Scharfe Kritik an Trump-Putin-Gipfel "Es war ein absoluter Reinfall"
Aus Reihen der US-Demokraten kommt scharfe Kritik am Verlauf des Alaska-Gipfels. Ein Experte sieht den Beginn einer neuen Ära.
Nach dem Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Amtskollegen Wladimir Putin gibt es Kritik an fehlenden Ergebnissen. Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom warf dem US-Präsidenten vor, vor Fragen der Journalisten geflohen zu sein. "Trump ist gerade mit Putin vom Podium geflohen – keine Fragen, gar nichts! Völlig energielos. Der Mann sah aus, als hätte er gerade drei Eimer KFC mit Vlad (Wladimir Putin) verputzt. Hat er Angst, dass die Presse nach mir fragen wird?", schrieb sein Pressebüro auf der Plattform X.
Der demokratische Senator Richard Blumenthal, Mitglied des Streitkräfteausschusses des US-Senats, erklärte, dass das Gipfeltreffen von Trump mit seinem russischen Amtskollegen keinerlei Ergebnisse gebracht habe. "Aus diesem Gipfel ist nichts hervorgegangen. Es war ein absoluter Reinfall. Ein Schulterzucken", sagte Blumenthal gegenüber Moderator Anderson Cooper bei CNN.
"Mir wurde übel"
Der Senator aus Connecticut kritisierte Trump außerdem dafür, während der Pressekonferenz seine Freundschaft mit Putin hervorgehoben zu haben, und verwies auf die Gräuel des russischen Präsidenten in der Ukraine. "Mir wurde übel, als ich hörte, wie der Präsident der Vereinigten Staaten Wladimir Putin als seinen fabulös guten Freund bezeichnete", so Blumenthal. "Wladimir Putin ist ein Kriegsverbrecher. … Die Realität ist, dass überall in der Ukraine Menschen bluten und sterben, weil Putin sie weiterhin bombardiert."
Der demokratische Abgeordnete Jim McGovern kritisierte die Art und Weise, wie Putin empfangen wurde. "Trump rollt den roten Teppich für einen Kriegsverbrecher aus. Auf amerikanischem Boden. Die US-Regierung sollte Putin verhaften und ihn nicht beherbergen. Beschämend und peinlich", schrieb er auf X.
Ex-Trump-Mitarbeiter: Druck auf Putin nimmt zu
Kritik gab es auch vom demokratischen Senator Chris Van Hollen. "Wieder einmal scheint Trump von Putin ausgetrickst worden zu sein. Kein Waffenstillstand. Kein bevorstehendes Treffen zwischen Putin und Selenskyj. Keine kurzfristigen Aussichten, dass Trump angedrohte Sanktionen anwendet. Putin bekam ein Treffen auf amerikanischem Boden, Trump wurde von Putin geschmeichelt. Vorteil Putin. Beschämend", schrieb der Politiker auf der Plattform Bluesky.
Christian Whiton, ein ehemaliger Mitarbeiter im Außenministerium unter Trump, sieht hauptsächlich Putin unter Druck. Er nannte im Interview mit dem US-Sender Fox den weltweit sinkenden Ölpreis als wirksames Mittel, um Putin von der Notwendigkeit eines Kriegsendes zu überzeugen.
Politikwissenschaftler: "Ich bin baff"
Der Politikwissenschaftler Klemens Fischer zeigte sich beim Nachrichtensender n-tv überrascht. "Sie sehen mich jetzt etwas baff. Denn das, was wir erlebt haben, ist der Beginn einer neuen Ära." Man habe eine völlige Entspannung zwischen dem amerikanischen und dem russischen Präsidenten gesehen, sagte er.
"Es war kein Ukraine-Gipfel. Die Ukraine war der Anlass, und die zwei (Staatsmänner) haben sich gefunden". Dass Trump die Positionen der Europäer zur Ukraine offenbar nicht ins Gespräch gebracht hat, sieht Fischer als Fehler des Bundeskanzlers. "Merz hat Forderungen gestellt. Und das war offenbar dieser eine Schritt zu viel für Trump", sagte Fischer. Das habe sich schon im Präsidentenflugzeug gezeigt, als Trump sich darüber aufregte, dass Europa ihm etwas vorschreiben wolle.
Putin habe das Treffen sehr ernst genommen. Fischer verwies darauf, dass Putin an die Zeit erinnert habe, in der es gute Beziehungen zwischen den USA und Russland gegeben habe. Auch Trump habe auf sein gutes Verhältnis zu Putin verwiesen.
Der "Kyiv Independent" schrieb in einem Kommentar: "Widerwärtig. Beschämend. Und letztlich nutzlos. Das waren die Worte, die uns in den Sinn kamen, als wir den Alaska-Gipfel verfolgten. Auf unseren Bildschirmen wurde ein blutbefleckter Diktator und Kriegsverbrecher im Land der Freiheit königlich empfangen – während seine Angriffsdrohnen auf unsere Städte zusteuerten."
Litauen und Tschechien kritisieren Putin
In einem Beitrag auf X am Samstagmorgen Ortszeit warf die litauische Verteidigungsministerin Dovile Sakaliene Putin "mehr Gaslighting und verschleierte Drohungen" vor, eine Anspielung auf die Warnung des russischen Staatschefs an die Ukraine und Europa, die auf dem Gipfel erzielten Fortschritte nicht zu "sabotieren". Der tschechische Außenminister Jan Lipavsky sagte in einer Erklärung, er begrüße die Bemühungen von US-Präsident Donald Trump, bezweifle aber Putins Interesse an einer Einigung, so die Nachrichtenagentur Reuters. "Wenn es Putin mit Friedensverhandlungen ernst wäre, hätte er heute nicht den ganzen Tag die Ukraine angegriffen", sagte er.
- n-tv.de: "Experte baff: ‘Das ist der Beginn einer neuen Ära’"
- cnn.com: "Trump-Putin meeting news — August 15, 2025" (englisch)
- foxbusiness.com: "Ex-Trump official says 'nobody' will like 'unpalatable' final peace deal for the war in Ukraine" (Englisch)
- Eigene Beobachtungen bei X und Bluesky