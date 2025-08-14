Gipfel in Alaska Will Putin Trump mit einem Wirtschaftsdeal locken?

14.08.2025 - 23:47 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Der russische Präsident Wladimir Putin hält während einer Videoansprache zum Tag der Kriegsmarine im Kreml. (Quelle: Mihail Metzel)

Russland könnte beim Gipfeltreffen in Alaska mit den USA über bessere Wirtschaftsbeziehungen reden. Ein Deal könnte den Weg für eine Waffenruhe ebnen.

Beim Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinem amerikanischen Amtskollegen Donald Trump dürfte der Krieg in der Ukraine nur einen Teil der Gespräche einnehmen. Wie ein russischer Regierungsberater sagte, geht es auch um Geschäfte. Juri Uschakow, Putins Unterhändler für Ukrainegespräche, sprach von "bislang unangetastetem Potenzial" in den Wirtschaftsbeziehungen beider Länder.

"Es wird ein Meinungsaustausch über den weiteren Ausbau der bilateralen Zusammenarbeit, auch im Bereich Handel und Wirtschaft, erwartet", sagte Uschakow laut einem Bericht des britischen "Guardian". Die wirtschaftliche Bedeutung des Treffens wird auch in der Besetzung der Delegation deutlich. Putin bringt seinen Finanzminister Anton Siluanow mit. Dieser hatte immer wieder gegen die Sanktionen gewettert, die gegen Russland verhängt wurden.

Russland leidet unter Sanktionen

"Putin weiß, dass Trump die Welt durch eine geschäftliche Brille sieht und wird einen Frieden zu seinen Bedingungen als Tor zu lukrativen Möglichkeiten anpreisen", sagte ein Kremlinsider dem "Guardian". Die Strategie, Trump einen Deal anzubieten, dürfte deshalb nicht ganz überraschend sein. Ein erster Schritt wäre, Sanktionen zurückzunehmen. Die USA waren bis vor dem Krieg gegen die Ukraine ein wichtiger Markt für russisches Öl, aber auch für Dünger und Metalle wie Aluminium und Platin. Die USA hingegen lieferten nach Russland Maschinen, pharmazeutische Produkte und wichtige Teile für die Flugzeugindustrie.

Aber auch Trump könnte Putin ein Angebot machen. Die britische "Times" berichtete, dass die USA Russland Zugang zu den Seltenen Erden in der Ukraine anbieten könnten. Ein Recht darauf hatte Trump der Ukraine im Mai abgerungen, im Tausch gegen Waffenhilfe. Und der britische "Telegraph" berichtete am Donnerstag, dass auch Rohstoffvorkommen in Alaska auf der Angebotsliste stehen könnten. Nahe der Bering-Straße, die Alaska von Russland trennt, werden große Ölreserven vermutet. Diese wurden bislang nicht angetastet – Umweltbedenken waren der Hauptgrund. Da Donald Trump weniger zimperlich mit den Auswirkungen der Ölförderung ist, wären Teile dieser Ölfelder ein Angebot, das er Putin machen könnte.

Währungsfonds stufte Russland herab

Ohnehin ist kaum davon auszugehen, dass bei dem hastig einberufenen Gipfeltreffen, bereits Nägel mit Köpfen gemacht werden. Die Positionen Russland und der Ukraine, was die besetzte Gebiete angeht, sind bislang unverändert. Allerdings leidet Russlands Wirtschaft zunehmend unter dem Krieg. Westliche Sanktionen greifen langsam, Einnahmen aus Ölexporten gehen zurück.

Der Internationale Währungsfonds hatte Anfang Juli seine Prognose für Russland herabgestuft und damit das Ende des kurzzeitigen Wachstumsschubs während des Krieges. Der IWF prognostiziert jetzt eine Rückkehr zur Stagnation in Russland. In seinem World Economic Outlook Update vom Juli geht der IWF davon aus, dass das russische BIP im Jahr 2025 nur noch um 0,9 Prozent wachsen wird - ein starker Rückgang im Vergleich zum letztjährigen Wachstum von 4,1 Prozent. Die revidierte Prognose bedeutet eine Herabstufung um 0,6 Prozentpunkte gegenüber dem IWF-Bericht vom April - die größte Kürzung unter allen großen Volkswirtschaften.