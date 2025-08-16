t-online - Nachrichten für Deutschland
Alaska-Gipfel: Putin nimmt erstmals Stellung nach Treffen mit Trump

"Offen und inhaltlich reichhaltig"
Erste Stellungnahme: Putin zufrieden mit Alaska-Gipfel

Von dpa, t-online
16.08.2025 - 19:08 UhrLesedauer: 2 Min.
Donald Trump und Wladimir Putin: Trotz Ukraine-Krieg demonstrieren beide Präsidenten in Alaska ihr gutes Verhältnis.Vergrößern des Bildes
Donald Trump und Wladimir Putin: Trotz Ukraine-Krieg demonstrieren beide Präsidenten in Alaska ihr gutes Verhältnis. (Quelle: Andrew Harnik/getty-images-bilder)
Der russische Präsident Wladimir Putin äußert sich verhalten über den Gipfel in Alaska. Doch feiert er seine Rückkehr auf die diplomatische Bühne.

Der russische Staatschef Wladimir Putin hat sich im Nachgang zufrieden über sein Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump in Alaska geäußert. "Das Gespräch war sehr offen, inhaltlich reichhaltig und bringt uns meiner Meinung nach den gewünschten Lösungen näher", sagte Putin vor einer Sitzung mit Vertretern der russischen Führung im Kreml, bei der er die Details des Gipfeltreffens mit Trump in Alaska hinter verschlossenen Türen erläutern wollte. "Wir haben seit Langem keine direkten Verhandlungen dieser Art auf einer solchen Ebene mehr geführt", fügte er nach Angaben der Agentur Tass hinzu.

Russland respektiere die Position der US-Regierung über die Notwendigkeit einer raschen Beendigung der Kampfhandlungen in der Ukraine, sagte Putin. "Nun, auch wir würden dies begrüßen und möchten alle Fragen mit friedlichen Mitteln lösen", sagte der Kremlchef. Seine Truppen führen seit Februar 2022 einen harten Angriffskrieg gegen die Ukraine, haben bisher knapp ein Fünftel des Nachbarlandes unter ihre Kontrolle gebracht.

Der Gipfel in Anchorage hatte keine greifbaren Ergebnisse im Hinblick auf eine schnelle Friedenslösung gebracht. Russland ist auch immer noch nicht erkennbar von seinen Maximalforderungen abgerückt. Doch war Putins Empfang allgemein als Prestigeerfolg für Russland gesehen worden.

Trump-Treffen beim Alaska-Gipfel: Rückkehr auf den roten Teppich

Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, erklärte auf Telegram: "Putin wurde bei seiner Ankunft in Anchorage, Alaska, der rote Teppich ausgerollt, was das Ende der russischen Isolation signalisierte."

Dmitri Medwedew, Vizechef des russischen Sicherheitsrats, erklärte auf seinem Telegram-Kanal: "Das Treffen hat bewiesen, dass Verhandlungen ohne Vorbedingungen und gleichzeitig mit der Fortsetzung der SMO (Sondermilitäroperation) möglich sind."
Sondermilitäroperation (SMO) ist der offizielle Ausdruck in Moskau für den seit 2022 dauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Themen
Donald TrumpRusslandTrump und Putin treffen sich in AlaskaUkraineWladimir Putin
