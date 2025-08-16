Angebot in Anchorage Putin hat Trump wohl eine Bedingung für einen Deal unterbreitet
Wladimir Putin hat Trump einen Deal vorgeschlagen. Wenn die Ukraine die Region Donezk abtrete, sei Russland bereit zum Einfrieren der Front an anderen Stellen.
Am frühen Samstagabend meldete sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenkskyj auf der Plattform X. Es ging um kleinere Geländegewinne der ukrainischen Armee in der Region Donezk.
Selenskyj warnte auch vor möglichen russischen Gegenschlägen. "Angesichts der politischen und diplomatischen Lage in der Ukraine und in Kenntnis russischer Hinterlist gehen wir davon aus, dass die russische Armee in den kommenden Tagen versuchen wird, den Druck und die Angriffe auf ukrainische Stellungen zu verstärken, um günstigere politische Bedingungen für Gespräche mit globalen Akteuren zu schaffen", schrieb Selenskyj auf der Plattform X.
Der ukrainische Präsident sprach in doppelter Mission. Es ging um einen militärischen Lagebericht in einem wichtigen Frontabschnitt. Mehr aber noch um ein Zeichen in der Region Donezk. Seit 2014 hält Russland weite Teile der ukrainischen Grenzregion besetzt. Nach übereinstimmenden Berichten kontrolliert die russische Armee 70 Prozent der Region, russische Freischärler haben offiziell die Volksrepublik Donezk ausgerufen.
Putin bietet Trump einen Deal für eine Waffenruhe an
Nun will Wladimir Putin Fakten schaffen. Nach einem Bericht der "Financial Times" hat der russische Staatschef bei seinem Treffen in Alaska US-Präsident Donald Trump einen Deal angeboten. Die ukrainischen Truppen ziehen sich aus den Regionen Donezk und Luhansk zurück. Im Gegenzug sei Russland zu einer Waffenruhe an südlicheren Frontabschnitten rund um Kherson und Saporischschja bereit.
Laut "Financial Times" bekräftigte Putin im Gespräch mit Trump, dass es ihm darum gehe, die "Grundursachen des Konflikts" zu beseitigen. Das stellt im Kern das Existenzrecht der Ukraine infrage.
Koalition der Willigen berät am Sonntag
Putin selbst bezeichnete die Gespräche mit Trump nach seiner Rückkehr nach Moskau als "sehr offen" und "inhaltlich reichhaltig". Maria Sacharowa, Sprecherin des russischen Außenministeriums, sprach von einer "Rückkehr auf den roten Teppich".
Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte der "Financial Times" zu möglichen Gebietsabtretungen: "Es fand ein sehr wichtiges und substanzielles Gespräch statt, das einer Einigung näher kommen könnte. Die Arbeit wird fortgesetzt, aber natürlich kann der Inhalt der Gespräche nicht öffentlich gemacht werden."
Selenskyj und die europäischen Partner der Ukraine lehnen rechtsverbindliche Gebietsabtretungen an Russland ab. Am Montag will Trump mit Selenskyj über den Ausgang des Treffens mit Putin beraten. Zu der Runde ist auch Bundeskanzler Friedrich Merz beraten. Zuvor trifft sich am Sonntag eine Koalition der Willigen, um über Sicherheitsgarantien für Kiew zu sprechen. Ihr gehören neben Frankreich, Großbritannien und Deutschland auch Länder wie Japan und Kanada an. Merz hatte nach einer Videoschalte mit Trump die Ergebnisse des Alaska-Gipfels als "wirklich großen Fortschritt" bezeichnet. Er hatte sich dabei auf mögliche US-Sicherheitsgarantien bezogen.
- ft.com: Putin demanded Ukraine cede Donetsk and Luhansk in exchange for freezing rest of front line (Englisch, Bezahlschranke)