Journalistin in Putins Straflager "Sie hat viel Blut verloren"

Von afp 16.08.2025 - 00:47 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die russische Journalistin Mario Ponomarenko bei einer Anhörung vor einem Bezirksgericht im Jahr 2022. (Quelle: Yevgeny Pavlenko/Kommersant Photo/Sipa USA)

Eine russische Journalistin sitzt in einem sibirischen Straflager. Sie versucht dreimal, sich das Leben zu nehmen. Ihr Vergehen: ein kritischer Kommentar im Netz.

Die inhaftierte russische Journalistin Maria Ponomarenko ist nach mehreren Suizidversuchen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Ponomarenko habe zwischen dem 30. Juli und dem 9. August dreimal versucht, sich in ihrem Straflager in Sibirien das Leben zu nehmen, erklärte ihr Anwalt Dmitri Schitow am Freitag im Onlinedienst Telegram. Ihr Zustand sei jetzt "zufriedenstellend".

"Sie hat viel Blut verloren und brauchte eine Bluttransfusion", erklärte Schitow weiter. Mit ihren Suizidversuchen habe die 46-Jährige gegen die Haftbedingungen protestieren wollen. Sie sei mehrfach in Einzelhaft gesperrt worden, wo sie von Gefängniswärtern schikaniert worden sei. Wegen der "folterähnlichen" Haftbedingungen habe sich der psychische Zustand Ponomarenkos stark verschlechtert.

Die Journalistin hatte bei ihrem letzten Auftritt vor Gericht im März gesagt: "Ich habe noch nie so viel Gewalt gesehen wie im Gefängnissystem." Damals verlängerten die Richter ihre Haftstrafe nach Angaben von Ponomarenkos Arbeitgeber "RusNews" auf acht Jahre, weil sie Wachleute angegriffen haben soll.

Verurteilt wegen Kommentar im Netz

Ponomarenko war 2023 wegen einer kritischen Äußerung zu Moskaus Offensive in der Ukraine verurteilt worden. Sie hatte im März 2022 einen Kommentar zum Luftangriff auf ein Theater in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol in Online-Netzwerken gepostet. Die Ukraine und ihre westlichen Verbündeten machen Moskau für den Tod von Hunderten Zivilisten bei diesem Angriff verantwortlich. Russland wies die Anschuldigungen zurück.

Die russischen Behörden hatten nach dem Beginn des Militäreinsatzes in der Ukraine die Gesetze verschärft, um verstärkt gegen Kritiker vorgehen zu können. Mehrere Menschen wurden wegen des Vorwurfs der Verbreitung von "Falschinformationen" oder der "Diskreditierung" der russischen Armee zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.