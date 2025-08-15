Newsblog zum Ukraine-Krieg Sicherheitsgarantien? Moskau stellt Gegenforderung

Wladimir Putin in Moskau: Was plant der Kremlherrscher als nächstes? (Quelle: IMAGO/Vyacheslav Prokofyev/imago)

News folgen Artikel teilen

Beim Treffen zwischen Trump, Selenskyj und Europäern in Washington dürfte es um Sicherheitsgarantien – aber auch Gebietsabtretungen gehen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Loading... Embed

Gipfel in Alaska: Newsblog zum Treffen zwischen Trump und Putin

Montag, 18. August

Loading...

Experte: Russland könnte Donbass für neue Angriffe nutzen

Der Politikwissenschaftler Carlo Masala befürchtet verheerende Konsequenzen für die Ukraine, sollte Russland im Zuge von Friedensgesprächen auf einer Abtretung des gesamten Donbass im Osten des Landes bestehen. Das Gebiet verfüge über gut gesicherte Festigungsanlagen, man spreche auch von der "Festung des Donbass", erklärte der Experte der Bundeswehr-Universität München im ZDF-"heute journal".

"Wenn man die sozusagen zugesprochen bekommt, dann hat man im Falle eines weiteren zukünftigen Angriffes auf den "Rest" der Ukraine natürlich eine sehr gute Ausgangsposition." Die Russen könnten so nicht nur näher an die Hauptstadt Kiew heranrücken, es werde auch schwieriger für die Ukrainer, Angriffe abzuwehren.

Seit dem Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin am Freitag in Alaska mehren sich unbestätigte Medienberichte, dass Trump die Möglichkeit für ein schnelles Friedensabkommen sieht, wenn die Ukraine Russland den gesamten Donbass überlässt. Inbegriffen seien auch strategisch wichtige Gebiete, die russische Streitkräfte bisher nicht unter ihre Kontrolle bringen konnten.

Diplomat: Moskau pocht auf gegenseitige Sicherheitsgarantien

Russland knüpft seine Zustimmung zu Sicherheitsgarantien für die Ukraine an glaubwürdige Zusicherungen für die eigene Sicherheit. Dies erklärt der russische Gesandte bei den internationalen Organisationen in Wien, Michail Uljanow, am frühen Montag auf der Plattform X.

Russland stimme der Forderung vieler EU-Staaten nach Garantien für die Ukraine zu, habe aber das gleiche Recht, auch für Moskau wirksame Sicherheitsgarantien zu erwarten.

Sonntag, 17. August

Wadephul äußert sich zu deutschen Soldaten in der Ukraine

Bundesaußenminister Johann Wadephul erklärte im Podcast des Medienportals table.media, Deutschland werde bei einer möglichen Friedenssicherung eine wichtige Rolle übernehmen müssen. So heißt es in einer Mitteilung des Medienportals. Die Ukraine brauche Sicherheitsgarantien. Die USA hätten angedeutet, dazu bereit zu sein. Nun müsse man sehen, wie das gemeinsam mit den Europäern umsetzbar sei. Deutsche Soldaten in der Ukraine lehne er jedoch ab.