Von t-online , aj Aktualisiert am 16.08.2025 - 03:55 Uhr

Trump und Putin treffen am Dienstag in Alaska zu einem kurzfristig anberaumten Gipfeltreffen zusammen – doch konkrete Ergebnisse bleiben aus. Stattdessen sorgen einige Szenen für Erstaunen.

Der kurzfristig anberaumte Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin auf einem Militärstützpunkt in Alaska ist am Dienstag ohne greifbares Ergebnis zu Ende gegangen. Im Zentrum stand laut offiziellen Angaben die Zukunft der Ukraine – doch konkrete Vereinbarungen wurden keine bekannt gegeben. Hier lesen Sie einen Überblick.

Auffällig waren nicht nur die inszenierten Auftritte der beiden Staatschefs, sondern vor allem das, was sich zwischen den Kulissen abspielte. Drei Szenen des Treffens sorgen im Nachgang international für Verwunderung:

1. Putin steigt in Trumps Präsidentenlimousine

Schon kurz nach der Ankunft sorgte eine Szene für Aufsehen: Putin und Trump bestiegen gemeinsam die Präsidentenlimousine der USA – eine schwarze Cadillac-Limousine, bekannt als "The Beast". Üblicherweise reisen Staatschefs getrennt, doch hier fuhren sie gemeinsam ohne Berater oder Dolmetscher zum Tagungsort.

Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Putin auf der Rückbank neben Trump sitzt – beide lächeln. Was während der rund zehnminütigen Fahrt besprochen wurde, bleibt unklar. Der ehemalige US-Botschafter in Russland, John Sullivan, erklärte gegenüber CBS: "Putins Englisch ist viel besser, als er zugibt. Sein Englisch ist nicht so fließend wie sein Deutsch, aber er könnte ein Gespräch mit dem Präsidenten auf Englisch führen, das Präsident Trump verstehen würde."

Für die demokratische Kommentatorin Julie Roginsky steht fest: "Ich bin fest davon überzeugt, dass das, was Trump und Putin (...) mehrere Minuten lang privat in The Beast ohne Zeugen gesagt haben, der wahre Grund für diesen Last-Minute-Gipfel ist. Und ich bin mir nicht so sicher, ob es nur um die Ukraine ging", schrieb sie auf X.

2. Presse muss den Raum verlassen – Putin mit komischer Mimik

Auch der kurze Auftritt beider Präsidenten vor der Presse sorgte für Irritation. Nur wenige Minuten nach Beginn wurden die Journalistinnen und Journalisten wieder des Raumes verwiesen – zunächst höflich, dann mit dem energischen Ruf: "Everybody get out of the room!" ("Alle raus aus dem Raum!").

Schon am Rollfeld hatte Putin auf Fragen nach einer Waffenruhe nicht reagiert. Als ein Reporter rief: "Werden Sie aufhören, Zivilisten zu töten?", deutete Putin auf sein Ohr und zuckte mit den Schultern – als hätte er die Frage nicht verstanden oder nicht verstehen wollen.