Newsblog zum Ukraine-Krieg Russland akzeptiert offenbar Sicherheitsgarantien für die Ukraine
Trump und Putin sind sich wohl einig über Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Die Ukraine hat Erfolge an der Front zu vermelden. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Trump: "Große Fortschritte in Sachen Russland"
- USA und Russland wohl einig über Sicherheitsgarantien
- Selenskyj fordert Sicherheitsgarantien vor Treffen mit Trump
- Ukrainische Armee erobert wohl Gebiete im Norden zurück
- Selenskyj: Putins Weigerung erschwert Situation
- Wadephul hält an Forderung von Waffenruhe fest
- Elf Tote bei Explosion von Fabrik in Russland
Sonntag, 17. August
Trump: "Große Fortschritte in Sachen Russland"
Nach seinem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Alaska spricht US-Präsident Donald Trump von "großen Fortschritten". Auf seiner Plattform Truth Social schrieb Trump in Großbuchstaben: "Große Fortschritte in Sachen Russland. Bleiben Sie dran!", schrieb Trump. Ob sich der Post des US-Präsidenten auf die Aussage seines Sondergesandten Steve Witkoff zu möglichen Sicherheitsgarantien für de Ukraine bezog oder ein anderen Hintergurnd hatten, blieb zunächst unklar.
USA und Russland wohl einig über Sicherheitsgarantien
Nach Angaben von Steve Witkoff, dem Sondergesandten der Trump-Regierung für die Ukraine und den Gaza-Konflikt, haben sich US-Präsident Donald Trump und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin bei ihrem Treffen in Alaska auf mögliche künftige Sicherheitsgarantien für die Ukraine verständigt. Wie die Nachrichtenagentur "Bloomberg" berichtet, soll dabei Einigkeit darüber bestanden haben, dass die USA eine zentrale Rolle bei solchen Garantien übernehmen könnten.
"Wir konnten folgendes Zugeständnis erreichen: dass die Vereinigten Staaten einen Schutz bieten könnten, der dem Nato-Artikel 5 ähnelt – und genau das ist einer der wahren Gründe, warum die Ukraine der Allianz beitreten möchte", sagte er in einer Sendung des US-Senders CNN. Auch die europäischen Partner sollen demnach in die Sicherheitsgarantien eingebunden werden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte bei einer Pressekonferenz in Brüssel: "Die 'Koalition der Willigen' – einschließlich der Europäischen Union – ist bereit, ihren Beitrag zu leisten."
Selenskyj fordert Sicherheitsgarantien vor Treffen mit Trump
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump Sicherheitsgarantien nach dem Vorbild der Nato für eine Beendigung des russischen Angriffskrieges gefordert. Die Garantie müsse funktionieren wie der Artikel 5 der Nato, sagte Selenskyj vor Journalisten in Brüssel bei einem Treffen mit EU-Kommissionspräsident Ursula von der Leyen. Gemeint ist die militärische Beistandsklausel, wonach andere Staaten für ein angegriffenes Land eintreten. Auch eine EU-Mitgliedschaft der Ukraine sei eine Garantie für die Sicherheit des Landes, sagte Selenskyj.
Selenskyj will sich am Montag in Washington über Trumps Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Alaska informieren lassen und über eine Beendigung des Krieges sprechen. "Putin hat viele Forderungen, aber wir kennen nicht alle davon, und wenn es wirklich so viele sind, wie wir gehört haben, dann wird es Zeit brauchen, sie alle durchzugehen", sage Selenskyj. "Unter dem Druck von Waffen ist das unmöglich, daher ist es notwendig, einen Waffenstillstand zu erklären und schnell an einer endgültigen Einigung zu arbeiten."
Später erklärte Selenskyj, dass er von der Leyen zustimme, die eine Bezeichnung Waffenstillstand als nicht vordergründig bezeichnet hatte. Wichtig sei, dass der Krieg aufhöre, hatte von der Leyen gesagt.
Die Verhandlungen über einen Frieden müssten ausgehend von der Frontlinie beginnen, sagte Selenskyj. Zugleich wies er darauf hin, dass es Putin in dem Krieg bisher nicht gelungen sei, den Donbass komplett einzunehmen. Mit Blick auf den von Russland geforderten Verzicht auf Gebiete sagte er, dass die ukrainische Verfassung das nicht vorsehe – auch keinen Tausch von Land.
Zugleich forderte er Verhandlungen bei einem Dreiergipfel mit Putin und Trump – und verlangte Sanktionen für den Fall, sollte der Kremlchef ein solches Treffen ablehnen. "Da die Territorialfrage so wichtig ist, sollte sie nur von den Staatenführern der Ukraine und Russlands sowie im Rahmen der trilateralen Gespräche zwischen der Ukraine, den Vereinigten Staaten und Russland erörtert werden", sagte Selenskyj.
Putin hatte zwar seine Bereitschaft zu einem Treffen mit seinem ukrainischen Kollegen erklärt, fordert aber, dass vorab eine Einigung zwischen Kiew und Moskau über eine Lösung des Konflikts erzielt wird.
Ukrainische Armee erobert wohl Gebiete im Norden zurück
Die ukrainische Armee meldet Geländegewinne im Nordosten des Landes. In der Region Sumy seien Einheiten rund zwei Kilometer vorgerückt, teilte der Generalstab in Kiew am Freitag über den Kurznachrichtendienst Telegram mit.
Demnach habe man mehrere Ortschaften in der Grenzregion zu Russland zurückerobert. Unabhängige Bestätigungen für die Angaben liegen derzeit nicht vor.
Selenskyj: Putins Weigerung erschwert Situation
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die russische Verweigerung einer Waffenruhe im Ukraine-Krieg kritisiert. "Wir sehen, dass Russland zahlreiche Rufe nach einer Waffenruhe zurückweist und noch nicht entschieden hat, wann es mit dem Töten aufhört", schrieb Selenskyj in der Nacht auf Sonntag auf Online-Plattformen. "Das erschwert die Situation."
Wenn Russland nicht den Willen habe, die Angriffe einzustellen, dann dürften "große Anstrengungen" nötig sein, um Russland zu etwas noch "viel Größerem" zu bewegen - zu einem "friedlichen Zusammenleben mit seinen Nachbarn über Jahrzehnte hinaus", erklärte Selenskyj weiter.
Lawrow tauscht sich mit Türkei und Ungarn aus
Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat mit seinen Kollegen aus der Türkei und Ungarn telefoniert. "Die Außenminister tauschten sich über die Ergebnisse des hochrangigen russisch-amerikanischen Treffens in Alaska vom 15. August aus", teilt das Ministerium in Moskau mit. Bei dem Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Kreml-Chef Wladimir Putin wurde keine Einigung über ein Ende des Ukraine-Krieges erzielt.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP