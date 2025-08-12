Putins Pläne So soll die russische Gesellschaft gehorsam gemacht werden

Von t-online , jaf Aktualisiert am 12.08.2025 - 11:17 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Wladimir Putin (Archivbild): Russland bereitet sich auf eine Zeit nach dem Krieg vor. (Quelle: IMAGO/Kristina Kormilitsyna/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Was passiert nach einem Ende des Krieges? Es gibt viele Debatten über die ukrainische Zukunft. Doch auch in Russland könnte sich einiges verändern.

Es wird in diesen Tagen viel über Szenarien für ein Ende des Ukraine-Krieges gesprochen. Nicht zuletzt, weil der russische Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump am Freitag in Alaska erstmals in Trumps zweiter Amtszeit persönlich aufeinandertreffen.

Loading...

Nach einem Gespräch von Trumps Unterhändler Steve Witkoff mit Putin kursieren aktuell mehrere Versionen eines möglichen Waffenstillstands. Die Erwartungen an das Treffen sind daher groß. Auch wenn dort wohl noch keine endgültige Lösung präsentiert werden kann, kommen doch Fragen auf, wie es in Russland weitergehen könnte, wenn der Krieg vorbei ist.

Dabei zeigt sich, dass das russische Regime bereits Vorkehrungen getroffen und seine Strategie zur Kontrolle der Bevölkerung angepasst hat. Derweil gibt es in der Opposition diverse Pläne für ein System nach Putin.

Russland änderte seine Strategie

Doch auch ohne radikale Umsturzpläne sieht das Exilportal "Meduza" Gefahrenpotenzial für die russische Führung, sollte der Krieg enden. Denn trotz eines vermeintlichen Sieges könnten Fragen nach den Kosten, der Verantwortung und den Folgen aufkommen. Schließlich gab es schon während der Kriegszeit negative Reaktionen aus der Gesellschaft – trotz repressiver Maßnahmen des Regimes.

In der Folge ergriff Russland bereits zu Beginn des Krieges eine Reihe an Maßnahmen, um die Stimmung in der Gesellschaft zu kontrollieren. In den ersten Kriegswochen wurden mehrere neue Bestimmungen erlassen – unter anderem ein neues "Fake News"-Gesetz, das Menschen bestrafen soll, die der offiziellen Darstellung des Krieges in der Ukraine widersprechen oder dagegen protestieren.

Die Behörden griffen zunächst hart durch. Über 14.000 Festnahmen gab es allein im ersten Monat. Durch eine Kriegszensur wurden auch unabhängige Medien weitgehend zum Schweigen gebracht. Doch mittlerweile hat sich die Strategie verändert. Es gibt deutlich weniger Verurteilungen, die Proteste sind verschwunden. Das autoritäre Vorgehen hat Spuren in der Gesellschaft hinterlassen.

Dafür ist die Regierung bemüht, öffentliche Exempel zu statuieren, um die Angst vor Repressionen weiter aufrechtzuerhalten. Einzelne Fälle werden selektiv ausgewählt und mit besonders hohen Strafen versehen. Die 30-jährige Nadine Geisler wurde etwa wegen Hochverrats und Terrorismusfinanzierung zu 22 Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem sie eine Freiwilligengruppe gegründet hatte, die ukrainische Geflüchtete unterstützt hatte. So soll auch für die Zeit nach dem Krieg vorgesorgt werden, dass ein großes Aufbäumen gegen die Regierung unterdrückt wird.

Überwachung und der Abbau der Erinnerungskultur