Ansichten zum Ukraine-Krieg Dieser Mann widersprach Putin – und wurde dann entmachtet
Einst war Dmitri Kosak ein mächtiger Mann im Kreml und der wichtigste Berater Wladimir Putins. Als er ihm wegen des Ukraine-Kriegs widersprach, begann sein Abschied.
Wer Wladimir Putin in Russland widerspricht, der bekommt Konsequenzen zu spüren. Diese Erfahrung musste offenbar auch einer seiner engsten Berater machen. Nachdem er über mehrere Jahrzehnte wichtige Positionen direkt an der Seite des Kreml-Chefs übernommen hatte, wurde Dmitri N. Kosak in den vergangenen Jahren stückweise von seinen Aufgaben entbunden.
Der mutmaßliche Grund: seine Ablehnung des russischen Einmarsches in die Ukraine. Denn auch wenn er seine Einstellung öffentlich nie preisgab, so deckt ein Bericht der "New York Times" nun auf, dass er hinter verschlossenen Türen Putins Plan kritisch gegenüberstand.
Kosak sprach sich gegen Ukraine-Invasion aus
Demnach berichten Kreml-Insider und ein westlicher Kontakt, der sich seit Kriegsbeginn mehrfach mit Kosak getroffen hat, dass Kosak der einzige hochrangige Beamte aus Putins Umfeld sei, der offen über seine Ablehnung des Krieges gesprochen habe. So habe er frühzeitig vor den Folgen einer großangelegten Invasion gewarnt, zu der auch ein erbitterter ukrainischer Widerstand gehören würde.
In einer Sitzung des Sicherheitsrates habe er gegen den Angriff auf die Ukraine gestimmt. Zudem soll er kurz nach Beginn der Invasion ein Friedensabkommen mit der Ukraine ausgehandelt haben. Putin habe dies allerdings abgelehnt.
Auch außerhalb des Kremls habe er diese Haltung hinter verschlossenen Türen durchblicken lassen, erklärte ein westlicher Verbindungsmann, mit dem sich Kosak 2022 mehrfach getroffen haben soll, der "New York Times". So habe Kosak häufiger um Argumente gebeten, die Putin von einem Kurswechsel überzeugen könnten.
Nach Außen diffamierte er die Ukraine
Nach Außen gab er sich in all der Zeit allerdings weiterhin als harter Verfechter von Putins Kurs und Befürworter des Kriegs in der Ukraine. So versuchte er noch 2021, US-amerikanische Journalisten davon zu überzeugen, wie "böse" die ukrainische Regierung sei. Damals zog Putin bereits Truppen an der Grenze zusammen.
Auch gegenüber der ehemaligen stellvertretenden US-Außenministerin Karen Donfried soll er Ende 2021 noch "lange Monologe über das böse und perfide Regime in Kiew" gehalten haben, schreibt der ehemalige US-Botschafter John J. Sullivan in seinen Memoiren.
Schnell verlor Kosak all seine Macht
Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er eine steile Karriere an der Seite Putins hingelegt, nachdem beide in den 1990er-Jahren gemeinsam im Rathaus von Sankt Petersburg gearbeitet hatten. Zunächst wurde er 1999 Stabschef des neuen Premierministers Putin, später leitete er die Vorbereitungen für die Olympischen Winterspiele in Sotschi 2014. Zuletzt war er stellvertretender Stabschef der russischen Präsidialverwaltung.
In all der Zeit war er laut der "New York Times" Putins engster Berater. Dabei war er unter anderem zuständig für den Umgang mit Teilen der ehemaligen Sowjetunion, wie Moldawien und den abtrünnigen Regionen Georgiens. Außerdem wurde er offenbar als Kontaktmann zu inoffiziellen westlichen Kontakten eingesetzt. Bis zur Invasion leitete er auch die Verhandlungen über die Ukraine und bereitete entsprechende Gipfeltreffen vor.
Doch seit seinen Widerworten ist Kosak in der Gunst Putins offenbar deutlich abgestiegen. Seine Zuständigkeiten und Positionen verlor er fast vollständig, viele an Sergej W. Kirijenko. Dieser soll Kosak in der internen Hierarchie ersetzt haben.
Doch auch wenn seine Macht schwindet, so hat er dennoch weiterhin Zugang zum russischen Präsidenten. Seine Einstellung hat sich aber offenbar nicht verändert. Erst kürzlich soll er mit Vorschlägen zur Einstellung der Kämpfe und zur Aufnahme von Friedensverhandlungen an Putin herantreten sein. Auch innenpolitische Forderungen soll er gehabt haben.
Wenig überraschend ging Putin aber offenbar nicht darauf ein.
