Newsblog zum Ukraine-Krieg Russland akzeptiert offenbar Sicherheitsgarantien für die Ukraine

Von Tobias Schibilla Aktualisiert am 17.08.2025 - 16:37 Uhr Lesedauer: 9 Min.

Offenbar haben die USA und Russland beim Alaska-Gipfel eine Einigung über Sicherheitsgarantien erzielen können. (Quelle: Morissard/Bednyakov/AP/dpa) (Quelle: Morissard/Bednyakov)

Trump und Putin sind sich wohl einig über Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Die Ukraine hat Erfolge an der Front zu vermelden. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Sonntag, 17. August

Trump: "Große Fortschritte in Sachen Russland"

Nach seinem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Alaska spricht US-Präsident Donald Trump von "großen Fortschritten". Auf seiner Plattform Truth Social schrieb Trump in Großbuchstaben: "Große Fortschritte in Sachen Russland. Bleiben Sie dran!", schrieb Trump. Ob sich der Post des US-Präsidenten auf die Aussage seines Sondergesandten Steve Witkoff zu möglichen Sicherheitsgarantien für de Ukraine bezog oder ein anderen Hintergurnd hatten, blieb zunächst unklar.

USA und Russland wohl einig über Sicherheitsgarantien

Nach Angaben von Steve Witkoff, dem Sondergesandten der Trump-Regierung für die Ukraine und den Gaza-Konflikt, haben sich US-Präsident Donald Trump und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin bei ihrem Treffen in Alaska auf mögliche künftige Sicherheitsgarantien für die Ukraine verständigt. Wie die Nachrichtenagentur "Bloomberg" berichtet, soll dabei Einigkeit darüber bestanden haben, dass die USA eine zentrale Rolle bei solchen Garantien übernehmen könnten.

"Wir konnten folgendes Zugeständnis erreichen: dass die Vereinigten Staaten einen Schutz bieten könnten, der dem Nato-Artikel 5 ähnelt – und genau das ist einer der wahren Gründe, warum die Ukraine der Allianz beitreten möchte", sagte er in einer Sendung des US-Senders CNN. Auch die europäischen Partner sollen demnach in die Sicherheitsgarantien eingebunden werden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte bei einer Pressekonferenz in Brüssel: "Die 'Koalition der Willigen' – einschließlich der Europäischen Union – ist bereit, ihren Beitrag zu leisten."

Selenskyj fordert Sicherheitsgarantien vor Treffen mit Trump

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump Sicherheitsgarantien nach dem Vorbild der Nato für eine Beendigung des russischen Angriffskrieges gefordert. Die Garantie müsse funktionieren wie der Artikel 5 der Nato, sagte Selenskyj vor Journalisten in Brüssel bei einem Treffen mit EU-Kommissionspräsident Ursula von der Leyen. Gemeint ist die militärische Beistandsklausel, wonach andere Staaten für ein angegriffenes Land eintreten. Auch eine EU-Mitgliedschaft der Ukraine sei eine Garantie für die Sicherheit des Landes, sagte Selenskyj.