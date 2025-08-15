Newsblog zum Ukraine-Krieg Selenskyj: Putins Weigerung erschwert Situation
Selenskyj kritisiert Putins Verweigerung einer Waffenruhe. Die Ukraine hat Erfolge an der Front zu vermelden. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Selenskyj: Putins Weigerung erschwert Situation
- Wadephul hält an Forderung von Waffenruhe fest
- Elf Tote bei Explosion von Fabrik in Russland
- Nach Alaska-Gipfel: Selenskyj will nach Washington reisen
- Melania Trump schreibt offenbar Brief an Putin
- Explosion in russischer Munitionsfabrik: Totenzahl steigt
- Ukrainischer Scharfschütze meldet Rekordschuss
- Frau in Donezk getötet
- Dörfer in Donezk zurückerobert
- Gipfel in Alaska hat begonnen
- Gipfel in Alaska: Newsblog zum Treffen zwischen Trump und Putin
Sonntag, 17. August
Selenskyj: Putins Weigerung erschwert Situation
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die russische Verweigerung einer Waffenruhe im Ukraine-Krieg kritisiert. "Wir sehen, dass Russland zahlreiche Rufe nach einer Waffenruhe zurückweist und noch nicht entschieden hat, wann es mit dem Töten aufhört", schrieb Selenskyj in der Nacht auf Sonntag auf Online-Plattformen. "Das erschwert die Situation."
Wenn Russland nicht den Willen habe, die Angriffe einzustellen, dann dürften "große Anstrengungen" nötig sein, um Russland zu etwas noch "viel Größerem" zu bewegen - zu einem "friedlichen Zusammenleben mit seinen Nachbarn über Jahrzehnte hinaus", erklärte Selenskyj weiter.
Lawrow tauscht sich mit Türkei und Ungarn aus
Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat mit seinen Kollegen aus der Türkei und Ungarn telefoniert. "Die Außenminister tauschten sich über die Ergebnisse des hochrangigen russisch-amerikanischen Treffens in Alaska vom 15. August aus", teilt das Ministerium in Moskau mit. Bei dem Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Kreml-Chef Wladimir Putin wurde keine Einigung über ein Ende des Ukraine-Krieges erzielt.
Wadephul hält an Forderung von Waffenruhe fest
Nach dem Alaska-Gipfel von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin hält Außenminister Johann Wadephul an dem Ziel einer Waffenruhe fest. "Natürlich ist eine allererste Voraussetzung auch für alles Weitere, dass jetzt der Waffenstillstand recht schnell kommt", sagte der CDU-Politiker in den ARD-"Tagesthemen". Ohne einen Waffenstillstand könne man niemandem, insbesondere der überfallenen Ukraine, zumuten, weiter Verhandlungen zu führen und sich auf einen Friedensprozess einzulassen.
Vor dem Gespräch mit Putin hatte Trump auf eine sofortige Waffenruhe gedrungen. Nach dem Gipfel war davon keine Rede mehr. Für die europäischen Verbündeten war dies in den Tagen vor dem Gipfel eines der wichtigsten Anliegen gewesen.
Samstag, 16. August
Elf Tote bei Explosion von Fabrik in Russland
Bei einer Explosion in einer Fabrik in der russischen Region Rjasan sind Behördenangaben zufolge elf Menschen getötet worden. 130 weitere seien verletzt worden, sagt Regionalgouverneur Pawel Malkow. Auslöser des Unglücks vom Freitag sei ein Feuer in einer Werkshalle gewesen, rund 320 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Moskau.
Rettungskräfte suchen nach Angaben des Katastrophenschutzministeriums in den Trümmern weiter nach Verschütteten. Zu den Ursachen wurden keine Angaben gemacht. Ukrainische Drohnen hatten zuvor die militärische und wirtschaftliche Infrastruktur in der Region Rjasan angegriffen. Russische Medien berichten, die Explosion sei durch die Entzündung von Schießpulver verursacht worden.
Gouverneur Pawel Malkow sprach auf der Plattform Telegram zunächst bloß von einem Brand in einem Betrieb. Russische Staatsmedien berichteten allerdings, dass es sich um eine Fabrik zur Herstellung von Schießpulver und Sprengstoff handele. Ein Fabrikgebäude stürzte den Berichten zufolge ein. Mindestens ein Verletzter wurde aus den Trümmern geborgen.
Nach Alaska-Gipfel: Selenskyj will nach Washington reisen
Nach dem Gipfeltreffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin will der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag nach Washington reisen, um sich mit dem US-Präsidenten zu beraten. Das kündigte er nach einem Telefonat mit Trump auf der Plattform X an. Mehr dazu lesen Sie hier.
Ukraine: Russland attackiert mit 85 Drohnen und einer Rakete
Die russische Armee hat die Ukraine in der Nacht zum Samstag nach ukrainischen Angaben mit 85 Drohnen und einer Rakete angegriffen. 61 der Drohnen seien abgeschossen worden, erklärte die Luftwaffe im Onlinedienst Telegram.
Melania Trump schreibt offenbar Brief an Putin
Die Ehefrau des US-Präsidenten Donald Trump, Melania Trump, hat laut Insidern in einem persönlichen Brief an den russischen Präsidenten Wladimir Putin die Notlage von Kindern in der Ukraine und Russland angesprochen. Wie zwei mit dem Brief vertraute Personen aus dem Weißen Haus der Nachrichtenagentur Reuters sagten, soll es in dem Schreiben um die Entführungen von ukrainischen Kindern infolge des Krieges in der Ukraine gehen.
Weitere Details wollten die Insider nicht preisgeben. Präsident Trump habe den Brief während des Gipfeltreffens in Alaska persönlich an Putin übergeben, hieß es weiter. Die Ukraine hat die Entführungen von Zehntausenden ihrer Kinder nach Russland oder in russisch besetzte Gebiete ohne Zustimmung von Familien oder Vormündern als Kriegsverbrechen bezeichnet. Das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen (UN) hatte erklärt, Russland habe Millionen ukrainischen Kindern Leid zugefügt und ihre Rechte verletzt, seit der Krieg gegen die Ukraine 2022 begann.
Kein Durchbruch bei Alaska-Gipfel
Bei dem Ukraine-Gipfel in Alaska ist offenbar kein Durchbruch erzielt worden. Russlands Präsident Wladimir Putin sagte in der Nacht zum Samstag nach den mehr als zweistündigen Gesprächen auf einem Luftwaffenstützpunkt in Anchorage, das Treffen mit US-Präsident Donald Trump könne hoffentlich der Ausgangspunkt sein, um den Ukraine-Konflikt beizulegen und die Beziehungen zwischen den USA und Russland wiederherzustellen. Trump sagte, man habe große Fortschritte erzielt. "Es gab viele, viele Punkte, über die wir uns einig waren, die meisten davon, würde ich sagen, ein paar wichtige, bei denen wir noch nicht ganz am Ziel sind, aber wir haben einige Fortschritte erzielt." Lesen Sie hier eine Zusammenfassung des Gipfeltreffens in Alaska.
Explosion in russischer Munitionsfabrik: Totenzahl steigt
Die Zahl der Opfer nach der schweren Explosion und dem Großbrand in einer Rüstungsfabrik in der russischen Region Rjasan ist bis zum frühen Morgen auf mindestens neun Tote und 120 Verletzte gestiegen. "Unsere Mitarbeiter setzen ihre Arbeit am Unglücksort fort", zitierte die Agentur Tass einen Vertreter der Zivilschutzbehörden.
