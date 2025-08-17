t-online - Nachrichten für Deutschland
Ende im Ukraine-Krieg: Zwischen Gebietsverlust und Sicherheitsgarantien

Mögliche Friedenslösungen
Zwei Szenarien für ein Ende des Ukraine-Kriegs

Von t-online, FIN
Aktualisiert am 17.08.2025 - 19:53 UhrLesedauer: 3 Min.
imago images 0829136462Vergrößern des Bildes
Der ukrainische Präsident Wolodmyr Selenskyj: Am Montag wird er bei Donald Trump im Weißen Haus erwartet. (Archivbild)
News folgen

Die Vorbereitungen zu Friedensgesprächen im Ukraine-Krieg befinden sich in einer entscheidenden Phase. Zwei Szenarien, mit denen sich die Ukraine konfrontiert sehen könnte.

Die Verhandlungen über einen möglichen Frieden in der Ukraine gehen in die nächste Runde. Nachdem sich zuvor US-Präsident Donald Trump persönlich mit Wladimir Putin im Bundesstaat Alaska getroffen hatte, wird nun am Montag der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus in Washington erwartet. Verschiedene europäische Regierungsvertreter haben bereits angekündigt, ihn dorthin zu begleiten – darunter auch Bundeskanzler Friedrich Merz sowie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Ein weiteres Treffen mit Putin könnte bereits Ende nächster Woche folgen. Der Ausgang der Gespräche dürfte maßgeblich über die Zukunft der Ukraine entscheiden. Zwei Szenarien, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten, stehen im Raum.

Ein Frieden, der Sicherheit verspricht

Nach derzeitigem Verhandlungsstand erscheint es relativ wahrscheinlich, dass die Ukraine im Falle eines Friedensschlusses am Verhandlungstisch Gebiete an Russland abtreten müsste – die Frage ist nur, zu welchem Preis. In einem Video-Telefonat mit Trump und mehreren europäischen Regierungschefs hat Selenskyj bereits signalisiert, zu territorialen Zugeständnissen bereit zu sein, sofern umfassende Sicherheitsgarantien für die Zukunft gewährleistet werden.

Offiziell betonen die Ukraine und ihre europäischen Partner zwar, dass sie die von Russland eroberten Gebiete niemals rechtlich anerkennen würden. Doch ein Einfrieren der derzeitigen Frontlinien gilt in Kiew inzwischen als denkbares Szenario. Das würde bedeuten, dass die Ukraine rund 20 Prozent ihres Staatsgebiets, das sich derzeit ohnehin unter russischer Kontrolle befindet, dauerhaft verlieren könnte.

Ukrainische Soldaten kämpfen im Raum Pokrowsk: Sollte Russland die Stadt einnehmen wollen, steht Putins Armee vor einer großen Herausforderung.Vergrößern des Bildes
Sicherheitsgarantien könnten der ukrainischen Armee die langfristige Unterstützung durch ihre europäischen Partner sichern.

Nach Berichten US-amerikanischer Medien haben sich Trump und Putin am Freitag auf mögliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine verständigt. Demnach sollen diese Garantien so weitreichend ausfallen, dass eine der zentralen ukrainischen Forderungen erfüllt würde.

Steve Witkoff, US-Sondergesandter für den Ukraine-Krieg, erklärte gegenüber dem Sender CNN, man habe sich auf eine Regelung geeinigt, die dem Nato-Beistandsartikel 5 gleichkomme – und genau dieser Schutz sei der Hauptgrund für Kiews Wunsch nach einer Nato-Mitgliedschaft.

Für Putin würde ein solches Szenario bedeuten, dass er zwar Teile der Ukraine annektieren könnte, seine eigentlichen Kriegsziele jedoch verfehlt. Mit langfristigen Sicherheitsgarantien wären die übrigen 80 Prozent des Landes durch westliche Partner abgesichert. Die Ukraine könnte mit Unterstützung ihrer Verbündeten ihre Armee wieder aufbauen, zudem wäre es denkbar, dass westliche Soldaten im Rahmen der Vereinbarung dauerhaft im Land stationiert würden.

Ein Frieden, der nie einer sein wird

Das alternative Szenario scheint zwar derzeit als weniger wahrscheinlich, sorgt in der Ukraine jedoch für erhebliche Sorgen: Durch direkte Verhandlungen zwischen Trump und Putin – an denen Selenskyj und die europäischen Verbündeten teils nicht beteiligt sind – könnte es am Ende doch zu weitreichenderen Zugeständnissen kommen. Im schlimmsten Fall würde Kiew nicht nur die von Russland bereits kontrollierten Gebiete verlieren, sondern auch weitere Teile des Donbass, die derzeit noch unter ukrainischer Kontrolle stehen.

Meistgelesen

Oleksandr Merezhko, der Vorsitzende des außenpolitischen Ausschusses im ukrainischen Parlament, kommentierte das Ergebnis des Treffens zwischen Trump und Putin im Gespräch mit der "Financial Times" als "schrecklich". Es erwecke den Eindruck, dass Trump vollständig auf Putins Linie eingeschwenkt sei – mit der Folge, dass beide die Ukraine zu einem Frieden drängen könnten, der einer Kapitulation gleichkäme.

Der russische Präsident Wladimir Putin hält während einer Videoansprache zum Tag der Kriegsmarine im Kreml.Vergrößern des Bildes
Der russische Präsident Wladimir Putin lässt sich nicht in die Karten schauen.

Sollte sich diese Wahrnehmung bestätigen, bliebe unklar, wie die US-Regierung auf weitere Forderungen Russlands reagieren würde. Dazu zählen mögliche Verpflichtungen, die ukrainischen Streitkräfte massiv zu verkleinern, westliche Waffenlieferungen zu begrenzen sowie die derzeitige Regierung abzusetzen und durch einen pro-russischen Regierungschef zu ersetzen.

Ein solches Ende des Krieges, bei dem Gebiete abgegeben würden, die eigentlich noch unter ukrainischer Kontrolle liegen, würde laut der Einschätzung von ukrainischen Beamten die Gefahr einer erneuten Invasion erheblich vergrößern. Ohne belastbare Sicherheitsgarantien ist die Ukraine unter diesen Umständen kaum in der Lage, einem russischen Angriff erneut standzuhalten.

Gleichzeitig würde dies auch ein fatales Signal an die ukrainische Gesellschaft senden, die sich in den vergangenen drei Kriegsjahren unerbittlich der russischen Invasion widersetzt hat: "Warum habe man sich all die Jahre verteidigt, wenn nun Zugeständnisse gemacht würden?" kommentierte Olha Aivazovska, Direktorin der ukrainischen Hilfsorganisation Opora.

Themen
Donald TrumpEUFriedrich MerzKiewRusslandTrump und Putin treffen sich in AlaskaUkraineUrsula von der LeyenWashingtonWladimir PutinWolodymyr Selenskyj
