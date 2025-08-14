Russland stößt vor Die Ukraine plante wohl eine eigene Überraschung
Den russischen Truppen ist es gelungen, die Ukrainer im Donbass zu überraschen. Die Lage scheint sich zu stabilisieren, doch die Gefahr ist bislang nicht gebannt.
Wenige Tage vor dem Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin in Alaska am Freitag versucht die russische Armee mit aller Kraft, im ukrainischen Gebiet Donezk Geländegewinne zu erzielen. Seit Montag gibt es Berichte über einen Vorstoß der Kremltruppen östlich des Ortes Dobropillja. An dem Frontabschnitt zwischen Pokrowsk und Kostjantyniwka sollen die Russen bis zu zehn Kilometer tief in ukrainische Stellungen vorgedrungen sein und dabei mehrere Dörfer eingenommen haben.
Angesichts der Entwicklung war schnell die Rede von einem taktischen Durchbruch der russischen Streitkräfte, der den ukrainischen Festungsgürtel im Donbass bedroht. Als solcher wird die Achse Slowjansk-Kramatorsk-Druschkiwka-Kostjantyniwka bezeichnet. Dabei handelt es sich um mittelgroße bis große, stark befestigte Städte, die die letzte Verteidigungslinie der Ukrainer im Gebiet Donezk bilden. Dahinter befindet sich weitgehend offenes Gebiet, was die Sorgen angesichts des russischen Vorstoßes nährt.
Wenige Tage nach den ersten Berichten scheint sich die Situation anders darzustellen. Zunächst war gar von einem Durchbruch der Russen an der Front die Rede. Zwar ist der russische Vorstoß real, doch es bleibt weiter fraglich, ob die Kremltruppen größere Einheiten nachziehen und so den Vorstoß in einen tatsächlichen Durchbruch verwandeln können. Diese Gefahr besteht weiterhin für die ukrainischen Verteidiger, doch die ersten Gegenmaßnahmen fruchten offenbar.
Russland gelingt ein "tiefer Vorstoß"
Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer verweist mit Blick auf Dobropillja auf eine Entwicklung, die sich bereits seit Längerem abzeichnet: "Die Russen haben in den vergangenen Monaten ihre Taktik des Einsatzes kleinerer Stoßtrupps verfeinert", sagt der Militärexperte t-online. So sei ihnen auch der "tiefe Vorstoß" bei Dobropillja gelungen. Dabei sind Kremltruppen nördlich von Pokrowsk bis zu sechs Kilometer und östlich von Dobropillja gut zehn Kilometer vorgestoßen.
Zur Person
Oberst Markus Reisner, geboren 1978, ist Militärhistoriker und Leiter des Instituts für Offiziersausbildung des österreichischen Bundesheeres an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 analysiert Reisner den Kriegsverlauf auf dem YouTube-Kanal "Österreichs Bundesheer".
"Wohlgemerkt kann man dabei noch nicht von einem Durchbruch sprechen", betont Reisner. "Wäre dies der Fall, würden russische Truppen jetzt – ähnlich einem Dammbruch – mit größeren Kräften durch die Lücke stoßen, ohne dass die Ukraine darüber noch Kontrolle hätte."
Noch kann davon keine Rede sein. Sowohl russische als auch ukrainische Militärbeobachter sprechen von kleinen Trupps, die bei Dobropillja vorgedrungen sind. Doch wie ist ihnen das gelungen?
Kremltruppen dringen in die "Neue Donbass-Linie" ein
"Bei dem Vorstoß haben die Russen nach und nach Gruppen von zwei bis zehn Soldaten vorgeschickt", erklärt Reisner. "Diese haben einen geringeren Fußabdruck und sind selbst auf dem sogenannten gläsernen Gefechtsfeld in der Ukraine wesentlich schwieriger aufzuklären." Mit dem "gläsernen Gefechtsfeld" ist gemeint, dass beide Kriegsparteien durch den Einsatz Zehntausender Drohnen über fast jede Bewegung des Feindes stets im Bilde sind.
Die russischen Stoßtrupps "profitieren dabei auch vom Gelände bei Dobropillja, wo es neben Waldstücken auch zwei lang gezogene Schluchten gibt, die als Verstecke dienen können", erklärt Reisner weiter. So sei es ihnen gelungen, in die "Neue Donbass-Linie" vorzudringen, die ukrainischen Verteidigungsstellungen westlich des Festungsgürtels. Angedacht war diese Linie, um auch hinter dem Festungsgürtel eine adäquate Verteidigung sicherstellen zu können. "Die Russen haben dort nun einen Fuß in der Tür", warnt Reisner.
Der Militärexperte erklärt, dass diese Taktik dadurch begünstigt werde, dass es im Donbass keine durchgehende Front gebe, sondern eine Art Perlenkette. "Dabei bestehen zwischen ukrainischen Stützpunkten Lücken, die bis zu drei Kilometer breit sind", so Reisner. Diese Lücken versuchten die Kremltruppen zu nutzen. "Die Ukrainer vergleichen die Russen dabei oft mit Wasser, das sich seinen Weg sucht und durch jede Lücke durchsickert."
Ukrainische Elitetruppen eilen zu Hilfe
Aktuell sei noch die Frage offen, ob der russische Vorstoß nachhaltig ist, erklärt der Militärexperte. "Die Versorgung solcher kleineren Einheiten ist ungemein schwierig, und die Ukraine ist bereits dabei, die russischen Stoßtrupps von der Logistik abzuschneiden."
Am Wochenanfang eilten Spezialkräfte des Asow-Korps, das Teil der ukrainischen Nationalgarde ist, in die Region. Diese planen laut Reisner nun, Blockpositionen einzunehmen, die die Russen von der Versorgung abschneiden.
Am Mittwoch teilte die Einheit auf der Plattform Facebook mit, dass in dem Einsatz bisher 151 russische Soldaten getötet, mehr als 70 verwundet und weitere acht gefangengenommen worden seien. "Die Kampfhandlungen dauern an", erklärte die Truppe zudem. Noch ist die Gefahr also nicht gebannt – auch wenn der ukrainische Generalstab bereits von einer Stabilisierung der Lage spricht.
"Auch die Russen schicken bereits Truppen nach", sagt Oberst Reisner. "Ob diese durch die Lücke vorstoßen können, lässt sich aktuell nicht beurteilen. Es ist ein Kampf der Willen auf beiden Seiten."
Russland will vor dem Alaska-Gipfel ein Zeichen setzen
Der Zeitpunkt des russischen Vorstoßes ist laut Reisner übrigens kein Zufall. Der Militärexperte verweist auf den kommenden Gipfel zwischen Trump und Putin am Freitag in Alaska, bei dem der Ukraine-Krieg und eine mögliche Friedenslösung zentrale Themen sein sollen. "Die Russen wollen damit zeigen, dass die Unterstützung der Ukraine keinen Zweck mehr hat."
Pläne zum Angriff hatte wohl nicht nur die russische Militärführung. "Es gibt Anzeichen, dass die Ukraine eine ähnliche Überraschung plante: Die erfahrenen Soldaten des Asow-Korps waren vermutlich nicht ohne Grund ohne Einsatzgebiet – jetzt müssen sie als Frontfeuerwehr herhalten", sagt Reisner. "Russland ist der Ukraine zuvorgekommen."
Mit Blick auf die lückenhafte Verteidigung im Donbass und personelle Probleme der Ukraine hält Reisner Wiederholungen eines solchen Szenarios für wahrscheinlich. "In Zukunft wird es für die Ukraine wohl immer schwieriger, solche russischen Vorstöße zu verhindern", so der Militärexperte. "Die Perlenkette im Donbass wird zunehmend brüchiger. Noch dazu hat die Ukraine keine Reserven, um etwaige Lücken zu stopfen."
In Zukunft sind weitere Vorstöße möglich
Die russischen Streitkräfte machen sich die prekäre Situation auf der ukrainischen Seite zunutze: "Sie binden auf dem nördlichen und südlichen Frontabschnitt ukrainische Truppen, um Durchbrüche im Donbass zu erzwingen", erklärt Reisner. Der nördliche Frontabschnitt reicht dabei von Sumy bis nach Kupjansk, während der südliche in der Region Saporischschja beginnt und bei Cherson am Schwarzen Meer endet.
Noch würden ihnen diese Durchbrüche nicht umfänglich gelingen. "Sobald sie sich jedoch aus der Umklammerung der ukrainischen Drohnen befreien, kann sich das aber ändern." Dann seien wieder russische Angriffe mit mechanisierten Verbänden möglich, meint Reisner.
Die ukrainische Verteidigung basiert aktuell hauptsächlich auf dem Einsatz von Artillerie und Drohnen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte kürzlich, dass seine Streitkräfte den Russen im Bereich der Drohnen in einem Verhältnis von 1:1,4 überlegen seien – ein minimaler Vorteil. Seit Monaten setzen die Russen alles daran, diese Überlegenheit umzukehren und machen dazu regelrecht Jagd auf ukrainische Drohnenteams. Gelingt ihnen das, könnte die Lage für die Verteidiger brenzlig werden.
"Die Kremltruppen bereiten sich schon auf eine solche Situation vor", erklärt der Militärexperte. "Es gibt Dutzende Videos von gepanzerten Fahrzeugen, die in Russland vom Band rollen, bisher jedoch nicht in der Ukraine auftauchen. Russland spart sich diese Kräfte noch auf."
