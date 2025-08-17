Mögliche Friedenslösungen Zwei Szenarien für ein Ende des Ukraine-Kriegs

Die Vorbereitungen zu Friedensgesprächen im Ukraine-Krieg befinden sich in einer entscheidenden Phase. Zwei Szenarien, mit denen sich die Ukraine konfrontiert sehen könnte.

Die Verhandlungen über einen möglichen Frieden in der Ukraine gehen in die nächste Runde. Nachdem sich zuvor US-Präsident Donald Trump persönlich mit Wladimir Putin im Bundesstaat Alaska getroffen hatte, wird nun am Montag der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus in Washington erwartet. Verschiedene europäische Regierungsvertreter haben bereits angekündigt, ihn dorthin zu begleiten – darunter auch Bundeskanzler Friedrich Merz sowie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Ein weiteres Treffen mit Putin könnte bereits Ende nächster Woche folgen. Der Ausgang der Gespräche dürfte maßgeblich über die Zukunft der Ukraine entscheiden. Zwei Szenarien, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten, stehen im Raum.

Ein Frieden, der Sicherheit verspricht

Nach derzeitigem Verhandlungsstand erscheint es relativ wahrscheinlich, dass die Ukraine im Falle eines Friedensschlusses am Verhandlungstisch Gebiete an Russland abtreten müsste – die Frage ist nur, zu welchem Preis. In einem Video-Telefonat mit Trump und mehreren europäischen Regierungschefs hat Selenskyj bereits signalisiert, zu territorialen Zugeständnissen bereit zu sein, sofern umfassende Sicherheitsgarantien für die Zukunft gewährleistet werden.

Offiziell betonen die Ukraine und ihre europäischen Partner zwar, dass sie die von Russland eroberten Gebiete niemals rechtlich anerkennen würden. Doch ein Einfrieren der derzeitigen Frontlinien gilt in Kiew inzwischen als denkbares Szenario. Das würde bedeuten, dass die Ukraine rund 20 Prozent ihres Staatsgebiets, das sich derzeit ohnehin unter russischer Kontrolle befindet, dauerhaft verlieren könnte.

Nach Berichten US-amerikanischer Medien haben sich Trump und Putin am Freitag auf mögliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine verständigt. Demnach sollen diese Garantien so weitreichend ausfallen, dass eine der zentralen ukrainischen Forderungen erfüllt würde.

Steve Witkoff, US-Sondergesandter für den Ukraine-Krieg, erklärte gegenüber dem Sender CNN, man habe sich auf eine Regelung geeinigt, die dem Nato-Beistandsartikel 5 gleichkomme – und genau dieser Schutz sei der Hauptgrund für Kiews Wunsch nach einer Nato-Mitgliedschaft.

Für Putin würde ein solches Szenario bedeuten, dass er zwar Teile der Ukraine annektieren könnte, seine eigentlichen Kriegsziele jedoch verfehlt. Mit langfristigen Sicherheitsgarantien wären die übrigen 80 Prozent des Landes durch westliche Partner abgesichert. Die Ukraine könnte mit Unterstützung ihrer Verbündeten ihre Armee wieder aufbauen, zudem wäre es denkbar, dass westliche Soldaten im Rahmen der Vereinbarung dauerhaft im Land stationiert würden.

Ein Frieden, der nie einer sein wird