Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.
Ukraine-Gipfel mit Trump Es droht der Ernstfall
Die Europäer möchten Donald Trump vor seinem Treffen mit Wladimir Putin auf eine gemeinsame Lösung des Ukraine-Krieges einschwören. Die Erfolgsaussichten sind gering.
Das für Freitag anberaumte persönliche Treffen von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin in Alaska ist in vielerlei Hinsicht historisch. In der Vergangenheit haben sich die Staatschefs Russlands (vormals der Sowjetunion) und der USA immer dann persönlich getroffen, wenn es galt, bedeutungsvolle Themen zu diskutieren.
Auch in Alaska steht viel auf dem Spiel. Es geht dabei um nicht weniger als die Zukunft der Ukraine und der gesamten europäischen Sicherheit. Genauso geht es aber auch um die Zukunft des Westens: Ziehen sich die USA nun endgültig aus Europa zurück? Lässt sich Trump für bessere Beziehungen zu Putin auf dessen Maximalforderungen ein? Zieht der US-Präsident gar Sanktionen zurück, mit denen die EU und die USA Russland gemeinsam unter Druck setzen?
Die Europäer werden diesen Gipfel nicht mitentscheiden, weil sie nicht eingeladen sind. Ihre Hoffnungen liegen heute auf mehreren Videokonferenzen, an denen auch Trump beteiligt ist und für die der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj extra nach Berlin reist. Es ist ihre vorerst letzte Chance, den alten Partner USA im Boot zu behalten und so die eigene nahe Zukunft mitzugestalten, bevor Trump ihnen mit seinen eigenen Ukraine-Plänen womöglich zuvorkommt.
Ausgerechnet in einem solch bedeutenden historischen Moment steht Europa schwach da. Dabei wird eine mögliche Option zur Stärkung der Ukraine von den Europäern längst nicht voll ausgeschöpft.
Trump will bei Putin nur "vorfühlen"
Doch was will Europa überhaupt vom US-Präsidenten? Erst am Dienstag veröffentlichten 26 EU-Mitgliedstaaten eine gemeinsame Erklärung zum Ukraine-Krieg. Nur die russlandfreundliche Regierung in Ungarn wollte nicht mitziehen.
Darin begrüßen sie die Bemühungen Trumps für ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, definieren jedoch auch Leitlinien. "Wir teilen die Überzeugung, dass eine diplomatische Lösung die lebenswichtigen Sicherheitsinteressen der Ukraine und Europas schützen muss", heißt es da. Außerdem sei eine Feuerpause unverzichtbar: "Sinnvolle Verhandlungen können nur im Zusammenhang mit einer Waffenruhe oder einer Reduzierung der Kampfhandlungen stattfinden."
Ob Trump diese Punkte genauso sieht, darf bezweifelt werden. Für ihn geht es laut eigenen Aussagen darum, bei Putin "vorzufühlen", ob ein Friedensabkommen möglich ist. Dabei hält er sich die Option offen, das Gespräch und damit seine Bemühungen um einen Frieden in der Ukraine schlicht abzubrechen.
Trump könnte die Europäer vorführen
Die Europäer können bei alldem nur zusehen, obwohl sie selbst betroffen sind. Der Versuch, Trump vor dem Gipfel mit einer gemeinsamen Videoschalte auf Kurs zu bringen, birgt dabei das Risiko, letztlich in Alaska vom US-Präsidenten vorgeführt zu werden.
Die Ukraine hat diese Erfahrung bereits beim Besuch Wolodymyr Selenskyjs im Weißen Haus und dem Streit rund um das Rohstoffabkommen mit den Vereinigten Staaten gemacht. Auch der Zoll-Deal der EU mit Trump geriet letztlich zum PR-Stunt des US-Präsidenten. Bisher konnte Trump seinen Willen stets durchsetzen und stand am Ende meist als Gewinner da. Doch all das genügte nicht, um ihn gegenüber der Ukraine und Europa langfristig wohlwollend zu stimmen.
Ist die "Koalition der Willigen" schon vom Tisch?
Angesichts dessen muss sich Europa für den Fall der Fälle – den kompletten Rückzug Trumps – gangbare Handlungsoptionen offenhalten, um die auch allein Ukraine weiter zu unterstützen und den russischen Expansionsdrang zu bremsen. Einerseits müssen sich Merz, Macron, Starmer und Co. Gedanken über ernsthafte Sicherheitsgarantien für die Ukraine machen. Andererseits gilt es, der Ukraine nötige Waffen zu liefern, falls Trump auch den Zugang zur US-Rüstungsindustrie kappen sollte.
In der Vergangenheit hatte es mehrfach Diskussionen über europäische Friedenstruppen zur Überwachung eines Waffenstillstands gegeben. Eine an sich brauchbare Option – die vom britischen Premier Starmer ausgerufene "Koalition der Willigen" – scheint mittlerweile aber kaum mehr ein Thema zu sein. Diese Option muss nun jedoch wieder ernsthaft auf den Tisch kommen.
Die Ukraine sieht ihren Beitritt zur Nato als einzige echte Sicherheitsgarantie. Bisher wollen sich darauf jedoch weder die USA noch die Europäer wirklich einlassen. Zu groß ist die Furcht davor, selbst in den Krieg hineingezogen zu werden. Auch für Russland ist der Beitritt eine rote Linie.
Bleibt noch die Aufnahme der Ukraine in die EU. Man arbeite daran, hieß es dazu am Montag knapp von der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas. Der Prozess kann sich noch über Jahre hinziehen – für die Ukraine womöglich zu lange.
Europa könnte die ukrainische Rüstungsindustrie ankurbeln
Vorerst müssen die Europäer also hauptsächlich ihre militärische Unterstützung für die Ukraine weiter ankurbeln. Wichtige Schritte für die Luftverteidigung wurden mit neuen Zusagen zur Lieferung von Patriot-Systemen bereits gemacht. Doch zweifellos braucht es mehr – und Optionen jenseits der schwer berechenbaren Vereinigten Staaten unter Donald Trump. Das haben Frankreich und Italien bereits erkannt, die sich an dem Nato-USA-Deal zur Bewaffnung der Ukraine wohl nicht beteiligen.
Die europäische Rüstungsindustrie hat in den vergangenen Jahren bereits Anstrengungen unternommen, die Produktion anzukurbeln. Das reicht jedoch nicht, um die Ukraine zu unterstützen und gleichzeitig die klammen europäischen Arsenale zu befüllen.
Ein Ausweg könnten Investitionen in die ukrainische Rüstungsindustrie sein. Dort bauen verschiedene Unternehmen allerlei Waffensysteme, die ganz auf die Bedürfnisse der ukrainischen Truppen ausgerichtet sind. Potenzial ist dort wohl noch vorhanden: Aktuell produzieren heimische Rüstungsschmieden Güter im Wert von 15 Milliarden Dollar – die tatsächlichen Kapazitäten sollen sogar bis zu dreimal höher liegen. Doch es fehlt das Geld. Und die Zeit drängt. Hier könnte sich Europa realistisch engagieren.
