Die Europäer möchten Donald Trump vor seinem Treffen mit Wladimir Putin auf eine gemeinsame Lösung des Ukraine-Krieges einschwören. Die Erfolgsaussichten sind gering.

Das für Freitag anberaumte persönliche Treffen von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin in Alaska ist in vielerlei Hinsicht historisch. In der Vergangenheit haben sich die Staatschefs Russlands (vormals der Sowjetunion) und der USA immer dann persönlich getroffen, wenn es galt, bedeutungsvolle Themen zu diskutieren.

Auch in Alaska steht viel auf dem Spiel. Es geht dabei um nicht weniger als die Zukunft der Ukraine und der gesamten europäischen Sicherheit. Genauso geht es aber auch um die Zukunft des Westens: Ziehen sich die USA nun endgültig aus Europa zurück? Lässt sich Trump für bessere Beziehungen zu Putin auf dessen Maximalforderungen ein? Zieht der US-Präsident gar Sanktionen zurück, mit denen die EU und die USA Russland gemeinsam unter Druck setzen?

Die Europäer werden diesen Gipfel nicht mitentscheiden, weil sie nicht eingeladen sind. Ihre Hoffnungen liegen heute auf mehreren Videokonferenzen, an denen auch Trump beteiligt ist und für die der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj extra nach Berlin reist. Es ist ihre vorerst letzte Chance, den alten Partner USA im Boot zu behalten und so die eigene nahe Zukunft mitzugestalten, bevor Trump ihnen mit seinen eigenen Ukraine-Plänen womöglich zuvorkommt.

Ausgerechnet in einem solch bedeutenden historischen Moment steht Europa schwach da. Dabei wird eine mögliche Option zur Stärkung der Ukraine von den Europäern längst nicht voll ausgeschöpft.

Trump will bei Putin nur "vorfühlen"

Doch was will Europa überhaupt vom US-Präsidenten? Erst am Dienstag veröffentlichten 26 EU-Mitgliedstaaten eine gemeinsame Erklärung zum Ukraine-Krieg. Nur die russlandfreundliche Regierung in Ungarn wollte nicht mitziehen.

Darin begrüßen sie die Bemühungen Trumps für ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, definieren jedoch auch Leitlinien. "Wir teilen die Überzeugung, dass eine diplomatische Lösung die lebenswichtigen Sicherheitsinteressen der Ukraine und Europas schützen muss", heißt es da. Außerdem sei eine Feuerpause unverzichtbar: "Sinnvolle Verhandlungen können nur im Zusammenhang mit einer Waffenruhe oder einer Reduzierung der Kampfhandlungen stattfinden."

Ob Trump diese Punkte genauso sieht, darf bezweifelt werden. Für ihn geht es laut eigenen Aussagen darum, bei Putin "vorzufühlen", ob ein Friedensabkommen möglich ist. Dabei hält er sich die Option offen, das Gespräch und damit seine Bemühungen um einen Frieden in der Ukraine schlicht abzubrechen.

Trump könnte die Europäer vorführen