"Offen und inhaltlich reichhaltig" Erste Stellungnahme: Putin zufrieden mit Alaska-Gipfel

Donald Trump und Wladimir Putin: Trotz Ukraine-Krieg demonstrieren beide Präsidenten in Alaska ihr gutes Verhältnis. (Quelle: Andrew Harnik/getty-images-bilder)

Der russische Präsident Wladimir Putin äußert sich verhalten über den Gipfel in Alaska. Doch feiert er seine Rückkehr auf die diplomatische Bühne.

Der russische Staatschef Wladimir Putin hat sich im Nachgang zufrieden über sein Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump in Alaska geäußert. "Das Gespräch war sehr offen, inhaltlich reichhaltig und bringt uns meiner Meinung nach den gewünschten Lösungen näher", sagte Putin vor einer Sitzung mit Vertretern der russischen Führung im Kreml, bei der er die Details des Gipfeltreffens mit Trump in Alaska hinter verschlossenen Türen erläutern wollte. "Wir haben seit Langem keine direkten Verhandlungen dieser Art auf einer solchen Ebene mehr geführt", fügte er nach Angaben der Agentur Tass hinzu.

Russland respektiere die Position der US-Regierung über die Notwendigkeit einer raschen Beendigung der Kampfhandlungen in der Ukraine, sagte Putin. "Nun, auch wir würden dies begrüßen und möchten alle Fragen mit friedlichen Mitteln lösen", sagte der Kremlchef. Seine Truppen führen seit Februar 2022 einen harten Angriffskrieg gegen die Ukraine, haben bisher knapp ein Fünftel des Nachbarlandes unter ihre Kontrolle gebracht.

Trump-Treffen beim Alaska-Gipfel: Rückkehr auf den roten Teppich

Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, erklärte auf Telegram: "Putin wurde bei seiner Ankunft in Anchorage, Alaska, der rote Teppich ausgerollt, was das Ende der russischen Isolation signalisierte."