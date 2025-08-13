Präsident gibt seltenen Einblick in Zahlen Selenskyj: Russische Verluste dreimal so hoch wie unsere

Von t-online 13.08.2025 - 12:15 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Wolodymyr Selenskyj: Der ukrainische Präsident sieht das Militär in einer Kategorie im Vorteil. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa/dpa-bilder)

Der ukrainische Präsident nennt neue Zahlen zu Gefallenen und Verwundeten im Krieg. Russland habe ein Vielfaches an Verlusten erlitten, behauptet er.

Russlands tägliche Verluste im Krieg gegen die Ukraine liegen nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj bei rund 1.000 Soldaten und damit etwa dreimal so hoch wie die der Ukraine. Selenskyj sagte am 12. August bei einem Treffen mit Journalisten, zu dem auch die Zeitung "Kyiv Independent" eingeladen war, dass die russischen Streitkräfte im Durchschnitt täglich 500 Tote und 500 Verwundete zu beklagen hätten.

Am 11. August seien es 531 Tote, 428 Verwundete und neun Gefangene gewesen. Die Ukraine habe an diesem Tag 18 Tote, 243 Verwundete und 79 Vermisste verzeichnet. Die ukrainischen Verluste liegen demnach bei rund einem Drittel der russischen. Die Angaben können unabhängig nicht bestätigt werden.

So viele Menschen sind seit Kriegsbeginn gestorben

Nach Schätzungen des ukrainischen Militärs belaufen sich die russischen Verluste seit Kriegsbeginn im Februar 2022 auf mehr als eine Million Tote, Verwundete und Gefangene. Westliche Geheimdienste und Studien kommen zu ähnlichen Zahlen. Das britische Verteidigungsministerium spricht von über einer Million Opfern auf russischer Seite, das Center for Strategic and International Studies (CSIS) von bis zu 250.000 Toten und insgesamt mehr als 950.000 Opfern.

Auch die Ukraine verzeichnet hohe Verluste: CSIS schätzt die Zahl der getöteten ukrainischen Soldaten auf 60.000 bis 100.000, die Gesamtzahl der Opfer auf etwa 400.000.