Ein Wort lässt aufhorchen

In einer Schalte wollen Wolodymyr Selenskyj und europäische Regierungschefs Donald Trump vor dessen Treffen mit Wladimir Putin zu mehr Härte gegenüber Russland bewegen. Dabei ist bloße Schadensbegrenzung zu wenig für die Ukraine.

Eines sollte mit Blick auf die gegenwärtigen Entwicklungen im Ukraine-Krieg auf der Hand liegen. So wie aktuell darf es nicht weitergehen. Die ukrainische Armee steht massiv unter Druck, denn durch einen Durchbruch nördlich der Stadt Pokrowsk konnte die russische Armee in 24 Stunden so viel Gelände gewinnen wie seit einem Jahr nicht mehr.

Klar. Kremlchef Wladimir Putin möchte besonders in dieser Woche noch einmal die Muskeln spielen lassen. Immerhin trifft er am Freitag US-Präsident Donald Trump in Alaska, und Russland möchte am Verhandlungstisch demonstrieren, dass es die ganze Ukraine erobern könnte, wenn die westlichen Unterstützer Kiews nicht einlenken. Dafür wird Putin seine militärische Stärke hoch- und die Wirkung der Sanktionen auf die russische Wirtschaft herunterspielen. Das ist alles nicht neu, kommt wenig überraschend.

Trotzdem sind die gegenwärtigen Entwicklungen im Ukraine-Krieg für die ukrainische Regierung und ihre westlichen Unterstützer Grund zur großen Sorge – es muss eigentlich Alarmstufe Rot herrschen. Denn die ukrainische Armee ist schon zu viele Monate in der Defensive. Es braucht eine neue Strategie, mehr Druck auf Russland und bessere Waffen.

Vertrauen in Trump erschüttert

Denn was schon lange klar ist, gerät leider dieser Tage in den Debatten oft in Vergessenheit: Die Ukraine muss aus einer Position der Stärke auf Augenhöhe verhandeln können. Putin will aktuell keinen Friedensschluss, wahrscheinlich, weil er seine Kriegsziele militärisch erreichen kann.

Um die Ukraine zu stärken, braucht es allerdings einen transatlantischen Schulterschluss. Vor allem die US-Regierung müsste die angedrohten Sanktionen gegen Russland und dessen Verbündete umsetzen. Gleichzeitig muss über die Unterstützung der Ukraine mit moderneren Waffensystemen gesprochen werden, wenngleich klar sein muss, dass die Amerikaner unter Trump nicht mehr dafür bezahlen werden.