Trump trifft Putin in Alaska Die Nerven liegen schon vorher blank

Eine Analyse von Patrick Diekmann Aktualisiert am 15.08.2025 - 18:29 Uhr Lesedauer: 6 Min.

Beim letzten Treffen von Trump und Putin (r.) in Helsinki 2018 stand der US-Präsident hinterher reichlich blamiert da. (Quelle: KEVIN LAMARQUE/Reuters)

Donald Trump verhandelt mit Wladimir Putin in Alaska über den Ukraine-Krieg. Aber worauf kann oder will sich Russland wirklich einlassen? Es gibt mehrere Szenarien, wie der Gipfel ausgehen könnte.

Das Treffen hat noch nicht einmal angefangen, aber die Anspannung ist bereits groß. US-Präsident Donald Trump trifft am Freitag (Ortszeit) Kremlchef Wladimir Putin in Alaska. Im Zentrum des Treffens steht der Krieg in der Ukraine. Trump möchte den Krieg beenden, Putin aber hat bislang auf alle diplomatischen Versuche zurückhaltend reagiert. Der Grund ist klar: Seine Truppen sind aktuell auf dem Vormarsch. Warum sollte er ihn bremsen?

Der Kreml hat bislang ukrainische Gebietsabtretungen und die internationale Anerkennung der völkerrechtswidrigen russischen Annexion in der Ukraine zur Bedingung für eine Waffenruhe gemacht. Das möchten weder die ukrainische Regierung noch ihre europäischen Verbündeten akzeptieren. Doch was will Trump?

Nach Bekanntwerden des Treffens in Alaska lagen die Nerven bei den Europäern zunächst blank. Groß war die Angst, dass Trump etwas aushandeln könnte, das weder der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj noch die europäischen Staats- und Regierungschefs akzeptieren können. Bei einer Videoschalte am Mittwoch schaffte es Trump zwar, die Sorgen der Europäer abzumildern. Fest steht aber auch: Der US-Präsident lässt sich bisher nicht in die Karten schauen, welche Ziele er bei seinem Treffen mit Putin wirklich verfolgt.

Deshalb ist der Ausgang des Alaska-Gipfels ungewiss. Während Trump mit Putin verhandelt, schaut die Welt gebannt zu, hört genau hin, auch auf die Zwischentöne. Doch wie könnte der Gipfel enden? Im Grunde sind vier Szenarien denkbar:

1. Es gibt keinen Verhandlungserfolg in Alaska, ohne Folgen für Russland

Es ist das wahrscheinlichste Szenario, dass das Treffen zwischen Trump und Putin in Alaska keine konkreten Ergebnisse bringt. Trump und Putin könnten dann eine Fortsetzung der Gespräche vereinbaren. Moskau stellt für eine Waffenruhe weiterhin Forderungen, die die Ukraine nicht akzeptieren kann – ein Beispiel dafür ist die russische Forderung nach Gebietsabtretungen. Ukrainische Zugeständnisse sind vor allem dann unrealistisch, wenn das Land von den westlichen Unterstützern keine Sicherheitsgarantien bekommt.