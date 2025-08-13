Nach Gespräch mit Europäern "Sehr schwerwiegende Konsequenzen" – Trump warnt Putin

Von afp , dpa Aktualisiert am 13.08.2025 - 19:00 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Donald Trump: Der US-Präsident zeigte sich nach dem Gespräch mit den europäischen Unterstützerstaaten der Ukraine zufrieden. (Quelle: Kevin Lamarque/reuters)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Nach der Schaltkonferenz zur Ukraine hat sich der US-Präsident zufrieden gezeigt. Russland drohte er bei weiteren Attacken auf die Ukraine mit Konsequenzen.

US-Präsident Donald Trump hat sich zufrieden über die Videokonferenz zur Ukraine mit Präsident Wolodymyr Selenskyj und europäischen Spitzenpolitikern geäußert. Trump sprach am Mittwoch in Washington von einem "sehr guten" Gespräch. Er äußerte die Hoffnung, nach seinem Gipfel mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Freitag in Alaska ein rasches Dreiertreffen mit Selenskyj organisieren zu können.

Loading...

Zugleich drohte Trump Russland erneut mit "sehr schwerwiegenden Konsequenzen", wenn die russischen Angriffe auf die Ukraine nicht enden sollten. Moskau hatte seine Offensive in den vergangenen Tagen noch einmal intensiviert. Auf eine Rückfrage, ob er damit Zölle meine, ging der Präsident nicht ein.

Trump stellte zudem erneut ein Treffen zwischen Selenskyj und Putin in Aussicht. Daran wolle er selbst ebenfalls teilnehmen, sofern Selenskyj und Putin dies wünschten. Allerdings wolle er zunächst abwarten, wie sein für Freitag geplantes Zusammentreffen mit Putin in Alaska verlaufe – denn ebenso könnte es auch nicht zu einem weiteren Treffen kommen.

Treffen mit Putin am Freitag

Der US-Präsident will sich mit dem Kremlchef in Alaskas größter Stadt Anchorage treffen und Lösungsansätze für den seit rund dreieinhalb Jahre andauernden russischen Angriffskrieg finden. Bei diesem ersten Treffen wolle er zunächst die Rahmenbedingungen verstehen, sagte Trump.