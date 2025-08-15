Newsblog zum Ukraine-Krieg Melania Trump schreibt offenbar Brief an Putin
Die Ukraine hat Erfolge an der Front zu vermelden. In Alaska treffen sich Wladimir Putin und Donald Trump. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Samstag, 16. August
Melania Trump schreibt offenbar Brief an Putin
Die Ehefrau des US-Präsidenten Donald Trump, Melania Trump, hat laut Insidern in einem persönlichen Brief an den russischen Präsidenten Wladimir Putin die Notlage von Kindern in der Ukraine und Russland angesprochen. Wie zwei mit dem Brief vertraute Personen aus dem Weißen Haus gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters sagten, soll es in dem Schreiben um die Entführungen von ukrainischen Kindern infolge des Krieges in der Ukraine gehen.
Weitere Details wollten die Insider nicht preisgeben. Präsident Trump habe den Brief während des Gipfeltreffens in Alaska persönlich an Putin übergeben, hieß es weiter. Die Ukraine hat die Entführungen von Zehntausenden ihrer Kinder nach Russland oder in russisch besetzte Gebiete ohne Zustimmung von Familien oder Vormündern als Kriegsverbrechen bezeichnet. Das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen (UN) hatte erklärt, Russland habe Millionen ukrainischer Kinder Leid zugefügt und ihre Rechte verletzt, seit der Krieg gegen die Ukraine 2022 begann.
Kein Durchbruch bei Alaska-Gipfel
Bei dem Ukraine-Gipfel in Alaska ist offenbar kein Durchbruch erzielt worden. Russlands Präsident Wladimir Putin sagte in der Nacht zum Samstag nach den mehr als zweistündigen Gesprächen auf einem Luftwaffenstützpunkt in Anchorage, das Treffen mit US-Präsident Donald Trump könne hoffentlich der Ausgangspunkt sein, um den Ukraine-Konflikt beizulegen und die Beziehungen zwischen den USA und Russland wiederherzustellen. Trump sagte, man habe große Fortschritte erzielt. "Es gab viele, viele Punkte, über die wir uns einig waren, die meisten davon, würde ich sagen, ein paar wichtige, bei denen wir noch nicht ganz am Ziel sind, aber wir haben einige Fortschritte erzielt." Lesen Sie hier eine Zusammenfassung des Gipfeltreffens in Alaska.
Explosion in russischer Munitionsfabrik: Totenzahl steigt
Die Zahl der Opfer nach der schweren Explosion und dem Großbrand in einer Rüstungsfabrik in der russischen Region Rjasan ist bis zum frühen Morgen auf mindestens neun Tote und 120 Verletzte gestiegen. "Unsere Mitarbeiter setzen ihre Arbeit am Unglücksort fort", zitierte die Agentur Tass einen Vertreter der Zivilschutzbehörden.
Gouverneur Pawel Malkow sprach bei Telegram zunächst bloß von einem Brand in einem Betrieb. Russische Staatsmedien berichteten allerdings, dass es sich um eine Fabrik zur Herstellung von Schießpulver und Sprengstoff handele. Ein Fabrikgebäude stürzte den Berichten zufolge ein. Mindestens ein Verletzter wurde aus den Trümmern geborgen.
Vor Ort sei der Ausnahmezustand verhängt worden, sagte Malkow. Auf Fotos und Videos waren Feuer und eine große Rauchwolke zu sehen. Zur Ursache gab es zunächst keine Angaben. Ermittler leiteten ein Verfahren wegen Verstoßes gegen die Sicherheitsvorschriften für Industrieanlagen ein.
Ukrainischer Scharfschütze meldet Rekordschuss
Ein ukrainischer Scharfschütze hat offenbar einen neuen Rekord für eine bestätigte Einsatzdistanz aufgestellt. Er soll aus 4.000 Metern Entfernung zwei russische Soldaten traf. Der Einsatz wurde vom ukrainischen Journalisten und Militärangehörigen Jurij Butusow gemeldet, der ein Video des Schusses veröffentlichte. "Die Kugel durchschlug ein Fenster, hinter dem sich das Ziel befand", erklärte Butusow.
Nach seinen Angaben wurde der Schuss am 14. August 2025 mit einem 14,5 mm-Snipex-Alligator-Gewehr abgegeben, wobei das Zielen durch ein künstliches Intelligenzsystem unterstützt und durch Korrekturen einer unbemannten Luftdrohne optimiert wurde.
Freitag, 15. August
Russland greift auch während des Gipfels Ukraine an
Während die Präsidenten Wladimir Putin und Donald Trump sich auf dem Rollfeld in Alaska trafen, warnte die ukrainische Luftwaffe die Öffentlichkeit vor der Gefahr feindlicher Flugzeuge und Drohnen.
Zwischen 15.11 Uhr und 15.12 Uhr (Ortszeit an der US-Ostküste) meldete sie auf ihrem Telegram-Kanal, dass Shahed-Drohnen östlich von Dnipro gesichtet wurden, die nach Norden flogen, und dass russische Flugzeuge im Nordosten und Südosten aktiv seien.
Frau in Donezk getötet
In der von Russland besetzten ostukrainischen Großstadt Donezk ist nach Angaben der Besatzungsbehörden durch ukrainischen Beschuss eine Frau getötet worden. Drei weitere Menschen seien verletzt worden, teilte der von Moskau eingesetzte Bürgermeister der Stadt, Alexej Kulemsin, bei Telegram mit. Der Angriff sei durch das ukrainische Militär mit einer nicht näher bezeichneten "weitreichenden Waffe" ausgeführt worden. Die Frontlinie befindet sich rund 40 Kilometer von der Stadt entfernt.
Die Ukraine wehrt sich seit fast dreieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion. Donezk stand bereits zwischen 2014 und 2022 unter Kontrolle ostukrainischer Separatisten. Moskau annektierte die nicht vollständig besetzte Region im September 2022.
Dörfer in Donezk zurückerobert
Nach mehreren Wochen russischer Geländegewinne in der Ostukraine hat die ukrainische Armee nach eigenen Angaben sechs Dörfer in der Region Donezk zurückerobert. "Der Vormarsch des Feindes" sei von ukrainischen Einheiten "in den vergangenen drei Tagen gestoppt" worden, erklärte der ukrainische Generalstab am Freitag.
Die zurückeroberten Dörfer liegen zwischen dem Ort Dobropillia und der Stadt Pokrowsk, ein wichtiges logistisches Drehkreuz der ukrainischen Armee. Das Gebiet gilt als Schlüsselzone an der Front, weil hier eine wichtige Straße zwischen den größeren Orten der Region verläuft.
