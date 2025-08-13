Vorbereitung von Alaska-Gipfel Merz: Es gibt Hoffnung auf Frieden

Von David Schafbuch Aktualisiert am 13.08.2025

Wolodymyr Selenskyj und Friedrich Merz (CDU): Der ukrainische Präsident war für die Videokonferenz mit Donald Trump nach Berlin gereist. (Archivfoto) (Quelle: Liesa Johannssen)

Gemeinsam mit anderen europäischen Staatschefs haben sich der Kanzler und der ukrainische Präsident mit Donald Trump beraten. Laut Merz teilt Trump die Ansichten der Europäer.

Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich nach einer Videokonferenz mit US-Präsident Donald Trump optimistisch gezeigt, dass ein Frieden im Ukraine-Krieg möglich ist. "Es gibt Hoffnung auf Bewegung. Es gibt Hoffnung auf einen Frieden in der Ukraine", sagte Merz auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Berlin. Sollte es bei dem Treffen von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin in Alaska jedoch keine Bewegung auf russischer Seite geben, müssten die USA und Europa den Druck erhöhen. Trump kenne diese Position und teile sie "sehr weitgehend", fügte Merz hinzu.

Merz hielt es für zentral, dass beim Treffen von US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Alaska grundlegende europäische und ukrainische Sicherheitsinteressen gewahrt bleiben. Das sei die Botschaft an Trump gewesen, sagte Merz in Berlin nach Beratungen europäischer Staats- und Regierungschefs mit Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Beim Treffen in Alaska könnten wichtige Entscheidungen getroffen werden, sagte Merz. Die Europäer würden alles tun, um die Weichen für das Treffen in die richtige Richtung zu lenken.

Merz: Rechtliche Anerkennung russischer Besatzung kein Thema

Merz forderte eine klare Reihenfolge bei Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Krieges. Dafür formulierte er fünf Kernforderungen:

Die Ukraine muss bei Folgeverhandlungen mit am Tisch sitzen.

Ein Waffenstillstand muss am Anfang eines Friedensprozesses stehen.

Die Ukraine ist laut Merz zu "Verhandlungen über territoriale Fragen" bereit. Ausgangspunkt ist dabei die Kontaktlinie des Ukraine-Kriegs. Eine rechtliche Anerkennung russischer Gebiete stehe dagegen nicht zur Debatte. Der Grundsatz, dass Grenzen nicht gewaltsam verändert werden dürfen, müsse gewahrt werden.

Die Verhandlungen müssen Sicherheitsgarantien für die Ukraine umfassen. Zudem müssen die Streitkräfte der Ukraine weiter verteidigungsfähig bleiben.

Die Verhandlungen müssen eine gemeinsame Strategie von Europa und der USA folgen.

Laut dem Bundeskanzler teilt der US-Präsident diese Strategie "sehr weitgehend". Trump wollte laut Merz auf einen Waffenstillstand in der Ukraine dringen. Trump wolle dies zu einer seiner Prioritäten machen, sagte Merz.

Die Europäer und Selenskyj befürchten, dass sich Trump und Putin auf Gebietsabtretungen der Ukraine an Russland verständigen könnten, die Kiew strikt ablehnt. Im Anschluss an die Schalte mit Trump wollte Merz die Ergebnisse in der sogenannten Koalition der Willigen unter Federführung von Deutschland, Frankreich und Großbritannien nachbesprechen.

Selenskyj: Es braucht einen sofortigen Waffenstillstand

Auch Selenskyj betonte die Bedeutung europäischer Einigkeit und dankte Deutschland für dessen umfassende Unterstützung. Bundeskanzler Merz habe bei den Friedensgesprächen eine "führende Rolle" übernommen. Angesichts der militärischen Lage warf der ukrainische Präsident dem russischen Staatschef vor, Trump zu täuschen. Ein sofortiger Waffenstillstand sei nötig, um den Druck auf Russland zu erhöhen.