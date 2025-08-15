Newsblog zum Ukraine-Krieg Rubio warnt Russland vor "zusätzlichen Konsequenzen"
Rubio warnt Russland vor neuen Konsequenzen. Trump und Putin sind sich wohl einig über Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Sonntag, 17. August
Macron: Lage für Ukraine und Europa "äußerst ernst"
Der französische Präsident Emmanuel Macron sagt, die Lage vor den Gesprächen am Montag in den USA sei nicht nur für die Ukraine, sondern auch für Europa "äußerst ernst". Er glaube nicht, dass der russische Präsident Wladimir Putin Frieden wolle. "Wenn wir heute vor Russland Schwäche zeigen, legen wir damit die Basis für künftige Konflikte." Dann werde man "einen hohen Preis" zahlen.
"Wenn Europa frei und unabhängig sein will, müssen wir gefürchtet werden und wir müssen stark sein." Das Ziel für die Gespräche am Montag mit US-Präsident Donald Trump sei eine gemeinsame Haltung der Europäer mit der Ukraine. Die Ukraine brauche einen starken und dauerhaften Frieden. Dafür benötige sie eine starke Armee. Zudem müsse die territoriale Integrität der Ukraine respektiert werden. Das Land müsse auch bei allen Gesprächen über seine Zukunft vertreten sein. Zudem müsse Europa mit am Tisch sitzen, wenn es um europäische Angelegenheiten gehe.
Rubio warnt Russland vor Konsequenzen
US-Außenminister Marco Rubio warnt Russland vor "zusätzlichen Konsequenzen", falls es nicht zu einem Waffenstillstand in der Ukraine komme – so, wie es Präsident Donald Trump vor seinem Treffen mit Wladimir Putin angedeutet hatte. Gleichzeitig betonte Rubio, dass ohne die Teilnahme der Ukraine keine Einigung möglich sei.
In Interviews mit den Sendern ABC und CBS erklärte er zugleich jedoch, Sanktionen allein würden Putin nicht zu einem Einlenken bewegen, der einzige Weg, den Krieg zu beenden, sei ein umfassendes Friedensabkommen. "Wenn ein Frieden hier nicht möglich ist und dies einfach als Krieg weitergeht, werden die Menschen weiter zu Tausenden sterben", sagt Rubio dem Sender CBS.
Trump: "Große Fortschritte in Sachen Russland"
Nach seinem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Alaska spricht US-Präsident Donald Trump von "großen Fortschritten". Auf seiner Plattform Truth Social schrieb Trump in Großbuchstaben: "Große Fortschritte in Sachen Russland. Bleiben Sie dran!", schrieb Trump. Ob sich der Post des US-Präsidenten auf die Aussage seines Sondergesandten Steve Witkoff zu möglichen Sicherheitsgarantien für die Ukraine bezog oder einen anderen Hintergrund hatte, blieb zunächst unklar.
USA und Russland wohl einig über Sicherheitsgarantien
Nach Angaben von Steve Witkoff, dem Sondergesandten der Trump-Regierung für die Ukraine und den Gaza-Konflikt, haben sich US-Präsident Donald Trump und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin bei ihrem Treffen in Alaska auf mögliche künftige Sicherheitsgarantien für die Ukraine verständigt. Wie die Nachrichtenagentur "Bloomberg" berichtet, soll dabei Einigkeit darüber bestanden haben, dass die USA eine zentrale Rolle bei solchen Garantien übernehmen könnten.
"Wir konnten folgendes Zugeständnis erreichen: dass die Vereinigten Staaten einen Schutz bieten könnten, der dem Nato-Artikel 5 ähnelt – und genau das ist einer der wahren Gründe, warum die Ukraine der Allianz beitreten möchte", sagte er in einer Sendung des US-Senders CNN. Auch die europäischen Partner sollen demnach in die Sicherheitsgarantien eingebunden werden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte bei einer Pressekonferenz in Brüssel: "Die 'Koalition der Willigen' – einschließlich der Europäischen Union – ist bereit, ihren Beitrag zu leisten."
Selenskyj fordert Sicherheitsgarantien vor Treffen mit Trump
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump Sicherheitsgarantien nach dem Vorbild der Nato für eine Beendigung des russischen Angriffskrieges gefordert. Die Garantie müsse funktionieren wie der Artikel 5 der Nato, sagte Selenskyj vor Journalisten in Brüssel bei einem Treffen mit EU-Kommissionspräsident Ursula von der Leyen. Gemeint ist die militärische Beistandsklausel, wonach andere Staaten für ein angegriffenes Land eintreten. Auch eine EU-Mitgliedschaft der Ukraine sei eine Garantie für die Sicherheit des Landes, sagte Selenskyj.
Selenskyj will sich am Montag in Washington über Trumps Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Alaska informieren lassen und über eine Beendigung des Krieges sprechen. "Putin hat viele Forderungen, aber wir kennen nicht alle davon, und wenn es wirklich so viele sind, wie wir gehört haben, dann wird es Zeit brauchen, sie alle durchzugehen", sage Selenskyj. "Unter dem Druck von Waffen ist das unmöglich, daher ist es notwendig, einen Waffenstillstand zu erklären und schnell an einer endgültigen Einigung zu arbeiten."
Später erklärte Selenskyj, dass er von der Leyen zustimme, die eine Bezeichnung Waffenstillstand als nicht vordergründig bezeichnet hatte. Wichtig sei, dass der Krieg aufhöre, hatte von der Leyen gesagt.
Die Verhandlungen über einen Frieden müssten ausgehend von der Frontlinie beginnen, sagte Selenskyj. Zugleich wies er darauf hin, dass es Putin in dem Krieg bisher nicht gelungen sei, den Donbass komplett einzunehmen. Mit Blick auf den von Russland geforderten Verzicht auf Gebiete sagte er, dass die ukrainische Verfassung das nicht vorsehe – auch keinen Tausch von Land.
Zugleich forderte er Verhandlungen bei einem Dreiergipfel mit Putin und Trump – und verlangte Sanktionen für den Fall, sollte der Kremlchef ein solches Treffen ablehnen. "Da die Territorialfrage so wichtig ist, sollte sie nur von den Staatenführern der Ukraine und Russlands sowie im Rahmen der trilateralen Gespräche zwischen der Ukraine, den Vereinigten Staaten und Russland erörtert werden", sagte Selenskyj.
Putin hatte zwar seine Bereitschaft zu einem Treffen mit seinem ukrainischen Kollegen erklärt, fordert aber, dass vorab eine Einigung zwischen Kiew und Moskau über eine Lösung des Konflikts erzielt wird.
Putin fordert Kontrolle über Donbass – und macht Gegenangebot
Während des Gipfeltreffens in Alaska sprachen Russlands Präsident Putin und US-Präsident Donald Trump über die Bedingungen, unter denen Russland den Krieg beenden würde. Putin fordert die Kontrolle über den gesamten Donbass. Im Gegenzug würde er der Ukraine andere Gebiete zurückgeben. Um welche Regionen es geht, lesen Sie hier.
Ukrainische Armee erobert wohl Gebiete im Norden zurück
Die ukrainische Armee meldet Geländegewinne im Nordosten des Landes. In der Region Sumy seien Einheiten rund zwei Kilometer vorgerückt, teilte der Generalstab in Kiew am Freitag über den Kurznachrichtendienst Telegram mit.
