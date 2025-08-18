Graham umschrieb das Verhältnis von Stubb zu Trump im „Wall Street Journal" so: „Ich würde sagen, Alex war im Alltag wahrscheinlich am offensten – er hat mit ihm getextet, Meinungen ausgetauscht und Ratschläge gegeben." Ratschläge an Trump? Sagen wir Erläuterungen.

Schmerzhafte Geschichte mit Russland

Stubb kennt Russland, schließlich teilt Finnland mit dem Nachbarn eine mehr als tausend Kilometer lange Grenze. Und beide Länder teilen eine komplexe Geschichte. Zwei Kriege musste Finnland nach der Unabhängigkeit 1917 vom russischen Zarenreich gegen den großen Nachbarn überstehen. Das Ganze hat aber auch eine persönliche Dimension. Stubbs Vater und sein Großvater wurden in finnischen Städten geboren, die heute zu Russland gehören.

Donald Trump bittet zu Gesprächen ins Weiße Haus. (Quelle: Cheriss May/imago-images-bilder) So läuft die Runde am Montag in Washington Um 12 Uhr Ortszeit (18 Uhr MESZ) kommen die europäischen Staats- und Regierungschefs Friedrich Merz (Deutschland), Emmanuel Macron (Frankreich), Keir Starmer (Großbritannien), Giorgia Meloni (Italien), Alexander Stubb (Finnland) sowie Mark Rutte (Nato-Generalsekretär) und Ursula von der Leyen (EU-Kommission) im Weißen Haus an.

Um 13 Uhr (19 Uhr MESZ) trifft der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus ein und kommt direkt mit US-Präsident Donald Trump zusammen. Später werden die europäischen Staats- und Regierungschefs hinzu gebeten. Der zeitliche und politische Ausgang der Gespräche ist offen.

Stubb zieht aus dieser doppelten Geschichte auch eine harte Konsequenz für eine mögliche Waffenruhe in der Ukraine: Es braucht Zugeständnisse. Und es braucht Zeit.

Das zeigt das Beispiel Finnland. So musste das Land für einen dauerhaften Frieden mit dem unersättlichen Nachbarn 1940 knapp zehn Prozent seines Gebietes abtreten und sich zur Neutralität verpflichten. Im Gegenzug erhielt es Freiheit und Demokratie. Und langfristigen Erfolg. Heute ist das Land Mitglied in der EU und der Nato. Klingt fast wie eine Blaupause, wie der aktuelle Plan für die Ukraine: Gebietsabtretungen im Donbass gegen weitreichende Sicherheitsgarantien.

Stubb verweist mit Blick auf die Ukraine auf drei Ziele: Unabhängigkeit, Territorium und Souveränität. Manchmal lassen sich alle drei erst im Laufe der Zeit erreichen. Dazu reicht Finnlands Blick auf die andere Ostsee-Seite ins Baltikum. Länder wie Großbritannien oder die USA haben die sowjetische Annexion Estlands, Lettlands und Litauens nie anerkannt. Doch standen die drei Länder sechs Jahrzehnte unter sowjetischer Herrschaft. Auch sie gehören heute EU und Nato an. Soweit zur finnischen Sicht auf die Geschichte.

Stubb gibt sich zurückhaltend. Lange hielten sie den Strebsamen im egalitären Finnland schlicht für zu elitär. So hatte sich der Christdemokrat nach seiner Zeit als Finanzminister und Regierungschef Mitte des vergangenen Jahrzehnts eigentlich schon aus der Politik zurückgezogen. Erst Putins Überfall auf die Ukraine brachte ihn mit seiner harten Linie gegenüber Russland zurück ins Spiel. So stieg Stubb im Vorjahr zum Präsidenten auf und bald auch zu Europas Kontaktmann zu Trump.