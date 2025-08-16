Angebot in Anchorage Putin hat Trump wohl eine Bedingung für einen Deal unterbreitet

Wladimir Putin hat Trump einen Deal vorgeschlagen. Wenn die Ukraine die Region Donezk abtrete, sei Russland bereit zum Einfrieren der Front an anderen Stellen.

Am frühen Samstagabend meldete sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenkskyj auf der Plattform X. Es ging um kleinere Geländegewinne der ukrainischen Armee in der Region Donezk.

Selenskyj warnte auch vor möglichen russischen Gegenschlägen. "Angesichts der politischen und diplomatischen Lage in der Ukraine und in Kenntnis russischer Hinterlist gehen wir davon aus, dass die russische Armee in den kommenden Tagen versuchen wird, den Druck und die Angriffe auf ukrainische Stellungen zu verstärken, um günstigere politische Bedingungen für Gespräche mit globalen Akteuren zu schaffen", schrieb Selenskyj auf der Plattform X.

Der ukrainische Präsident sprach in doppelter Mission. Es ging um einen militärischen Lagebericht in einem wichtigen Frontabschnitt. Mehr aber noch um ein Zeichen in der Region Donezk. Seit 2014 hält Russland weite Teile der ukrainischen Grenzregion besetzt. Nach übereinstimmenden Berichten kontrolliert die russische Armee 70 Prozent der Region, russische Freischärler haben offiziell die Volksrepublik Donezk ausgerufen.

Putin bietet Trump einen Deal für eine Waffenruhe an

Nun will Wladimir Putin Fakten schaffen. Nach einem Bericht der "Financial Times" hat der russische Staatschef bei seinem Treffen in Alaska US-Präsident Donald Trump einen Deal angeboten. Die ukrainischen Truppen ziehen sich aus den Regionen Donezk und Luhansk zurück. Im Gegenzug sei Russland zu einer Waffenruhe an südlicheren Frontabschnitten rund um Kherson und Saporischschja bereit.

Laut "Financial Times" bekräftigte Putin im Gespräch mit Trump, dass es ihm darum gehe, die "Grundursachen des Konflikts" zu beseitigen. Das stellt im Kern das Existenzrecht der Ukraine infrage.

