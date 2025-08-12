"Im Matsch steckengeblieben" Trump erfindet Grund für russische Niederlage in Kiew
Donald Trump ist erneut mit einer Falschbehauptung aufgefallen. Dieses Mal stellte er die Anfangszeit des Ukraine-Kriegs falsch dar.
US-Präsident Donald Trump hat erneut behauptet, der russische Angriff auf Kiew sei nur gescheitert, weil die Armee auf Ackerboden im Matsch steckengeblieben sei. Er erklärte auf einer Pressekonferenz, die Truppen hätten "über die Autobahn in vier Stunden" Kiew erreichen können. "Aber ein russischer General traf die brillante Entscheidung, stattdessen durch das Ackerland zu fahren", ergänzte er ironisch. Dort seien die Panzer im Matsch steckengelieben.
Dabei erzählt Trump offensichtlich nicht die Wahrheit. So gibt es zahlreiche Aufnahmen, die zeigen, wie russische Panzer über gefestigte Straßen auf Kiew zurollen. Dort stellten sich ukrainische Streitkräfte der Invasion entgegen. Beweise für tatsächlich auf einem Ackerboden steckengeliebene Panzer gibt es bisher nicht.
Trump hatte diese Behauptung bereits schon einmal aufgestellt. Im Mai erzählte er die gleiche Geschichte beim US-Sender Fox News. Damals erklärte er: "Vergessen Sie nicht, dass dies in einer Woche vorbei sein sollte. Und wenn er nicht mit seinen Panzern im Schlamm stecken geblieben wäre, wäre er in etwa fünf Stunden in Kiew gewesen."
