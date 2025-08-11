Ansichten zum Ukraine-Krieg Dieser Mann widersprach Putin – und wurde dann entmachtet

Von t-online , jaf 11.08.2025 - 14:46 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Wladimir Putin (l.) und Dmitri Kosak (Archivbild): Es kam offenbar zu einem Bruch. (Quelle: Mikhail Metzel via www.imago-images.de/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Einst war Dmitri Kosak ein mächtiger Mann im Kreml und der wichtigste Berater Wladimir Putins. Als er ihm wegen des Ukraine-Kriegs widersprach, begann sein Abschied.

Wer Wladimir Putin in Russland widerspricht, der bekommt Konsequenzen zu spüren. Diese Erfahrung musste offenbar auch einer seiner engsten Berater machen. Nachdem er über mehrere Jahrzehnte wichtige Positionen direkt an der Seite des Kreml-Chefs übernommen hatte, wurde Dmitri N. Kosak in den vergangenen Jahren stückweise von seinen Aufgaben entbunden.

Loading...

Der mutmaßliche Grund: seine Ablehnung des russischen Einmarsches in die Ukraine. Denn auch wenn er seine Einstellung öffentlich nie preisgab, so deckt ein Bericht der "New York Times" nun auf, dass er hinter verschlossenen Türen Putins Plan kritisch gegenüberstand.

Treffen in Alaska: Trump öffnet Putin neue Türen

Trump öffnet Putin neue Türen Ehrung statt Sanktionen für Putin: Wieder durchgesetzt

Kosak sprach sich gegen Ukraine-Invasion aus

Demnach berichten Kreml-Insider und ein westlicher Kontakt, der sich seit Kriegsbeginn mehrfach mit Kosak getroffen hat, dass Kosak der einzige hochrangige Beamte aus Putins Umfeld sei, der offen über seine Ablehnung des Krieges gesprochen habe. So habe er frühzeitig vor den Folgen einer großangelegten Invasion gewarnt, zu der auch ein erbitterter ukrainischer Widerstand gehören würde.

In einer Sitzung des Sicherheitsrates habe er gegen den Angriff auf die Ukraine gestimmt. Zudem soll er kurz nach Beginn der Invasion ein Friedensabkommen mit der Ukraine ausgehandelt haben. Putin habe dies allerdings abgelehnt.

Auch außerhalb des Kremls habe er diese Haltung hinter verschlossenen Türen durchblicken lassen, erklärte ein westlicher Verbindungsmann, mit dem sich Kosak 2022 mehrfach getroffen haben soll, der "New York Times". So habe Kosak häufiger um Argumente gebeten, die Putin von einem Kurswechsel überzeugen könnten.

Nach Außen diffamierte er die Ukraine

Nach Außen gab er sich in all der Zeit allerdings weiterhin als harter Verfechter von Putins Kurs und Befürworter des Kriegs in der Ukraine. So versuchte er noch 2021, US-amerikanische Journalisten davon zu überzeugen, wie "böse" die ukrainische Regierung sei. Damals zog Putin bereits Truppen an der Grenze zusammen.

Auch gegenüber der ehemaligen stellvertretenden US-Außenministerin Karen Donfried soll er Ende 2021 noch "lange Monologe über das böse und perfide Regime in Kiew" gehalten haben, schreibt der ehemalige US-Botschafter John J. Sullivan in seinen Memoiren.

Schnell verlor Kosak all seine Macht