Nordkoreaner sitzen auf einer kaum benutzten Bahnstrecke (Archivbild): Viele reisen nach Russland, um dort zu arbeiten. (Quelle: dpa)

Tausende Nordkoreaner reisen zum Arbeiten nach Russland. Doch die Bedingungen dort sind unwürdig.

Neue Recherchen haben Details über die Arbeitsbedingungen von nordkoreanischen Arbeitern in Russland offengelegt. Nach Angaben der BBC werden sie dort vor allem auf Baustellen eingesetzt, wo sie unter sklavenähnlichen Bedingungen bis zu 18 Stunden am Tag schuften und kaum Freizeit haben.

Wie die BBC unter Berufung auf südkoreanische Geheimdienstkreise berichtet, soll Nordkorea langfristig mehr als 50.000 Arbeitskräfte nach Russland entsenden. Diese sollen den dortigen Personalmangel ausgleichen, der durch den Krieg gegen die Ukraine entstanden ist. Bereits im vergangenen Jahr seien mehr als 10.000 Nordkoreaner eingereist, viele offiziell als "Studenten", um ein UN-Verbot für nordkoreanische Arbeitsmigration zu umgehen.

Ehemalige Arbeiter schilderten der BBC, dass sie direkt nach ihrer Ankunft unter strenger Bewachung auf Baustellen gebracht worden seien. Dort müssten sie von frühmorgens bis tief in die Nacht Hochhäuser errichten. Nur zwei freie Tage im Jahr seien üblich. Pausen oder der Kontakt zu anderen Menschen seien kaum möglich, Fluchtversuche würden streng geahndet.

Kaum Bezahlung und unwürdige Bedingungen

Untergebracht sind die Männer laut den Berichten in überfüllten und unhygienischen Containern oder in halbfertigen Gebäuden mit Ungeziefer. Oft fehle es an Heizung oder Schutz vor Kälte. Arbeitsunfälle könnten gravierende Folgen haben, da verletzte Arbeiter teils nicht in Krankenhäuser gebracht würden. Schutzkleidung oder ausreichende Beleuchtung seien häufig nicht vorhanden.

Der Lohn, der die Arbeit im Ausland für viele ursprünglich attraktiv machte, erreicht die Arbeiter nur zu einem geringen Teil. Der Großteil des Verdienstes wird als sogenannte "Loyalitätsabgabe" an den nordkoreanischen Staat abgeführt. Den Rest – in der Regel umgerechnet 100 bis 200 Dollar pro Monat – erhalten sie oft erst nach Rückkehr in die Heimat. Diese Praxis soll verhindern, dass sie das Land vorzeitig verlassen.

Einige der Geflüchteten berichteten, dass sie deutlich weniger verdienen als Arbeitskräfte aus anderen Ländern, die in Russland auf ähnlichen Baustellen tätig sind. Manche sprachen von Schikanen durch Vorgesetzte und davon, als "Maschinen, die sprechen können" verspottet worden zu sein. Andere Arbeiter bezeichneten sie als "Sklaven". Einzelnen gelang dennoch die Flucht – oft mithilfe illegal beschaffter Mobiltelefone und in riskanten, mehrtägigen Reisen quer durch Russland.