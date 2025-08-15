Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukraine erobert offenbar sechs Dörfer zurück

15.08.2025

Ukrainischer Soldat bei Pokrowsk: Die Ukraine meldet Rückeroberungen. (Quelle: IMAGO/David Allignon)

Die Ukraine hat Erfolge an der Front zu vermelden. In Alaska treffen sich Wladimir Putin und Donald Trump. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Gipfel in Alaska: Newsblog zum Treffen zwischen Trump und Putin

Freitag, 15. August

Russland greift auch während des Gipfels Ukraine an

Während die Präsidenten Wladimir Putin und Donald Trump sich auf dem Rollfeld in Alaska trafen, warnte die ukrainische Luftwaffe die Öffentlichkeit vor der Gefahr feindlicher Flugzeuge und Drohnen.

Zwischen 15.11 Uhr und 15.12 Uhr (Ortszeit an der US-Ostküste) meldete sie auf ihrem Telegram-Kanal, dass Shahed-Drohnen östlich von Dnipro gesichtet wurden, die nach Norden flogen, und dass russische Flugzeuge im Nordosten und Südosten aktiv seien.

Frau in Donezk getötet

In der von Russland besetzten ostukrainischen Großstadt Donezk ist nach Angaben der Besatzungsbehörden durch ukrainischen Beschuss eine Frau getötet worden. Drei weitere Menschen seien verletzt worden, teilte der von Moskau eingesetzte Bürgermeister der Stadt, Alexej Kulemsin, bei Telegram mit. Der Angriff sei durch das ukrainische Militär mit einer nicht näher bezeichneten "weitreichenden Waffe" ausgeführt worden. Die Frontlinie befindet sich rund 40 Kilometer von der Stadt entfernt.

Die Ukraine wehrt sich seit fast dreieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion. Donezk stand bereits zwischen 2014 und 2022 unter Kontrolle ostukrainischer Separatisten. Moskau annektierte die nicht vollständig besetzte Region im September 2022.

Dörfer in Donezk zurückerobert

Nach mehreren Wochen russischer Geländegewinne in der Ostukraine hat die ukrainische Armee nach eigenen Angaben sechs Dörfer in der Region Donezk zurückerobert. "Der Vormarsch des Feindes" sei von ukrainischen Einheiten "in den vergangenen drei Tagen gestoppt" worden, erklärte der ukrainische Generalstab am Freitag.

Die zurückeroberten Dörfer liegen zwischen dem Ort Dobropillia und der Stadt Pokrowsk, ein wichtiges logistisches Drehkreuz der ukrainischen Armee. Das Gebiet gilt als Schlüsselzone an der Front, weil hier eine wichtige Straße zwischen den größeren Orten der Region verläuft.

Russlands Präsident Wladimir Putin traf derweil in Alaska mit US-Präsident Donald Trump zusammen, um über die Zukunft der Ukraine zu verhandeln – deren Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zu dem Gipfeltreffen nicht eingeladen. Bisherige Bemühungen um eine Waffenruhe im inzwischen seit dreieinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieg sind ergebnislos geblieben.

Gipfel in Alaska hat begonnen