Für Ukraine-Gipfel: Selenskyj kommt heute nach Berlin

So viel teurer ist ein Unfall mit E-Auto

Für Videokonferenz mit Trump Selenskyj kommt heute nach Berlin

Von t-online Aktualisiert am 13.08.2025 - 09:05 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Merz und Selenskyj (Archivbild): Sie nehmen gemeinsam an der Videokonferenz mit Trump teil. (Quelle: Michael Kappeler/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die europäischen Staats- und Regierungschefs kommen heute zu einer Video-Vorbesprechung vor Trumps Alaska-Gipfel mit Putin zusammen. Selenskyj wird dafür nach Berlin reisen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will heute in Berlin persönlich an den Videoschalten zum Alaska-Gipfel über die Zukunft seines Landes teilnehmen. Er werde am Mittag in der Hauptstadt erwartet, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen. Zuvor hatten die "Bild" und die ARD berichtet.

Loading...

Initiiert wurden die Schalten mit europäischen Staats- und Regierungschefs von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Ziel ist es, eine gemeinsame Linie mit US-Präsident Donald Trump zu finden, bevor dieser am Freitag im US-Bundesstaat Alaska Kremlchef Wladimir Putin trifft.

Merz will enge europäische Verbündete der Ukraine zunächst um 14 Uhr im Lagezentrum des Kanzleramts zu einer Vorbesprechung der Folgeberatungen mit Trump zusammenschalten. Teilnehmen sollen die Staats- und Regierungschefs aus Frankreich, Großbritannien, Italien, Polen und Finnland, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, EU-Ratspräsident António Costa, Nato-Generalsekretär Mark Rutte sowie Selenskyj.

Schalte mit Trump und Vance

Bei der von 15 Uhr an geplanten Videoschalte mit Trump soll auch dessen Vizepräsident JD Vance dabei sein. Im Anschluss will der Bundeskanzler die Ergebnisse in der sogenannten Koalition der Willigen unter Federführung von Deutschland, Frankreich und Großbritannien nachbesprechen. Merz plant, die Öffentlichkeit nach der Schalte mit Trump in einer Pressekonferenz zu informieren.

Die Europäer und Selenskyj befürchten, dass sich Trump und Putin in Alaska auf Gebietsabtretungen der Ukraine an Russland verständigen könnten, die Kiew strikt ablehnt. Sie dürften von Trump eine Zusage erreichen wollen, dass er mit Putin keinen Deal über die Köpfe der Ukrainer und der Europäer hinweg macht.