Krieg in der Ukraine Russland bricht durch – nächste Stunden entscheiden

Ukrainische Artillerie schießt auf russische Ziele: Die ukrainische Armee gerät im Donbass zunehmend in Bedrängnis.

Die Situation für die ukrainische Armee im Donbass wird immer dramatischer. Russischen Truppen gelingt ein überraschender Durchbruch, der die Ukraine nun vor massive Probleme stellt. Ein Überblick über die militärische Lage.

Die russische Armee hat im Ukraine-Krieg ihre Kampfpanzer gegen Motorräder eingetauscht. Das berichten das ukrainische Militär und russische Kriegsblogger seit vielen Monaten. Natürlich baut Russland weiterhin Panzer und gepanzerte Fahrzeuge. Doch die Aufklärung und Bekämpfung von mechanisierten Verbänden durch ukrainische Drohnen führten zu massiven Verlusten an schwerem Gerät. Auch deshalb veränderte der Kreml seine Taktik und setzt nunmehr auf Motorräder.

Die Vor- und Nachteile liegen auf der Hand. Einerseits sind Wladimir Putins Soldaten auf den Zweirädern kaum geschützt, die Verluste der russischen Angriffsspitzen waren in den vergangenen Monaten immens. Internationale Medien verglichen die russische Taktik mit Selbstmordoperationen, weil es den ukrainischen Verteidigern bisher gut gelang, die russischen Angriffe mit Drohnen und Infanterie abzuwehren. Andererseits sind russische Soldaten auf Motorrädern flexibel einsetzbar. Sie sind schnell und damit kann Russland Lücken in der Front nutzen.

Putin schickt somit zwar täglich Hunderte seiner Soldaten in den Tod, schont aber sein Kriegsgerät.

Nördlich von Pokrowsk konnte Moskau am Montag mit dieser Taktik erstmals einen großen Erfolg erzielen. Einen taktischen Durchbruch. Putins Motorradtruppen konnten bis auf 20 Kilometer vorstoßen und offenbar zwei ukrainische Verteidigungslinien überwinden. Das verschlechtert die Lage für die Ukraine im Osten ihres Landes massiv, denn dieser Durchbruch ist eine große Gefahr für den ukrainischen Festungsgürtel – die weitaus stärksten Verteidigungslinien im Donbass.

Russischen Truppen gelingt taktischer Durchbruch

Bislang streitet die ukrainische Militärführung den Durchbruch ab. Sie räumt lediglich ein, dass kleinere russische Sabotagetruppen weit hinter den Frontlinien auf ukrainischer Seite operieren würden. Doch die Anzeichen verdichten sich, dass die Lage bedeutend prekärer für die Verteidiger ist.

So berichten internationale Militäranalysten wie das Institute for the Study of War (ISW) von taktischen Vorstößen russischer Kräfte. Auch ukrainische Blogger sowie die ukrainischen Aktivisten von Deepstate stellten schon am Sonntag den russischen Vorstoß und Gebietsgewinne fest. Militäranalysten wie Pasi Paroinen von der finnischen Black Bird Group warnen in den sozialen Netzwerken vor einer verheerenden Entwicklung für die Ukraine.