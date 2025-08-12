Die nächsten Tage entscheiden Russland bricht an der Front durch
Russischen Truppen gelingen offenbar mehrere Front-Durchbrüche im Donbass. Das hat auch mit einer veränderten Taktik zu tun. Die Ukraine steht vor massiven Problemen.
Drei Tage vor dem Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kreml-Chef Wladimir Putin hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor neuen russischen Offensiven gewarnt. Moskau bereite aus Sicht der Ukraine neue Vorstöße an den Frontabschnitten Saporischschja, Pokrowsk und Nowpawliwka vor, sagte Selenskyj am Dienstag vor Journalisten. Er meldete zudem russische Gebietsgewinne.
Die russischen Streitkräfte seien an mehreren Punkten zehn Kilometer in ukrainisches Gebiet vorgedrungen, erklärte Selenskyj. In dem der Armee nahestehenden Online-Portal "DeepState" war zuvor berichtet worden, russische Soldaten seien innerhalb eines Tages um etwa zehn Kilometer weiter nach Norden vorgerückt. Eine von "DeepState" veröffentlichte Karte von der Front zeigt einen Korridor, der nun unter russischer Kontrolle ist und somit die Garnisonsstadt Dobropillja angreifbar macht.
Unterdessen hat die russische Armee m Ukraine-Krieg ihre Kampfpanzer gegen Motorräder eingetauscht. Das berichten das ukrainische Militär und russische Kriegsblogger seit vielen Monaten. Natürlich baut Russland weiterhin Panzer und gepanzerte Fahrzeuge. Doch die Aufklärung und Bekämpfung von mechanisierten Verbänden durch ukrainische Drohnen führten zu massiven Verlusten an schwerem Gerät. Auch deshalb veränderte der Kreml seine Taktik und setzt nunmehr auf Motorräder.
Die Vor- und Nachteile liegen auf der Hand. Einerseits sind Wladimir Putins Soldaten auf den Zweirädern kaum geschützt, die Verluste der russischen Angriffsspitzen waren in den vergangenen Monaten immens. Internationale Medien verglichen die russische Taktik mit Selbstmordoperationen, weil es den ukrainischen Verteidigern bisher gut gelang, die russischen Angriffe mit Drohnen und Infanterie abzuwehren. Andererseits sind russische Soldaten auf Motorrädern flexibel einsetzbar. Sie sind schnell und damit kann Russland Lücken in der Front nutzen.
Putin schickt somit zwar täglich Hunderte seiner Soldaten in den Tod, schont aber sein Kriegsgerät.
Nördlich von Pokrowsk konnte Moskau am Montag mit dieser Taktik erstmals einen großen Erfolg erzielen. Einen taktischen Durchbruch. Putins Motorradtruppen konnten bis auf 20 Kilometer vorstoßen und offenbar zwei ukrainische Verteidigungslinien überwinden. Das verschlechtert die Lage für die Ukraine im Osten ihres Landes massiv, denn dieser Durchbruch ist eine große Gefahr für den ukrainischen Festungsgürtel – die weitaus stärksten Verteidigungslinien im Donbass.
Russischen Truppen gelingt taktischer Durchbruch
Zunächst bestritt die ukrainische Militärführung den Durchbruch. Sie räumte lediglich ein, dass kleinere russische Sabotagetruppen weit hinter den Frontlinien auf ukrainischer Seite operieren würden. Doch die Anzeichen verdichten sich, dass die Lage bedeutend prekärer für die Verteidiger ist.
So berichten internationale Militäranalysten wie das Institute for the Study of War (ISW) von taktischen Vorstößen russischer Kräfte. Auch ukrainische Blogger sowie die ukrainischen Aktivisten von Deepstate stellten schon am Sonntag den russischen Vorstoß und Gebietsgewinne fest. Militäranalysten wie Pasi Paroinen von der finnischen Black Bird Group warnen in den sozialen Netzwerken vor einer verheerenden Entwicklung für die Ukraine.
Beobachter warnen vor einem taktischen Durchbruch von vergleichsweise kleinem Ausmaß. Daraus könnte aber ein operativer Durchbruch erwachsen, der die ukrainische Verteidigung im gesamten Donbass gefährdet.
Was soll in den vergangenen zwei Tagen genau passiert sein?
Nördlich von Pokrowsk und östlich der Stadt Dobropillja sollen russische Truppen die ukrainischen Linien durchbrochen haben. Experten gehen bei den Angreifern von motorisierten Verbänden mit Motorrädern aus, weil die Angriffsspitzen sich schnell fortbewegten. Zudem gab es auf dem Messengerdienst Telegram Videomaterial der Angriffe, die aufgrund von Geolokalisierungen als authentisch eingestuft wurden. Bekannt ist außerdem, dass in dem Frontabschnitt drei motorisierte russische Verbände kämpfen.
Gefährliche Lage für Kiew
Gefahr besteht vor allem, weil die russischen Angriffsspitzen nach dem Durchbruch in Richtung Westen und Norden vorrücken. Die Spitze in Richtung Westen könnte die Versorgung von Pokrowsk abschneiden, die Spitze in Richtung Norden bedroht die Versorgung der größeren Städte Kramatorsk und Slowjansk – die den sogenannten Festungsgürtel der Ukraine bilden. Dies sind die ukrainischen Verteidigungsstellungen im Donbass, ein Verlust wäre für Kiew eine Katastrophe.
Erschwerend kommt hinzu, dass die russische Armee bei dem Durchbruch offenbar schon Teile der Verteidigungslinie erobert hat, die weiter westlich des ukrainischen Festungsgürtels liegt. Kriegsblogger teilten Fotos von leeren Panzergräben, die russische Soldaten mit einer Leiter überwinden konnten. Dass Putins Truppen die betroffenen Gebiete länger als einen Tag halten können, ist ein weiteres Indiz dafür, dass es sich bei den russischen Einheiten nicht nur um kleinere Sabotagetrupps handelt.
Der russische Vorstoß zeigt ebenso, dass die ukrainische Armee personelle Probleme hat, die sehr lange Frontlinie zu verteidigen. Die Verteidigungsstellungen seien laut Militärexperten leer gewesen, weil die ukrainische Armee sich auf die Verteidigung von Pokrowsk konzentrierte. Das wurde ihr nun offenbar weiter nördlich zum Verhängnis.
Dass die ukrainische Militärführung diese kritische Lage nicht offiziell einräumt, könnte einen politischen Hintergrund haben. Immerhin trifft sich US-Präsident Donald Trump am Freitag (Ortszeit) mit Kremlchef Wladimir Putin in Alaska, um im Ukraine-Krieg zu verhandeln. Für Kiew geht es auch darum, Stärke am Verhandlungstisch zu demonstrieren – gegenüber Putin, aber auch mit Blick auf die Unterstützung durch Trump.
Dementsprechend kommt für Putin der militärische Teilerfolg seiner Armee in dieser Woche gelegen. Denn durch den Durchbruch gerät in den Hintergrund, dass die Ukraine es immer erfolgreicher schafft, Öl- und Gasinfrastruktur in Russland mit Drohnen anzugreifen – mit schweren Folgen für die russische Wirtschaft.
Ukrainische Reserven rücken an
Zwar ist die gegenwärtige Situation ein Rückschlag für die Ukraine. Aber die Kämpfe halten an. Noch ist der Kampf im Donbass längst nicht entschieden, noch kann die ukrainische Niederlage im Donbass verhindert werden.
Eines liegt aber auf der Hand: Es wird eine Mammutaufgabe, weil sich die russischen Angreifer jetzt in Dörfern verschanzt und die ukrainischen Verteidigungsstellungen besetzt haben. Plötzlich sind die Angreifer in diesem Frontabschnitt die Verteidiger, und die ukrainische Armee hat zumindest in dieser Region einen wichtigen Vorteil verloren.
Folglich steht Kiew nun unter Zugzwang. Man möchte den Festungsgürtel um keinen Preis verlieren, denn einerseits ist die Bergbauregion wirtschaftlich bedeutsam und andererseits bietet das Gelände mit Industrieanlagen und Bergbaustollen viele Möglichkeiten, sich gegen die vorrückende russische Armee zu verteidigen.
Laut Medienberichten soll die ukrainische Führung bereits Reservebrigaden als Verstärkung in den Donbass geschickt haben. Nach eigenen Angaben liefert sich die ukrainische Armee zur Stunde schwere Gefechte mit russischen Einheiten nahe Pokrowsk und Dobropillia. Einige russische Gruppen seien bereits zerstört worden, andere würden derzeit bekämpft. Doch die Bekämpfung ist nur ein Teil der anstehenden Aufgaben. Die Ukraine muss neue Verteidigungslinien errichten, denn sollte der Festungsgürtel fallen, stünde das westliche ukrainische Hinterland vergleichsweise schutzlos dar. Wenn Russland außerdem das gewonnene Gelände konsolidieren möchte, müsste Putins Armee schwere mechanisierte Verbände nachziehen.
Das bedeutet auch: Die ukrainische Armee wird versuchen, mit Drohnen und Artillerie den Aufmarsch der russischen Verbände zu verhindern oder zu erschweren. Für die Ukraine geht es in der Region Pokrowsk aktuell vor allem um Schadensbegrenzung. Ob das gelingt, ist fraglich. Die nächsten Tage werden entscheidend, meint dazu das ISW.
