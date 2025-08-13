Bericht über West-Bank-Modell Droht der Ukraine ein Schicksal wie Palästinensern?
Wäre eine russische Verwaltung ukrainischer Gebiete eine Lösung nach einem Friedensschluss? Laut einem britischen Bericht steht ein Vorschlag im Raum.
Zwei Tage vor dem Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Machthaber Wladimir Putin kursieren Berichte über einen weiteren Vorschlag zur Beendigung des Ukrainekriegs. Wie die britische "The Times" berichtet, soll US-Vermittler Steve Witkoff bei seinem jüngsten Besuch in Moskau über eine De-Facto-Kontrolle ukrainischer Gebiete durch Russland gesprochen haben.
Bei diesem Szenario würde Russland nach einem Waffenstillstand die völkerrechtlich besetzten Gebiete, vor allem Luhansk und Donezk, verwalten und weiterhin kontrollieren. Sie wären aber nicht offiziell russisches Staatsgebiet, sondern hätten eine eigene russische Verwaltung. Ein Vorbild ist das seit 1967 von Israel besetzte Westjordanland, auch die West Bank genannt. Es steht unter israelischer Kontrolle, wird aber von der palästinensischen Autonomiebehörde beansprucht. International wird Israels Besetzung als völkerrechtswidrig angesehen.
Das Gebiet zieht sich von südlich von Hebron über Vororte von Jerusalem bis weiter über Nablus im Norden hinaus. Israel kontrolliert militärisch das Gebiet, allerdings verwaltet die palästinensische Behörde viele Städte. Die Bewohner müssen sich bei Reisen aber immer wieder an israelischen Kontrollposten ausweisen. Außerdem bauen israelische Siedler zunehmend neue Häuser im Westjordanland.
Laut dem Bericht von "The Times" soll Wittkoff sich für diesen Vorschlag einsetzen. Er hätte einen verfassungsrechtlichen Vorteil für die Ukraine: Die Gebiete würden nicht abgegeben, was auch die ukrainische Verfassung verbieten würde. Damit müsste auch keine Volksabstimmung in der Ukraine über abgegebene Regionen abgehalten werden. Russland hätte aber dennoch einen Gewinn vorzuweisen. Allerdings hat die Ukraine bislang den Standpunkt vertreten, keine von Putins Truppen besetzten Gebiete an Russland abgeben zu wollen. Das schließt bislang auch die Anerkennung einer russischen Verwaltung von ukrainischen Städten aus.
Russischer Gouverneur, ukrainisches Staatsgebiet?
"Es wird so sein, wie Israel das Westjordanland besetzt hat", sagte eine Quelle aus dem amerikanischen Nationalen Sicherheitsrat der "Times". "Mit einem Gouverneur, mit einer Wirtschaft, die an Russland ausgerichtet ist, nicht in der Ukraine. Aber es wird immer noch die Ukraine sein, denn ... die Ukraine wird niemals ihre Souveränität aufgeben. Aber die Realität ist, dass es ein besetztes Gebiet sein wird. Das Modell ist Palästina."
Aus dem Weißen Haus wurde der Bericht zurückgewiesen. Man habe nichts dergleichen diskutiert, sagte eine Sprecherin der britischen Zeitung. Dennoch ist die Idee nicht abwegig, zumindest aus russischer Sicht. Wladimir Putin ist bislang nicht von seinen Maximalforderungen abgerückt, große Teil der Ostukraine unter seine Kontrolle zu bringen. Vor einer Woche sprach Trump von einem Tausch von Gebieten. Später wurde aber berichtet, dass er Informationen von seinem Vermittler Wittkoff missverstanden haben könnte.
Ukraine bereit für Verhandlungen über Gebiete
Die Ukraine ist laut Bundeskanzler Friedrich Merz zu "Verhandlungen über territoriale Fragen" bereit. Ausgangspunkt ist dabei die Kontaktlinie des Ukrainekriegs. Eine rechtliche Anerkennung von Gebieten bedeutet das aber nicht. Der Grundsatz, dass Grenzen nicht gewaltsam verändert werden dürfen, müsse gewahrt werden, hieß es in einer Erklärung nach dem Ukraine-Gipfel am Mittwoch.
Das Westjordanland-Modell stößt bis heute auf Widerstand in der internationalen Gemeinschaft. Eine ähnliche Lösung für die Ukraine dürfte von Kiew ebenso abgelehnt werden wie von ihren westlichen Verbündeten. Russland hat bislang nicht erkennen lassen, wo es der Ukraine entgegenkommen will. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Mittwoch erneut eine Beteiligung an den Gesprächen gefordert.
"Jede Frage, die die territoriale Integrität der Ukraine betrifft, kann nicht einfach so diskutiert werden, ohne unsere Verfassung und den Willen unseres Volkes zu berücksichtigen", sagte Selenskyj am Freitag vor der Presse. "Was unsere Prinzipien und unsere territoriale Integrität betrifft, wird letztlich auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs entschieden werden. Ohne die Ukraine (am Tisch) ist das unmöglich zu erreichen", fügte Selenskyj hinzu.
