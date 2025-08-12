Von 82 auf 53 Kilo: US-Star lag im Sterben

Stoßrichtung Saporischschja Selenskyj fürchtet neue russische Offensive

Von afp , t-online 12.08.2025 - 20:16 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Wolodymyr Selenskyj warnt vor Zugeständnissen an Wladimir Putin. (Quelle: Kay Nietfeld)

Vor dem Treffen von Trump mit Putin warnt der ukrainische Präsident Selenskyj vor einer neuen russischen Offensive. Ein Kreml-Experte spekuliert über neue Verhandlungslinie.

Drei Tage vor dem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor neuen russischen Offensiven gewarnt. Die russische Seite bereite aus Sicht der Ukraine neue Vorstöße an drei Frontabschnitten vor, sagte Selenskyj am Dienstag. Stoßrichtung solle unter anderem Saporischschja sein. Er schloss zugleich aus, eigene Truppen aus der Region Donbass zurückzuziehen.

Neben Saporischschja nannte der ukrainische Staatschef die wichtigen Städte Pokrowsk und Nowpawliwka als Ziele der laut ihm von Moskau geplanten Offensiven. Das Bestehen auf einen Verbleib der ukrainischen Truppen im Donbass begründete Selenskyj damit, dass ein Rückzug von dort "den Russen eindeutig einen Brückenkopf bieten" würde, "um eine Offensive vorzubereiten".

Das bevorstehende Treffen von Trump und Putin in Alaska nannte Selenskyj einen "persönlichen Sieg" für Putin. Das Treffen befreie erstens den russischen Staatschef aus der internationalen Isolation, da es auf US-Territorium stattfinde. Zum zweiten habe Putin damit weitere Sanktionen gegen Russland hinausgezögert.

Spekulation über neue Kreml-Linie

Trump und Putin wollen sich am Freitag im US-Bundesstaat Alaska zu Beratungen über den Ukraine-Krieg treffen. Selenskyj ist zu dem Treffen nicht eingeladen. Gespräche über eine Waffenruhe in dem seit dreieinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieg waren bislang gescheitert.

Russland verlangt von der Ukraine, die vier von Russland teilweise besetzten ostukrainischen Regionen. Der Putin-Vertraute Dmitri Suslow skizzierte in der italienischen Zeitung "Corriere della Sera" aber auch eine mögliche neue Verhandlungslinie des Kreml. Demnach kämen unter anderem in Betracht: Abzug der ukrainischen Armee aus dem Donbass, sprich den Regionen Donezk und Luhansk, Abzug der russischen Truppen aus den Regionen Sumy, Dnjpropetowsk und Charkiw. Das sei "weniger als vor einem Jahr", so Suslow.