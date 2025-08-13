Bericht über West-Bank-Modell Droht der Ukraine ein Schicksal wie Palästinensern?

Von t-online, wan
Aktualisiert am 14.08.2025 - 00:58 Uhr
Lesedauer: 3 Min.

Israelische Soldaten in der Westbank: Könnte Russland ebenso Teile der Ukraine kontrollieren? (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Mosab Shawer/imago)

Wäre eine russische Verwaltung ukrainischer Gebiete eine Lösung nach einem Friedensschluss? Laut einem britischen Bericht steht ein Vorschlag im Raum.

Zwei Tage vor dem Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Machthaber Wladimir Putin kursieren Berichte über einen weiteren Vorschlag zur Beendigung des Ukrainekriegs. Wie die britische "The Times" berichtet, soll US-Vermittler Steve Witkoff bei seinem jüngsten Besuch in Moskau über eine De-Facto-Kontrolle ukrainischer Gebiete durch Russland gesprochen haben.

Bei diesem Szenario würde Russland nach einem Waffenstillstand die völkerrechtlich besetzten Gebiete, vor allem Luhansk und Donezk, verwalten und weiterhin kontrollieren. Sie wären aber nicht offiziell russisches Staatsgebiet, sondern hätten eine eigene russische Verwaltung. Ein Vorbild ist das seit 1967 von Israel besetzte Westjordanland, auch die West Bank genannt. Es steht unter israelischer Kontrolle, wird aber von der palästinensischen Autonomiebehörde beansprucht. International wird Israels Besetzung als völkerrechtswidrig angesehen.

Das Gebiet zieht sich von südlich von Hebron über Vororte von Jerusalem bis weiter über Nablus im Norden hinaus. Israel kontrolliert militärisch das Gebiet, allerdings verwaltet die palästinensische Behörde viele Städte. Die Bewohner müssen sich bei Reisen aber immer wieder an israelischen Kontrollposten ausweisen. Außerdem bauen israelische Siedler zunehmend neue Häuser im Westjordanland.

Laut dem Bericht von "The Times" soll Wittkoff sich für diesen Vorschlag einsetzen. Er hätte einen verfassungsrechtlichen Vorteil für die Ukraine: Die Gebiete würden nicht abgegeben, was auch die ukrainische Verfassung verbieten würde. Damit müsste auch keine Volksabstimmung in der Ukraine über abgegebene Regionen abgehalten werden. Russland hätte aber dennoch einen Gewinn vorzuweisen. Allerdings hat die Ukraine bislang den Standpunkt vertreten, keine von Putins Truppen besetzten Gebiete an Russland abgeben zu wollen. Das schließt bislang auch die Anerkennung einer russischen Verwaltung von ukrainischen Städten aus.

Russischer Gouverneur, ukrainisches Staatsgebiet?

"Es wird so sein, wie Israel das Westjordanland besetzt hat", sagte eine Quelle aus dem amerikanischen Nationalen Sicherheitsrat der "Times". "Mit einem Gouverneur, mit einer Wirtschaft, die an Russland ausgerichtet ist, nicht in der Ukraine. Aber es wird immer noch die Ukraine sein, denn ... die Ukraine wird niemals ihre Souveränität aufgeben. Aber die Realität ist, dass es ein besetztes Gebiet sein wird. Das Modell ist Palästina."