hinzukommen, das sind 0,08 Prozent der gesamten Ukraine. Den territorialen Gewinnen stehen hohe personelle Verluste gegenüber, und Russland hat bislang kaum größere Städte erobert.
Für Putin wird das zunehmend zum Problem. Denn die ukrainische Armee hält Territorium vor allem dann, wenn sie Russland dort große Verluste zufügen kann. Strategische Rückzugsgefechte und ukrainische Drohnenangriffe auf russische Nachschublinien und Rohstoffinfrastruktur setzen Moskau militärisch und auch wirtschaftlich zu.
So versucht Kiew, die quantitativen Nachteile gegenüber Russland aufzufangen. Fest steht aber auch: In dem Abnutzungskrieg sind beide Seiten angeschlagen. Die Ukraine und Russland kämpfen mit personellen Engpässen. Auf den Schlachtfeldern finden sich immer weniger Panzer und andere schwere Geräte. Trotzdem argumentiert Putin vor allem mit dem militärischen Trend: Wenn man seine Forderungen nicht erfüllt, werde Russland seine Ziele früher oder später ohnehin militärisch erreichen.
Diese Position teilt Trump offenbar. Schließlich erinnerte er den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj schon mehrfach daran, dass die Ukraine am Ende alles verlieren könnte. Wahrscheinlich vor allem, um die ukrainische Regierung zu Zugeständnissen zu drängen. Und Kiew zeigt sich kompromissbereit: Die ukrainische Regierung unterzeichnete nicht nur ein Abkommen, durch das sich die USA in Zukunft die Kontrolle über Rohstoffe in der Ukraine sichern. Selenskyj zeigt sich auch bereit, Putin zu treffen.
Putin möchte Festungsgürtel knacken
Putin möchte das bislang nicht. Der Kremlchef machte in der Vergangenheit kein Geheimnis daraus, dass er seinen ukrainischen Gegenpart verachtet. Die russische Propaganda sieht Selenskyj als Schauspieler, der in Kiew illegitim an der Macht ist. Außerdem spricht Putin der Ukraine ihre staatliche Souveränität ab. Das sind alles Gründe, warum der russische Präsident einem persönlichen Treffen erst zustimmen möchte, nachdem ein möglicher Friedensdeal ausgehandelt wurde.
Ein Deal, der aus Perspektive des Kremls vor allem die russische Handschrift tragen soll.
Das zeigen die russischen Vorschläge im Vorfeld des Treffens mit Trump. Aus Moskau ist zu hören, dass sich für eine Waffenruhe – nicht für einen Friedensdeal – die ukrainische Armee aus den Oblasten Donezk und Luhansk zurückziehen solle. Bislang besetzen Putins Truppen über 90 Prozent von Luhansk und etwa 80 Prozent von Donezk.
Gemessen an der Landmasse fehlt Russland nicht mehr viel Territorium, um diese Oblaste komplett zu kontrollieren. Aber der Schein trügt. Im Süden beißt sich die russische Armee noch immer an Pokrowsk und Myrnohrad die Zähne aus. Ein noch viel größeres Hindernis wird der sogenannte Festungsgürtel um die Städte Kostjantyniwka, Slowiansk und Kramatorsk sein. Dort befinden sich die stärksten ukrainischen Verteidigungsanlagen im Donbass. Es sind Städte, die aufgrund von Bergbau wirtschaftlich wichtig sind und die aufgrund von Bergbaustollen und Industrie für die Ukraine gut zu verteidigen sind.
Ebendieser Festungsgürtel schützt auch das ukrainische Hinterland vor russischen Vorstößen. Wenn russische Truppen hier durchbrechen, wären auch weitere westliche Teile der Ukraine in ernster Gefahr. Auch deshalb möchte Putin wahrscheinlich dieses Hindernis am Verhandlungstisch aus dem Weg räumen. Denn Experten vermuten, dass sich die russische Armee hier über Jahre in verlustreiche Kämpfe verstricken könnte, wenn die Ukraine die Versorgung der Verteidiger aufrechterhalten kann.
Große Sorgen in der Ukraine
Für die Ukraine wäre ein Verlust – vor allem ohne Gegenwehr – im Donbass der militärische Todesstoß. Es gilt als unwahrscheinlich, dass Selenskyj sich darauf einlassen würde. Dabei hat er nicht nur militärstrategische Gründe im Blick. Wenn sich die ukrainischen Verteidiger – so wie von Putin gefordert – komplett aus Donezk zurückziehen, würden Hunderttausende Ukrainerinnen und Ukrainer ihr Zuhause verlieren.
Ein hoher Preis, vor allem, wenn Russland im Gegenzug keine Zugeständnisse macht und die Ukraine nicht einmal einen Friedensdeal bekommt. Stattdessen schlägt Moskau vor, dass die Luftangriffe auf das Hinterland eingestellt werden könnten. Von dieser begrenzten Waffenruhe würde auch vor allem Russland profitieren. Zwar bombardiert die russische Luftwaffe weiterhin zivile Ziele in der Ukraine, aber die ukrainischen Drohnenangriffe auf die russische Rohstoffinfrastruktur treffen Putins Wirtschaft hart.
Es ist also unwahrscheinlich, dass Selenskyj einen solchen Vorschlag akzeptieren könnte. Wenn Trump also ankündigt, dass ein "Gebietstausch" wahrscheinlich sei, löst das in Kiew zunächst einmal einen Schock aus. "Die USA sind entschlossen, einen Waffenstillstand zu erreichen, und wir müssen gemeinsam alle konstruktiven Schritte unterstützen", sagte Selenskyj zwar und gab sich kompromissbereit. Er macht jedoch auch klar: "Die Ukrainer werden ihr Land nicht an Besatzer abgeben."
Deswegen versucht die ukrainische Führung, die Europäer mit an den Verhandlungstisch zu bekommen. Am Dienstag soll es zu einer Videokonferenz mit Trump, Selenskyj und europäischen Staats- und Regierungschefs kommen, um das weitere Vorgehen zu beraten und um vor dem Alaska-Gipfel noch einmal Einfluss auf den Mann im Weißen Haus auszuüben.
Das Vertrauen Kiews in Trump ist begrenzt, denn der US-Präsident scheute bislang vor Maßnahmen gegen Russland zurück. Und auch vor dem Treffen in Alaska hat Putin schon viel gewonnen. Er hat erneut erfolgreich auf Zeit gespielt, Trump hat die von ihm angekündigten Zölle gegen viele der russischen Verbündeten bislang nicht umgesetzt. Und er bekommt das Treffen mit dem US-Präsidenten, mit Bildern, die Augenhöhe zwischen Russland und den USA suggerieren. Dafür muss der Kremlchef bislang keine Zugeständnisse machen – zumindest nicht offiziell.
