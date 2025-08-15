Newsblog zum Ukraine-Krieg Sicherheitsgarantien? Moskau stellt Gegenforderung
Beim Treffen zwischen Trump, Selenskyj und Europäern in Washington dürfte es um Sicherheitsgarantien – aber auch Gebietsabtretungen gehen. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Embed
- Gipfel in Alaska: Newsblog zum Treffen zwischen Trump und Putin
Montag, 18. August
Experte: Russland könnte Donbass für neue Angriffe nutzen
Der Politikwissenschaftler Carlo Masala befürchtet verheerende Konsequenzen für die Ukraine, sollte Russland im Zuge von Friedensgesprächen auf einer Abtretung des gesamten Donbass im Osten des Landes bestehen. Das Gebiet verfüge über gut gesicherte Festigungsanlagen, man spreche auch von der "Festung des Donbass", erklärte der Experte der Bundeswehr-Universität München im ZDF-"heute journal".
"Wenn man die sozusagen zugesprochen bekommt, dann hat man im Falle eines weiteren zukünftigen Angriffes auf den "Rest" der Ukraine natürlich eine sehr gute Ausgangsposition." Die Russen könnten so nicht nur näher an die Hauptstadt Kiew heranrücken, es werde auch schwieriger für die Ukrainer, Angriffe abzuwehren.
Seit dem Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin am Freitag in Alaska mehren sich unbestätigte Medienberichte, dass Trump die Möglichkeit für ein schnelles Friedensabkommen sieht, wenn die Ukraine Russland den gesamten Donbass überlässt. Inbegriffen seien auch strategisch wichtige Gebiete, die russische Streitkräfte bisher nicht unter ihre Kontrolle bringen konnten.
Diplomat: Moskau pocht auf gegenseitige Sicherheitsgarantien
Russland knüpft seine Zustimmung zu Sicherheitsgarantien für die Ukraine an glaubwürdige Zusicherungen für die eigene Sicherheit. Dies erklärt der russische Gesandte bei den internationalen Organisationen in Wien, Michail Uljanow, am frühen Montag auf der Plattform X.
Russland stimme der Forderung vieler EU-Staaten nach Garantien für die Ukraine zu, habe aber das gleiche Recht, auch für Moskau wirksame Sicherheitsgarantien zu erwarten.
Sonntag, 17. August
Wadephul äußert sich zu deutschen Soldaten in der Ukraine
Bundesaußenminister Johann Wadephul erklärte im Podcast des Medienportals table.media, Deutschland werde bei einer möglichen Friedenssicherung eine wichtige Rolle übernehmen müssen. So heißt es in einer Mitteilung des Medienportals. Die Ukraine brauche Sicherheitsgarantien. Die USA hätten angedeutet, dazu bereit zu sein. Nun müsse man sehen, wie das gemeinsam mit den Europäern umsetzbar sei. Deutsche Soldaten in der Ukraine lehne er jedoch ab.
Man habe verabredet, sich auf das Nato-Territorium zu konzentrieren. Die Bundeswehr habe bereits eine Brigade in Litauen stationiert. Zusätzlich noch deutsche Soldaten in der Ukraine stationieren, "würde uns voraussichtlich überfordern", sagt Wadephul.
Sollte unserer Redaktion eine wichtige Nachricht vorliegen, informieren wir Sie schnell per eMail. Datenschutzhinweis
Mit Blick auf mögliche Friedensgespräche sei er "vorsichtig optimistisch". Es gebe eine Chance, dass ernsthaft über die Beendigung der Kampfhandlungen und dann über einen Frieden gesprochen werde. In dieser Erwartung reise Bundeskanzler Friedrich Merz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu Donald Trump nach Washington. "Das täte er nicht, wenn er nicht die Erwartung hätte, dass es eine Möglichkeit gibt."
Wegen Sanktionen: Russland musste in Alaska Flugzeugbenzin bar bezahlen
Aufgrund der Sanktionen gegen Russland musste die russische Delegation vor ihrem Abflug aus Alaska das Kerosin für ihre Flugzeuge bar bezahlen. Für den US-Außenminister Marco Rubio ist das ein Beweis dafür, dass die Sanktionen gegen Russland Wirkung zeigen würden . "Sie mussten bar bezahlen, weil sie unser Bankensystem nicht nutzen können. Sie müssen jeden Tag mit Konsequenzen rechnen", so Rubio im US-Fernsehsender NBC. Er relativierte gleichzeitig aber auch den Einfluss, den die Sanktionen auf Russland hätten: "Die Sanktionen werden den Ausgang des Krieges nicht beeinflussen."
Laut Berechnungen der "Bild-Zeitung" kostete das Betanken der russischen Präsidentenmaschine rund 85.000 Dollar (72.611 Euro).
Macron: Lage für Ukraine und Europa "äußerst ernst"
Der französische Präsident Emmanuel Macron sagt, die Lage vor den Gesprächen am Montag in den USA sei nicht nur für die Ukraine, sondern auch für Europa "äußerst ernst". Er glaube nicht, dass der russische Präsident Wladimir Putin Frieden wolle. "Wenn wir heute vor Russland Schwäche zeigen, legen wir damit die Basis für künftige Konflikte." Dann werde man "einen hohen Preis" zahlen.
Rubio warnt Russland vor Konsequenzen
US-Außenminister Marco Rubio warnt Russland vor "zusätzlichen Konsequenzen", falls es nicht zu einem Waffenstillstand in der Ukraine komme – so, wie es Präsident Donald Trump vor seinem Treffen mit Wladimir Putin angedeutet hatte. Gleichzeitig betonte Rubio, dass ohne die Teilnahme der Ukraine keine Einigung möglich sei.
In Interviews mit den Sendern ABC und CBS erklärte er zugleich jedoch, Sanktionen allein würden Putin nicht zu einem Einlenken bewegen, der einzige Weg, den Krieg zu beenden, sei ein umfassendes Friedensabkommen. "Wenn ein Frieden hier nicht möglich ist und dies einfach als Krieg weitergeht, werden die Menschen weiter zu Tausenden sterben", sagt Rubio dem Sender CBS.
Trump: "Große Fortschritte in Sachen Russland"
Nach seinem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Alaska spricht US-Präsident Donald Trump von "großen Fortschritten". Auf seiner Plattform Truth Social schrieb Trump in Großbuchstaben: "Große Fortschritte in Sachen Russland. Bleiben Sie dran!", schrieb Trump. Ob sich der Post des US-Präsidenten auf die Aussage seines Sondergesandten Steve Witkoff zu möglichen Sicherheitsgarantien für die Ukraine bezog oder einen anderen Hintergrund hatte, blieb zunächst unklar.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP