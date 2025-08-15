Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukraine erobert offenbar sechs Dörfer zurück
Die Ukraine hat Erfolge an der Front zu vermelden. In Alaska treffen sich Wladimir Putin und Donald Trump. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Freitag, 15. August
Russland greift auch während des Gipfels Ukraine an
Während die Präsidenten Wladimir Putin und Donald Trump sich auf dem Rollfeld in Alaska trafen, warnte die ukrainische Luftwaffe die Öffentlichkeit vor der Gefahr feindlicher Flugzeuge und Drohnen.
Zwischen 15.11 Uhr und 15.12 Uhr (Ortszeit an der US-Ostküste) meldete sie auf ihrem Telegram-Kanal, dass Shahed-Drohnen östlich von Dnipro gesichtet wurden, die nach Norden flogen, und dass russische Flugzeuge im Nordosten und Südosten aktiv seien.
Frau in Donezk getötet
In der von Russland besetzten ostukrainischen Großstadt Donezk ist nach Angaben der Besatzungsbehörden durch ukrainischen Beschuss eine Frau getötet worden. Drei weitere Menschen seien verletzt worden, teilte der von Moskau eingesetzte Bürgermeister der Stadt, Alexej Kulemsin, bei Telegram mit. Der Angriff sei durch das ukrainische Militär mit einer nicht näher bezeichneten "weitreichenden Waffe" ausgeführt worden. Die Frontlinie befindet sich rund 40 Kilometer von der Stadt entfernt.
Die Ukraine wehrt sich seit fast dreieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion. Donezk stand bereits zwischen 2014 und 2022 unter Kontrolle ostukrainischer Separatisten. Moskau annektierte die nicht vollständig besetzte Region im September 2022.
Dörfer in Donezk zurückerobert
Nach mehreren Wochen russischer Geländegewinne in der Ostukraine hat die ukrainische Armee nach eigenen Angaben sechs Dörfer in der Region Donezk zurückerobert. "Der Vormarsch des Feindes" sei von ukrainischen Einheiten "in den vergangenen drei Tagen gestoppt" worden, erklärte der ukrainische Generalstab am Freitag.
Die zurückeroberten Dörfer liegen zwischen dem Ort Dobropillia und der Stadt Pokrowsk, ein wichtiges logistisches Drehkreuz der ukrainischen Armee. Das Gebiet gilt als Schlüsselzone an der Front, weil hier eine wichtige Straße zwischen den größeren Orten der Region verläuft.
Russlands Präsident Wladimir Putin traf derweil in Alaska mit US-Präsident Donald Trump zusammen, um über die Zukunft der Ukraine zu verhandeln – deren Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zu dem Gipfeltreffen nicht eingeladen. Bisherige Bemühungen um eine Waffenruhe im inzwischen seit dreieinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieg sind ergebnislos geblieben.
Gipfel in Alaska hat begonnen
In Alaska haben US-Präsident Donald Trump und der russische Staatschef Wladimir Putin ihren mit Spannung erwarteten Gipfel zum Ukraine-Krieg begonnen. Beide Männer begrüßten sich am Freitag nach ihren Landungen auf dem Luftwaffenstützpunkt Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage lächelnd mit einem Handschlag. Sie gaben zunächst keine Erklärung ab und antworteten nicht auf Fragen von Journalisten. Mehr in unserem Newsblog.
Umfeld russischer Regierung: Kompromiss zur Ukraine scheint möglich
Im Vorfeld des US-russischen Gipfeltreffens in Alaska sieht das Umfeld der Regierung in Moskau Möglichkeiten für einen Kompromiss zur Ukraine. Es gebe Zeichen, dass die russische Regierung dazu bereit sein könnte, sagt eine der Führung in Moskau nahestehende Person. Es sehe so aus, als hätten beide Seiten eine Grundlage gefunden. "Anscheinend wird man sich auf einige Bedingungen einigen ... denn Trump kann man nichts abschlagen, und wir sind (wegen des Sanktionsdrucks) nicht in der Lage, abzulehnen", sagt die Person, die ihren Namen nicht nennen wollte.
Insider erklären, es sei damit zu rechnen, dass sowohl Russland als auch die Ukraine schwierige Kompromisse eingehen müssten. Der russische Außenminister Sergej Lawrow, Mitglied der russischen Delegation in Alaska, sagt, die Moskauer Regierung gebe ihre Verhandlungsstrategie niemals vorher bekannt.
