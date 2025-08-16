Alaska-Gipfel: Was wir wissen und was nicht

Scharfe Kritik an Trump-Putin-Gipfel "Es war ein absoluter Reinfall"

Von t-online , wan Aktualisiert am 16.08.2025 - 05:34 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Wladimir Putin (l.) und Donald Trump nach der Pressekonferenz zum Gipfeltreffen. (Quelle: IMAGO/Gavriil Grigorov/imago)

Aus Reihen der US-Demokraten kommt scharfe Kritik am Verlauf des Alaska-Gipfels. Ein Experte sieht den Beginn einer neuen Ära.

Nach dem Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Amtskollegen Wladimir Putin gibt es Kritik an fehlenden Ergebnissen. Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom warf dem US-Präsidenten vor, vor Fragen der Journalisten geflohen zu sein. "Trump ist gerade mit Putin vom Podium geflohen – keine Fragen, gar nichts! Völlig energielos. Der Mann sah aus, als hätte er gerade drei Eimer KFC mit Vlad (Wladimir Putin) verputzt. Hat er Angst, dass die Presse nach mir fragen wird?", schrieb sein Pressebüro auf der Plattform X.

Der demokratische Senator Richard Blumenthal, Mitglied des Streitkräfteausschusses des US-Senats, erklärte, dass das Gipfeltreffen von Trump mit seinem russischen Amtskollegen keinerlei Ergebnisse gebracht habe. "Aus diesem Gipfel ist nichts hervorgegangen. Es war ein absoluter Reinfall. Ein Schulterzucken", sagte Blumenthal gegenüber Moderator Anderson Cooper bei CNN.

"Mir wurde übel"

Der Senator aus Connecticut kritisierte Trump außerdem dafür, während der Pressekonferenz seine Freundschaft mit Putin hervorgehoben zu haben, und verwies auf die Gräuel des russischen Präsidenten in der Ukraine. "Mir wurde übel, als ich hörte, wie der Präsident der Vereinigten Staaten Wladimir Putin als seinen fabulös guten Freund bezeichnete", so Blumenthal. "Wladimir Putin ist ein Kriegsverbrecher. … Die Realität ist, dass überall in der Ukraine Menschen bluten und sterben, weil Putin sie weiterhin bombardiert."

Der demokratische Abgeordnete Jim McGovern kritisierte die Art und Weise, wie Putin empfangen wurde. "Trump rollt den roten Teppich für einen Kriegsverbrecher aus. Auf amerikanischem Boden. Die US-Regierung sollte Putin verhaften und ihn nicht beherbergen. Beschämend und peinlich", schrieb er auf X.

Ex-Trump-Mitarbeiter: Druck auf Putin nimmt zu

Kritik gab es auch vom demokratischen Senator Chris Van Hollen. "Wieder einmal scheint Trump von Putin ausgetrickst worden zu sein. Kein Waffenstillstand. Kein bevorstehendes Treffen zwischen Putin und Selenskyj. Keine kurzfristigen Aussichten, dass Trump angedrohte Sanktionen anwendet. Putin bekam ein Treffen auf amerikanischem Boden, Trump wurde von Putin geschmeichelt. Vorteil Putin. Beschämend", schrieb der Politiker auf der Plattform Bluesky.

Christian Whiton, ein ehemaliger Mitarbeiter im Außenministerium unter Trump, sieht hauptsächlich Putin unter Druck. Er nannte im Interview mit dem US-Sender Fox den weltweit sinkenden Ölpreis als wirksames Mittel, um Putin von der Notwendigkeit eines Kriegsendes zu überzeugen.

Politikwissenschaftler: "Ich bin baff"