Weitere Details wollten die Insider nicht preisgeben. Präsident Trump habe den Brief während des Gipfeltreffens in Alaska persönlich an Putin übergeben, hieß es weiter. Die Ukraine hat die Entführungen von Zehntausenden ihrer Kinder nach Russland oder in russisch besetzte Gebiete ohne Zustimmung von Familien oder Vormündern als Kriegsverbrechen bezeichnet. Das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen (UN) hatte erklärt, Russland habe Millionen ukrainischen Kindern Leid zugefügt und ihre Rechte verletzt, seit der Krieg gegen die Ukraine 2022 begann.

Kein Durchbruch bei Alaska-Gipfel

Bei dem Ukraine-Gipfel in Alaska ist offenbar kein Durchbruch erzielt worden. Russlands Präsident Wladimir Putin sagte in der Nacht zum Samstag nach den mehr als zweistündigen Gesprächen auf einem Luftwaffenstützpunkt in Anchorage, das Treffen mit US-Präsident Donald Trump könne hoffentlich der Ausgangspunkt sein, um den Ukraine-Konflikt beizulegen und die Beziehungen zwischen den USA und Russland wiederherzustellen. Trump sagte, man habe große Fortschritte erzielt. "Es gab viele, viele Punkte, über die wir uns einig waren, die meisten davon, würde ich sagen, ein paar wichtige, bei denen wir noch nicht ganz am Ziel sind, aber wir haben einige Fortschritte erzielt." Lesen Sie hier eine Zusammenfassung des Gipfeltreffens in Alaska.

Explosion in russischer Munitionsfabrik: Totenzahl steigt

Die Zahl der Opfer nach der schweren Explosion und dem Großbrand in einer Rüstungsfabrik in der russischen Region Rjasan ist bis zum frühen Morgen auf mindestens neun Tote und 120 Verletzte gestiegen. "Unsere Mitarbeiter setzen ihre Arbeit am Unglücksort fort", zitierte die Agentur Tass einen Vertreter der Zivilschutzbehörden.

Gouverneur Pawel Malkow sprach auf der Plattform Telegram zunächst bloß von einem Brand in einem Betrieb. Russische Staatsmedien berichteten allerdings, dass es sich um eine Fabrik zur Herstellung von Schießpulver und Sprengstoff handele. Ein Fabrikgebäude stürzte den Berichten zufolge ein. Mindestens ein Verletzter wurde aus den Trümmern geborgen.

Vor Ort sei der Ausnahmezustand verhängt worden, sagte Malkow. Auf Fotos und Videos waren Feuer und eine große Rauchwolke zu sehen. Zur Ursache gab es zunächst keine Angaben. Ermittler leiteten ein Verfahren wegen Verstoßes gegen die Sicherheitsvorschriften für Industrieanlagen ein.