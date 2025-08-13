Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.
Ukraine-Schalte mit Trump, Merz und Selenskyj Ein Wort lässt aufhorchen
In einer Schalte wollen Wolodymyr Selenskyj und europäische Regierungschefs Donald Trump vor dessen Treffen mit Wladimir Putin zu mehr Härte gegenüber Russland bewegen. Dabei ist bloße Schadensbegrenzung zu wenig für die Ukraine.
Eines sollte mit Blick auf die gegenwärtigen Entwicklungen im Ukraine-Krieg auf der Hand liegen. So wie aktuell darf es nicht weitergehen. Die ukrainische Armee steht massiv unter Druck, denn durch einen Durchbruch nördlich der Stadt Pokrowsk konnte die russische Armee in 24 Stunden so viel Gelände gewinnen wie seit einem Jahr nicht mehr.
Klar. Kremlchef Wladimir Putin möchte besonders in dieser Woche noch einmal die Muskeln spielen lassen. Immerhin trifft er am Freitag US-Präsident Donald Trump in Alaska, und Russland möchte am Verhandlungstisch demonstrieren, dass es die ganze Ukraine erobern könnte, wenn die westlichen Unterstützer Kiews nicht einlenken. Dafür wird Putin seine militärische Stärke hoch- und die Wirkung der Sanktionen auf die russische Wirtschaft herunterspielen. Das ist alles nicht neu, kommt wenig überraschend.
Trotzdem sind die gegenwärtigen Entwicklungen im Ukraine-Krieg für die ukrainische Regierung und ihre westlichen Unterstützer Grund zur großen Sorge – es muss eigentlich Alarmstufe Rot herrschen. Denn die ukrainische Armee ist schon zu viele Monate in der Defensive. Es braucht eine neue Strategie, mehr Druck auf Russland und bessere Waffen.
- Krieg in der Ukraine: Russland bricht an der Front durch
- Newsblog zum Ukraine-Krieg: "Tolle Menschen": Trump lobt Merz & Co.
Vertrauen in Trump erschüttert
Denn was schon lange klar ist, gerät leider dieser Tage in den Debatten oft in Vergessenheit: Die Ukraine muss aus einer Position der Stärke auf Augenhöhe verhandeln können. Putin will aktuell keinen Friedensschluss, wahrscheinlich, weil er seine Kriegsziele militärisch erreichen kann.
Um die Ukraine zu stärken, braucht es allerdings einen transatlantischen Schulterschluss. Vor allem die US-Regierung müsste die angedrohten Sanktionen gegen Russland und dessen Verbündete umsetzen. Gleichzeitig muss über die Unterstützung der Ukraine mit moderneren Waffensystemen gesprochen werden, wenngleich klar sein muss, dass die Amerikaner unter Trump nicht mehr dafür bezahlen werden.
All das ist notwendig, und kaum etwas davon wird debattiert. Denn der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und seine europäischen Unterstützer haben momentan Angst vor Donald Trump. Zu Recht. Denn der US-Präsident singt oft das Lied der Staats- und Regierungschefs, die er als Letztes getroffen hat. So könnte Trump in Alaska gegenüber Putin Zugeständnisse machen oder sich am Ende frustriert komplett aus den Verhandlungen zurückziehen.
Das möchten Selenskyj und unter anderem Kanzler Friedrich Merz unbedingt verhindern. Und es war sicherlich ein positives Signal, dass die Ukraine und die europäischen Nato-Mitglieder am Mittwoch in einer Videoschalte dem US-Präsidenten noch einmal ihre Position vortragen konnten. Trump weiß nun, was für die Europäer unverhandelbar ist, etwa weitere Gebietsabtretungen der Ukraine oder in Zukunft Sicherheitsgarantien für das von Russland angegriffene Land.
Gute Miene zu hoffnungslosem Spiel
Es war wichtig, dass Trump noch einmal gesagt wurde: bis hierher und nicht weiter – vor dem Gipfel in Alaska.
"Wir Europäer tun alles, um die Weichen für dieses Treffen in die richtige Richtung zu stellen", sagte Merz in einem Pressestatement mit Selenskyj am Mittwoch im Kanzleramt. "In Alaska müssen grundlegende ukrainische und europäische Sicherheitsinteressen gewahrt bleiben." Der Bundeskanzler stellte klar, dass es mit Trump "weitestgehende" Einigkeit über diese Positionen gibt.
Weitestgehend. Ein Wort, das sicherlich aufschrecken lässt. Schließlich ist Trump unberechenbar. Am Mittwoch machten Merz und Selenskyj gute Miene zu einem Spiel, an das sie insgeheim eigentlich nicht glauben. So drücken sie ihre Hoffnung aus, dass Trumps Gespräche zu einem Frieden führen werden, obwohl in Europa kaum jemand glaubt, dass Putin sich darauf einlassen wird.
Die Europäer und auch die Ukraine möchten Trump allerdings nicht vor den Kopf stoßen, sie möchten seinen diplomatischen Prozess nicht untergraben. Diese Strategie ist absolut richtig, weil die Unterstützung der Ukraine viel einfacher ist, wenn die Amerikaner mit im Boot sitzen. Aber es braucht parallel dazu schon einen europäischen Plan B. Denn die Europäer warten mit weiteren Unterstützungsmaßnahmen aktuell auf Trump, der wartet auf Putin, und Putin wiederum spielt in Gesprächen mit dem US-Präsidenten ständig auf Zeit. Zeit für diplomatische Spiele, die die Ukraine gegenwärtig militärisch nicht hat.
- Pressestatement von Friedrich Merz und Wolodymyr Selenskyj im Kanzleramt
- Eigene Recherche