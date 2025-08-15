USA und Russland wohl einig über Sicherheitsgarantien

Nach Angaben von Steve Witkoff, dem Sondergesandten der Trump-Regierung für die Ukraine und den Gaza-Konflikt, haben sich US-Präsident Donald Trump und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin bei ihrem Treffen in Alaska auf mögliche künftige Sicherheitsgarantien für die Ukraine verständigt. Wie die Nachrichtenagentur "Bloomberg" berichtet, soll dabei Einigkeit darüber bestanden haben, dass die USA eine zentrale Rolle bei solchen Garantien übernehmen könnten.

"Wir konnten folgendes Zugeständnis erreichen: dass die Vereinigten Staaten einen Schutz bieten könnten, der dem Nato-Artikel 5 ähnelt – und genau das ist einer der wahren Gründe, warum die Ukraine der Allianz beitreten möchte", sagte er in einer Sendung des US-Senders CNN. Auch die europäischen Partner sollen demnach in die Sicherheitsgarantien eingebunden werden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte bei einer Pressekonferenz in Brüssel: "Die 'Koalition der Willigen' – einschließlich der Europäischen Union – ist bereit, ihren Beitrag zu leisten."

Selenskyj fordert Sicherheitsgarantien vor Treffen mit Trump

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump Sicherheitsgarantien nach dem Vorbild der Nato für eine Beendigung des russischen Angriffskrieges gefordert. Die Garantie müsse funktionieren wie der Artikel 5 der Nato, sagte Selenskyj vor Journalisten in Brüssel bei einem Treffen mit EU-Kommissionspräsident Ursula von der Leyen. Gemeint ist die militärische Beistandsklausel, wonach andere Staaten für ein angegriffenes Land eintreten. Auch eine EU-Mitgliedschaft der Ukraine sei eine Garantie für die Sicherheit des Landes, sagte Selenskyj.

Selenskyj will sich am Montag in Washington über Trumps Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Alaska informieren lassen und über eine Beendigung des Krieges sprechen. "Putin hat viele Forderungen, aber wir kennen nicht alle davon, und wenn es wirklich so viele sind, wie wir gehört haben, dann wird es Zeit brauchen, sie alle durchzugehen", sage Selenskyj. "Unter dem Druck von Waffen ist das unmöglich, daher ist es notwendig, einen Waffenstillstand zu erklären und schnell an einer endgültigen Einigung zu arbeiten."