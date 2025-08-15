Trump über Putin Mal war er "ziemlich verärgert", mal nannte er ihn "einen mutigen Mann"

Von dpa 15.08.2025 - 12:21 Uhr

Donald Trump und Wladimir Putin 2018 in Helsinki: Die Präsidenten der USA und von Russland treffen heute in Alaska wieder aufeinander. (Archivfoto) (Quelle: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa/imago-images-bilder)

US-Präsident Trump und Kremlchef Putin haben schon viel übereinander gesagt. Sie schätzen sich. Aber der Amerikaner machte zuletzt auch seiner Enttäuschung über den Russen Luft.

Kremlchef Wladimir Putin hat immer wieder seine Bewunderung über US-Präsident Donald Trump geäußert – und umgekehrt. Für den Gipfel am Freitag in Alaska dürfte das zwischenmenschlich eine gute Ausgangslage sein.

Der Russe bezeichnete Vorwürfe als "Blödsinn", dass Trump ein Spion Moskaus sei. Und er wies zurück, dass Moskau sich in den Wahlkampf vor Trumps erstem Wahlsieg eingemischt habe. Putin (72) lobte oft, dass beide Länder trotz Sanktionen unter Trump (79) Milliardengeschäfte machten.

Der US-Präsident, der sich gern als Geschäftsmann präsentiert, tickt in dieser Hinsicht ähnlich. Mit Blick auf den Ukraine-Krieg hat er mehrfach signalisiert, wirtschaftliche Vereinbarungen als Hebel für eine Einigung nutzen zu wollen. Zwar äußerte der Republikaner sich jüngst ungewohnt kritisch über den russischen Präsidenten. Insgesamt scheint er aber Sympathien für Putin und dessen Führungsstil zu hegen, nannte ihn etwa einen "Schachspieler".

Wie stehen die beiden Staatschefs zueinander? Ein Rückblick in Zitaten:

"Eine nette Geste"

"Er kommt nach Alaska, er kommt in die USA. (...) Ich halte das für eine nette Geste. (...) Ich glaube, wenn es nicht ich wäre, sondern jemand anderes, würde er mit niemandem reden. (...) Aber wegen einer besonderen Beziehung zu mir, der dieses Land führt, (...) bin ich überzeugt, dass er fest entschlossen ist, einen Deal zu machen. (...) Wir werden es herausfinden. Ich werde das ziemlich schnell wissen. (...) Er hat es noch nie mit jemandem wie mir zu tun gehabt." (Trump am 14. August 2025)

"Ein mutiger Mann"

"Ich habe großen Respekt vor dem amtierenden Präsidenten der Vereinigten Staaten. Er hat einen sehr schweren, schwierigen und unsicheren Weg zurück an die Macht und ins Weiße Haus hinter sich, das wissen wir alle sehr gut, bis hin zu dem Punkt, dass er ein Attentat – und nicht nur eins – überlebt hat. Er ist ein mutiger Mann, das ist klar. Ich glaube, dass Präsident Trump aufrichtig bestrebt ist, die Frage auf ukrainischer Ebene zu lösen." (Putin am 27. Juni 2025)

"Auch ein Geschäftsmann"