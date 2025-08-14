Brenzlige Situation im Donbass "Die Russen haben nun einen Fuß in der Tür"

Von Simon Cleven 14.08.2025 - 17:10 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Ein russischer Soldat bei einer Übung (Archivbild): Russland ist nördlich der Stadt Pokrowsk vorgestoßen. (Quelle: IMAGO/Dmitry Yagodkin/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Den russischen Truppen ist es gelungen, die Ukrainer im Donbass zu überraschen. Die Lage scheint sich zu stabilisieren, doch die Gefahr ist bislang nicht gebannt.

Wenige Tage vor dem Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin in Alaska am Freitag versucht die russische Armee mit aller Kraft, im ukrainischen Gebiet Donezk Geländegewinne zu erzielen. Seit Montag gibt es Berichte über einen Vorstoß der Kremltruppen östlich des Ortes Dobropillja. An dem Frontabschnitt zwischen Pokrowsk und Kostjantyniwka sollen die Russen bis zu zehn Kilometer tief in ukrainische Stellungen vorgedrungen sein und dabei mehrere Dörfer eingenommen haben.

Loading...

Angesichts der Entwicklung war schnell die Rede von einem taktischen Durchbruch der russischen Streitkräfte, der den ukrainischen Festungsgürtel im Donbass bedroht. Als solcher wird die Achse Slowjansk-Kramatorsk-Druschkiwka-Kostjantyniwka bezeichnet. Dabei handelt es sich um mittelgroße bis große, stark befestigte Städte, die die letzte Verteidigungslinie der Ukrainer im Gebiet Donezk bilden. Dahinter befindet sich weitgehend offenes Gebiet, was die Sorgen angesichts des russischen Vorstoßes nährt.

Wenige Tage nach den ersten Berichten scheint sich die Situation anders darzustellen. Zunächst war gar von einem Durchbruch der Russen an der Front die Rede. Zwar ist der russische Vorstoß real, doch es bleibt weiter fraglich, ob die Kremltruppen größere Einheiten nachziehen und so den Vorstoß in einen tatsächlichen Durchbruch verwandeln können. Diese Gefahr besteht weiterhin für die ukrainischen Verteidiger, doch die ersten Gegenmaßnahmen fruchten offenbar.

Russland gelingt ein "tiefer Vorstoß"

Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer verweist mit Blick auf Dobropillja auf eine Entwicklung, die sich bereits seit Längerem abzeichnet: "Die Russen haben in den vergangenen Monaten ihre Taktik des Einsatzes kleinerer Stoßtrupps verfeinert", sagt der Militärexperte t-online. So sei ihnen auch der "tiefe Vorstoß" bei Dobropillja gelungen. Dabei sind Kremltruppen nördlich von Pokrowsk bis zu sechs Kilometer und östlich von Dobropillja gut zehn Kilometer vorgestoßen.

(Quelle: Österreichisches Bundesheer) Zur Person Oberst Markus Reisner, geboren 1978, ist Militärhistoriker und Leiter des Instituts für Offiziersausbildung des österreichischen Bundesheeres an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 analysiert Reisner den Kriegsverlauf auf dem YouTube-Kanal "Österreichs Bundesheer".

"Wohlgemerkt kann man dabei noch nicht von einem Durchbruch sprechen", betont Reisner. "Wäre dies der Fall, würden russische Truppen jetzt – ähnlich einem Dammbruch – mit größeren Kräften durch die Lücke stoßen, ohne dass die Ukraine darüber noch Kontrolle hätte."

Noch kann davon keine Rede sein. Sowohl russische als auch ukrainische Militärbeobachter sprechen von kleinen Trupps, die bei Dobropillja vorgedrungen sind. Doch wie ist ihnen das gelungen?

Kremltruppen dringen in die "Neue Donbass-Linie" ein