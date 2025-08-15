Newsblog zum Ukraine-Krieg Melania Trump schreibt offenbar Brief an Putin

Aktualisiert am 16.08.2025 - 04:35 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Melanie Trump am Weißen Haus: Sie soll sich bei Putin für ukrainische Kinder eingesetzt haben. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Mehmet Eser/imago)

News folgen Artikel teilen

Die Ukraine hat Erfolge an der Front zu vermelden. In Alaska treffen sich Wladimir Putin und Donald Trump. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Loading... Embed

Gipfel in Alaska: Newsblog zum Treffen zwischen Trump und Putin

Samstag, 16. August

Loading...

Melania Trump schreibt offenbar Brief an Putin

Die Ehefrau des US-Präsidenten Donald Trump, Melania Trump, hat laut Insidern in einem persönlichen Brief an den russischen Präsidenten Wladimir Putin die Notlage von Kindern in der Ukraine und Russland angesprochen. Wie zwei mit dem Brief vertraute Personen aus dem Weißen Haus gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters sagten, soll es in dem Schreiben um die Entführungen von ukrainischen Kindern infolge des Krieges in der Ukraine gehen.

Weitere Details wollten die Insider nicht preisgeben. Präsident Trump habe den Brief während des Gipfeltreffens in Alaska persönlich an Putin übergeben, hieß es weiter. Die Ukraine hat die Entführungen von Zehntausenden ihrer Kinder nach Russland oder in russisch besetzte Gebiete ohne Zustimmung von Familien oder Vormündern als Kriegsverbrechen bezeichnet. Das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen (UN) hatte erklärt, Russland habe Millionen ukrainischer Kinder Leid zugefügt und ihre Rechte verletzt, seit der Krieg gegen die Ukraine 2022 begann.

Kein Durchbruch bei Alaska-Gipfel

Bei dem Ukraine-Gipfel in Alaska ist offenbar kein Durchbruch erzielt worden. Russlands Präsident Wladimir Putin sagte in der Nacht zum Samstag nach den mehr als zweistündigen Gesprächen auf einem Luftwaffenstützpunkt in Anchorage, das Treffen mit US-Präsident Donald Trump könne hoffentlich der Ausgangspunkt sein, um den Ukraine-Konflikt beizulegen und die Beziehungen zwischen den USA und Russland wiederherzustellen. Trump sagte, man habe große Fortschritte erzielt. "Es gab viele, viele Punkte, über die wir uns einig waren, die meisten davon, würde ich sagen, ein paar wichtige, bei denen wir noch nicht ganz am Ziel sind, aber wir haben einige Fortschritte erzielt." Lesen Sie hier eine Zusammenfassung des Gipfeltreffens in Alaska.

Explosion in russischer Munitionsfabrik: Totenzahl steigt

Die Zahl der Opfer nach der schweren Explosion und dem Großbrand in einer Rüstungsfabrik in der russischen Region Rjasan ist bis zum frühen Morgen auf mindestens neun Tote und 120 Verletzte gestiegen. "Unsere Mitarbeiter setzen ihre Arbeit am Unglücksort fort", zitierte die Agentur Tass einen Vertreter der Zivilschutzbehörden.