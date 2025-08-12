Der russische Vorstoß zeigt ebenso, dass die ukrainische Armee personelle Probleme hat, die sehr lange Frontlinie zu verteidigen. Die Verteidigungsstellungen seien laut Militärexperten leer gewesen, weil die ukrainische Armee sich auf die Verteidigung von Pokrowsk konzentrierte. Das wurde ihr nun offenbar weiter nördlich zum Verhängnis.

Dass die ukrainische Militärführung diese kritische Lage nicht offiziell einräumt, könnte einen politischen Hintergrund haben. Immerhin trifft sich US-Präsident Donald Trump am Freitag (Ortszeit) mit Kremlchef Wladimir Putin in Alaska, um im Ukraine-Krieg zu verhandeln. Für Kiew geht es auch darum, Stärke am Verhandlungstisch zu demonstrieren – gegenüber Putin, aber auch mit Blick auf die Unterstützung durch Trump.

Dementsprechend kommt für Putin der militärische Teilerfolg seiner Armee in dieser Woche gelegen. Denn durch den Durchbruch gerät in den Hintergrund, dass die Ukraine es immer erfolgreicher schafft, Öl- und Gasinfrastruktur in Russland mit Drohnen anzugreifen – mit schweren Folgen für die russische Wirtschaft.

Ukrainische Reserven rücken an

Zwar ist die gegenwärtige Situation ein Rückschlag für die Ukraine. Aber die Kämpfe halten an. Noch ist der Kampf im Donbass längst nicht entschieden, noch kann die ukrainische Niederlage im Donbass verhindert werden.

Eines liegt aber auf der Hand: Es wird eine Mammutaufgabe, weil sich die russischen Angreifer jetzt in Dörfern verschanzt und die ukrainischen Verteidigungsstellungen besetzt haben. Plötzlich sind die Angreifer in diesem Frontabschnitt die Verteidiger, und die ukrainische Armee hat zumindest in dieser Region einen wichtigen Vorteil verloren.

Folglich steht Kiew nun unter Zugzwang. Man möchte den Festungsgürtel um keinen Preis verlieren, denn einerseits ist die Bergbauregion wirtschaftlich bedeutsam und andererseits bietet das Gelände mit Industrieanlagen und Bergbaustollen viele Möglichkeiten, sich gegen die vorrückende russische Armee zu verteidigen.

Laut Medienberichten soll die ukrainische Führung bereits Reservebrigaden als Verstärkung in den Donbass geschickt haben. Nach eigenen Angaben liefert sich die ukrainische Armee zur Stunde schwere Gefechte mit russischen Einheiten nahe Pokrowsk und Dobropillia. Einige russische Gruppen seien bereits zerstört worden, andere würden derzeit bekämpft. Doch die Bekämpfung ist nur ein Teil der anstehenden Aufgaben. Die Ukraine muss neue Verteidigungslinien errichten, denn sollte der Festungsgürtel fallen, stünde das westliche ukrainische Hinterland vergleichsweise schutzlos dar. Wenn Russland außerdem das gewonnene Gelände konsolidieren möchte, müsste Putins Armee schwere mechanisierte Verbände nachziehen.