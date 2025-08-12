Die nächsten Tage entscheiden Russland bricht an der Front durch

Ukrainische Artillerie schießt auf russische Ziele: Die ukrainische Armee gerät in einem Teil des Donbass zunehmend in Bedrängnis. (Quelle: Oleksandr Ratushniak/reuters)

Russischen Truppen gelingen offenbar mehrere Front-Durchbrüche im Donbass. Das hat auch mit einer veränderten Taktik zu tun. Die Ukraine steht vor massiven Problemen.

Drei Tage vor dem Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kreml-Chef Wladimir Putin hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor neuen russischen Offensiven gewarnt. Moskau bereite aus Sicht der Ukraine neue Vorstöße an den Frontabschnitten Saporischschja, Pokrowsk und Nowpawliwka vor, sagte Selenskyj am Dienstag vor Journalisten. Er meldete zudem russische Gebietsgewinne.

Die russischen Streitkräfte seien an mehreren Punkten zehn Kilometer in ukrainisches Gebiet vorgedrungen, erklärte Selenskyj. In dem der Armee nahestehenden Online-Portal "DeepState" war zuvor berichtet worden, russische Soldaten seien innerhalb eines Tages um etwa zehn Kilometer weiter nach Norden vorgerückt. Eine von "DeepState" veröffentlichte Karte von der Front zeigt einen Korridor, der nun unter russischer Kontrolle ist und somit die Garnisonsstadt Dobropillja angreifbar macht.

Unterdessen hat die russische Armee m Ukraine-Krieg ihre Kampfpanzer gegen Motorräder eingetauscht. Das berichten das ukrainische Militär und russische Kriegsblogger seit vielen Monaten. Natürlich baut Russland weiterhin Panzer und gepanzerte Fahrzeuge. Doch die Aufklärung und Bekämpfung von mechanisierten Verbänden durch ukrainische Drohnen führten zu massiven Verlusten an schwerem Gerät. Auch deshalb veränderte der Kreml seine Taktik und setzt nunmehr auf Motorräder.

Die Vor- und Nachteile liegen auf der Hand. Einerseits sind Wladimir Putins Soldaten auf den Zweirädern kaum geschützt, die Verluste der russischen Angriffsspitzen waren in den vergangenen Monaten immens. Internationale Medien verglichen die russische Taktik mit Selbstmordoperationen, weil es den ukrainischen Verteidigern bisher gut gelang, die russischen Angriffe mit Drohnen und Infanterie abzuwehren. Andererseits sind russische Soldaten auf Motorrädern flexibel einsetzbar. Sie sind schnell und damit kann Russland Lücken in der Front nutzen.

Putin schickt somit zwar täglich Hunderte seiner Soldaten in den Tod, schont aber sein Kriegsgerät.

Nördlich von Pokrowsk konnte Moskau am Montag mit dieser Taktik erstmals einen großen Erfolg erzielen. Einen taktischen Durchbruch. Putins Motorradtruppen konnten bis auf 20 Kilometer vorstoßen und offenbar zwei ukrainische Verteidigungslinien überwinden. Das verschlechtert die Lage für die Ukraine im Osten ihres Landes massiv, denn dieser Durchbruch ist eine große Gefahr für den ukrainischen Festungsgürtel – die weitaus stärksten Verteidigungslinien im Donbass.

Russischen Truppen gelingt taktischer Durchbruch