Newsblog zum Ukraine-Krieg Nach Putin-Gipfel: Selenskyj trifft Trump am Montag

Von Tobias Schibilla Aktualisiert am 16.08.2025 - 09:47 Uhr

Selenskyj reist nach Washington: Am Montag will sich der ukrainische Präsident mit Donald Trump treffen. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa/dpa-bilder)

Die Ukraine hat Erfolge an der Front zu vermelden. In Alaska treffen sich Wladimir Putin und Donald Trump. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Gipfel in Alaska: Newsblog zum Treffen zwischen Trump und Putin

Nach Alaska-Gipfel: Selenskyj will nach Washington reisen

Nach dem Gipfeltreffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin will der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag nach Washington reisen, um sich mit dem US-Präsidenten zu beraten. Das kündigte er nach einem Telefonat mit Trump auf der Plattform X an.

Beim Treffen wolle Selenskyj "alle Einzelheiten zur Beendigung des Tötens und des Krieges" besprechen. Außerdem betonte der ukrainische Präsident die wichtige Rolle der europäischen Partner. Es sei wichtig, dass "die Europäer in jeder Phase beteiligt sind, um gemeinsam mit den USA verlässliche Sicherheitsgarantien zu gewährleisten".

Ukraine: Russland attackiert mit 85 Drohnen und einer Rakete

Die russische Armee hat die Ukraine in der Nacht zum Samstag nach ukrainischen Angaben mit 85 Drohnen und einer Rakete angegriffen. 61 der Drohnen seien abgeschossen worden, erklärte die Luftwaffe im Onlinedienst Telegram.

Melania Trump schreibt offenbar Brief an Putin

Die Ehefrau des US-Präsidenten Donald Trump, Melania Trump, hat laut Insidern in einem persönlichen Brief an den russischen Präsidenten Wladimir Putin die Notlage von Kindern in der Ukraine und Russland angesprochen. Wie zwei mit dem Brief vertraute Personen aus dem Weißen Haus der Nachrichtenagentur Reuters sagten, soll es in dem Schreiben um die Entführungen von ukrainischen Kindern infolge des Krieges in der Ukraine gehen.

Weitere Details wollten die Insider nicht preisgeben. Präsident Trump habe den Brief während des Gipfeltreffens in Alaska persönlich an Putin übergeben, hieß es weiter. Die Ukraine hat die Entführungen von Zehntausenden ihrer Kinder nach Russland oder in russisch besetzte Gebiete ohne Zustimmung von Familien oder Vormündern als Kriegsverbrechen bezeichnet. Das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen (UN) hatte erklärt, Russland habe Millionen ukrainischen Kindern Leid zugefügt und ihre Rechte verletzt, seit der Krieg gegen die Ukraine 2022 begann.

Kein Durchbruch bei Alaska-Gipfel