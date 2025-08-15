Trump trifft Putin in Alaska Die Nerven liegen schon vorher blank
Donald Trump verhandelt mit Wladimir Putin in Alaska über den Ukraine-Krieg. Aber worauf kann oder will sich Russland wirklich einlassen? Es gibt mehrere Szenarien, wie der Gipfel ausgehen könnte.
Das Treffen hat noch nicht einmal angefangen, aber die Anspannung ist bereits groß. US-Präsident Donald Trump trifft am Freitag (Ortszeit) Kremlchef Wladimir Putin in Alaska. Im Zentrum des Treffens steht der Krieg in der Ukraine. Trump möchte den Krieg beenden, Putin aber hat bislang auf alle diplomatischen Versuche zurückhaltend reagiert. Der Grund ist klar: Seine Truppen sind aktuell auf dem Vormarsch. Warum sollte er ihn bremsen?
Der Kreml hat bislang ukrainische Gebietsabtretungen und die internationale Anerkennung der völkerrechtswidrigen russischen Annexion in der Ukraine zur Bedingung für eine Waffenruhe gemacht. Das möchten weder die ukrainische Regierung noch ihre europäischen Verbündeten akzeptieren. Doch was will Trump?
Nach Bekanntwerden des Treffens in Alaska lagen die Nerven bei den Europäern zunächst blank. Groß war die Angst, dass Trump etwas aushandeln könnte, das weder der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj noch die europäischen Staats- und Regierungschefs akzeptieren können. Bei einer Videoschalte am Mittwoch schaffte es Trump zwar, die Sorgen der Europäer abzumildern. Fest steht aber auch: Der US-Präsident lässt sich bisher nicht in die Karten schauen, welche Ziele er bei seinem Treffen mit Putin wirklich verfolgt.
- Russland-Experte zum Alaska-Gipfel: "Putin kann es sich nicht mehr leisten"
- Ukraine-Schalte mit Trump, Merz und Selenskyj: Ein Wort lässt aufhorchen
Deshalb ist der Ausgang des Alaska-Gipfels ungewiss. Während Trump mit Putin verhandelt, schaut die Welt gebannt zu, hört genau hin, auch auf die Zwischentöne. Doch wie könnte der Gipfel enden? Im Grunde sind vier Szenarien denkbar:
1. Es gibt keinen Verhandlungserfolg in Alaska, ohne Folgen für Russland
Es ist das wahrscheinlichste Szenario, dass das Treffen zwischen Trump und Putin in Alaska keine konkreten Ergebnisse bringt. Trump und Putin könnten dann eine Fortsetzung der Gespräche vereinbaren. Moskau stellt für eine Waffenruhe weiterhin Forderungen, die die Ukraine nicht akzeptieren kann – ein Beispiel dafür ist die russische Forderung nach Gebietsabtretungen. Ukrainische Zugeständnisse sind vor allem dann unrealistisch, wenn das Land von den westlichen Unterstützern keine Sicherheitsgarantien bekommt.
Die Europäer sind alleine wahrscheinlich nicht dazu in der Lage. Trump möchte bislang die Sicherheit der Ukraine militärisch nicht gewährleisten. Aber die Frage nach Sicherheitsgarantien wäre ohnehin der zweite Schritt vor dem ersten. Denn aktuell ist Moskau nicht einmal zu einer Feuerpause bereit.
Putin braucht zudem keinen Verhandlungserfolg. Denn durch das Treffen in Alaska wird Russland diplomatisch enorm aufgewertet, für ihn ist das Treffen an sich schon ein Erfolg. Obwohl Russland ökonomisch keine Großmacht ist und sich militärisch seit über drei Jahren in der Ukraine die Zähne ausbeißt, verhandelt Putin mit einem US-Präsidenten über das Schicksal der Ukraine – ohne die Europäer und ohne die ukrainische Führung. Die Bilder, die Putin und Trump auf Augenhöhe zeigen, werden um die Welt gehen – zwei Köche, viele Kellner.
Die spannendste Frage wäre in dem Fall: Was macht Trump, wenn der Gipfel scheitert? Wem gibt er die Schuld? Im Vorfeld des Gipfels dämpfte der US-Präsident bereits die Erwartungen. Er sprach wörtlich von einem "Feel-out meeting" – also einer Art "Sondierungstreffen", um abzuschätzen, ob Putin zu einem Abkommen bereit ist. Es könne gut oder auch schlecht laufen, erklärte der US-Präsident. Welche Maßnahmen er im Falle eines Scheiterns ergreifen würde, ließ er offen.
2. Trump verschärft Maßnahmen gegen Russland
Denkbar ist auch, dass die Amerikaner – als Reaktion auf die fehlende russische Kompromissbereitschaft – den Druck auf Russland erhöhen könnten. Auch wenn die Hoffnungen der Europäer in dieser Hinsicht oft enttäuscht wurden und Trump seinen Ankündigungen bislang keine politischen Maßnahmen folgen ließ, ist dieses Szenario gar nicht so unwahrscheinlich. Immerhin hatte der US-Präsident nicht nur Putin, sondern auch den mit Russland verbündeten Staaten mit massiven Zöllen gedroht.
Auch weil der Kreml diese Drohung durchaus ernst nehme, sei es kurzfristig zu dem Treffen zwischen Trump und Putin gekommen, heißt es von europäischen Diplomaten. Bislang kaum im Gespräch, aber durchaus denkbar ist auch, dass die Amerikaner ihre Waffenhilfe für die Ukraine ausbauen und modernere Waffensysteme liefern. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Europäer die Rechnungen bezahlen. Denn Trump möchte keine US-Steuergelder mehr für den Ukraine-Krieg ausgeben.
Bislang gab es bei den Europäern oft die Hoffnung, dass der US-Präsident diese Maßnahmen trifft – zumal auch eine Mehrheit der Republikaner diese Schritte positiv sehen. Doch bislang hat Trump die Geduld mit Putin nicht verloren.
3. Putin stimmt einer Waffenruhe zu
Der russische Präsident versucht stets, eigene Stärke zu suggerieren. Mit der Realität in Russland hat das allerdings wenig zu tun. Die internationalen Sanktionen und die fehlenden Absatzmärkte für die eigenen Rohstoffe treffen Russland, und die russische Wirtschaft wird maßgeblich von der Kriegsproduktion über Wasser gehalten. Militärisch ist die russische Armee zwar in der Offensive. Ihr gelang in dieser Woche ein Durchbruch mit vergleichsweise großen Gebietseroberungen. Trotzdem ist Russland weit davon entfernt, diesen Krieg in den nächsten Jahren zu gewinnen.
Das macht auch die Lage für Putin dramatisch.
Putin könnte demnach auch einer Waffenruhe zustimmen, um mögliche US-Sanktionen zu verhindern. Dies wäre nur dann realistisch, wenn die russische Armee nach ihrer Sommeroffensive eine Pause bräuchte, um sich nach hohen Verlusten neu zu gruppieren. Denkbar wäre auch, dass der Kreml eine Waffenruhe für die Zeit im Herbst vorschlägt, in der Offensiven aufgrund der Matschzeit in der Ukraine ohnehin schwierig werden.
Für dieses Szenario gibt es bislang keine Anzeichen. Denn Russland scheint die Zeit der militärischen Überlegenheit auf dem Schlachtfeld weiter nutzen zu wollen. Doch die Einigung auf eine Waffenruhe oder Feuerpause bei Luftangriffen könnte Putin gegenüber Trump als Kompromiss verkaufen. Obwohl Russland davon profitieren würde.
4. Trump geht auf Putins Forderungen für einen temporären Frieden ein
Aus westlicher Perspektive besteht die größte Gefahr darin, dass Trump sich von Putin manipulieren lässt und auf die russischen Forderungen eingeht. Der US-Präsident möchte unbedingt einen Friedensschluss erreichen. Weil er das seinen Wählern versprochen hat, steckt er durchaus in einer Zwickmühle. Seine Interessen unterscheiden sich punktuell von denen der Ukraine und der Europäer, weil er im Zweifel zu größeren Kompromissen gegenüber Russland bereit ist.
Der US-Präsident könnte etwa die Ukraine zu Gebietsabtretungen im Donbass und besonders im Oblast Donezk drängen. Für die ukrainische Armee wäre das katastrophal, weil sie in diesem Fall ihren Festungsgürtel – also die stärksten ukrainischen Verteidigungsanlagen im Osten des Landes – verlieren würde. Nimmt man die Geschwindigkeit der bisherigen russischen Gebietsgewinne als Maßstab, würde die russische Armee ansonsten wahrscheinlich zwei Jahre brauchen, bis sie die dortigen Bergbaustädte Kramatorsk und Slowjansk erobern könnte.
Für Putin wäre es also das günstigste Szenario, wenn er diese Städte am Verhandlungstisch kampflos bekäme. Er könnte dann warten, bis Trump aus dem Amt scheidet, seine Kräfte konsolidieren und erneut angreifen.
Genau das macht dieses Szenario unwahrscheinlich. Die Ukraine und ihre europäischen Verbündeten verdeutlichten Trump am Mittwoch noch einmal, dass die jetzige Kontaktlinie als Ausgangspunkt für eine mögliche Waffenruhe gelten müsste. Ohne tragfähige Sicherheitsgarantien für die Ukraine würden sie außerdem keinem Deal zustimmen.
Viele Bilder, wichtige Richtungsentscheidungen
Letztlich bleibt es das wahrscheinlichste Szenario, dass es beim Gipfel in Alaska keine konkreten politischen Ergebnisse gibt. Putin und Trump bekommen ihre Bilder, präsentieren die USA und Russland als Großmächte, während die Welt wie einst im Kalten Krieg gebannt zuschaut.
Trotzdem wird das Treffen die Ukraine-Diplomatie der kommenden Monate maßgeblich prägen. Denn seit Trumps Amtsantritt im Januar hat Putin auf Zeit gespielt und keinerlei Zugeständnisse gegenüber den Amerikanern gemacht – trotz mehrerer Telefonate zwischen beiden Präsidenten.
Trump kann es sich auch innenpolitisch schlichtweg nicht mehr leisten, von Putin in die Irre geführt zu werden. Zuletzt war in öffentlichen Statements des Republikaners immer wieder herauszuhören, dass seine Wut über diesen Umstand deutlich gewachsen ist.
Offen bleibt allerdings, inwiefern Trump seine Wut und Enttäuschung kanalisiert: in Richtung härtere Maßnahmen gegenüber Russland oder in Richtung eines Rückzuges der Amerikaner aus dem diplomatischen Prozess im Ukraine-Krieg. In jedem Fall dürfte der Alaska-Gipfel eine wichtige Weichenstellung der amerikanischen Ukraine-Politik markieren.
- tagesschau.de: Trump erwartet ein "Feel-out meeting"
- Gespräche mit EU-Diplomaten
- Nachrichtenagenturen dpa und Reuters
- Eigene Recherche