Nach Alaska-Treffen So ist Russlands Expansionshunger nicht zu stillen
Um den Krieg in der Ukraine zu beenden, braucht es Druck auf Putin. Trumps Treffen mit dem russischen Machthaber hat hingegen die falschen Signale gesendet, kommentiert Analyst Andreas Umland.
Das Gipfeltreffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin in Anchorage war ähnlich peinlich wie ihr letztes offizielles Treffen in Helsinki 2018. Während damals die gemeinsame Pressekonferenz zur Katastrophe geriet, waren diesmal bereits die Bilder der Anreise der beiden Präsidenten das Problem: ein roter Teppich für Putin, niederkniende amerikanische Soldaten vor dem russischen Regierungsflieger, Trumps Applaus für den Kreml-Herrscher, eine gemeinsame Fahrt in der amerikanischen Präsidentenlimousine und Ähnliches.
Russland zerstückelt postsowjetische Staaten, bombardiert in der Ukraine zivile Gebäude, deportiert tausende Kinder und foltert massenhaft Kriegsgefangene. Die USA hofieren Putin nichtsdestoweniger heute als großen Staatsmann. Dass ein Kriegstreiber, Massenmörder und Menschenrechtsverletzer wie Putin vom US-Präsidenten geradezu unterwürfig empfangen wird, ist ein Eklat der Weltpolitik und war für die Ukrainer ein Schock. Das amerikanische Verhalten verrät die Grundwerte, für die der Westen steht.
Trumps Russlandpolitik könnte zum Imageproblem werden
Nichtsdestotrotz bleiben die politischen Rückwirkungen des skandalösen Gipfeltreffens abzuwarten. Die bizarren Bilder aus Anchorage könnten für Trump zum innenpolitischen Problem werden. Mit seiner demonstrativen Nähe zu Putin hat sich der amerikanische Präsident auch zu dessen Geisel gemacht.
Für Trump kann es zu einem neuen Imageproblem werden, sollte Putin nun bezüglich der Ukraine nicht zumindest teilweise einlenken. Die Spannung zwischen Trumps hohen Anspruch an sein Verhandlungsgeschick und der weiterhin trüben Kriegswirklichkeit existierte bereits vor dem Gipfeltreffen in Alaska. Sie könnte sich zum Vorteil der Ukraine entwickeln, sollte sich der Unmut amerikanischer Journalisten, Politiker und anderer Meinungsführer über Trumps Verhalten verstärken.
Zur Person
Andreas Umland (*1967) ist ein deutscher Politikwissenschaftler und Publizist. Er arbeitet von Kiew aus als Analyst beim Stockholmer Zentrum für Osteuropastudien des Schwedischen Instituts für Internationale Angelegenheiten. Umland gründete die Buchreihe "Soviet and Post-Soviet Politics and Society" ("Sowjetische und postsowjetische Politik und Gesellschaft").
Der amerikanische Präsident erhoffte sich offenbar mit seinen demonstrativen Schmeicheleien ein Entgegenkommen Putins. Hinter diesem Fehlurteil steht nicht nur die allgemeine welt- und russlandpolitischen Unbedarftheit Trumps und seiner Umgebung. Wichtiger noch scheint ein fundamentales Missverständnis der Kriegsgründe im Weißen Haus zu sein.
Putin will seine Macht erweitern
Das Narrativ, der Westen trage aufgrund der Nato-Osterweiterung oder mangelnden Respekts gegenüber Russland Schuld am Krieg, ist nicht nur in Europa, sondern auch in den USA weit verbreitet. Trump und seine Umgebung glauben scheinbar, mit freundschaftlichem Auftreten gegenüber Putin den öffentlich proklamierten Angriffsgrund Russlands neutralisieren zu können. Wenn es keine Feindschaft zwischen den USA und Russland mehr gibt, wozu dann noch Krieg in der Ukraine führen?
Doch ist der russische Angriffskrieg keine Reaktion auf das Verhalten des Westens, sondern hat nationale, historische, ideologische, kulturelle und politische Ursachen. Moskaus Aggression gründet in russischen imperialen Traditionen, innenpolitischen Legitimationsmechanismen, geostrategischen Ambitionen und irredentistischen Ansprüchen auf ehemalige Territorien des Zarenreiches und der Sowjetunion.
Putin will – unabhängig von westlichen Aktionen und Reaktionen – seine und Russlands Macht erweitern und festigen. Er und die heutige Mehrheit der Russen wollen vor allem die Ukraine wieder unter Moskaus Kontrolle bringen – vorzugsweise ohne Waffeneinsatz und durch Verhandlungen. Wenn nötig, sind Russlands Führung und Bevölkerung jedoch auch zu brutaler militärischer Gewalt und Massenterror bereit, wie wöchentlich neu bewiesen wird.
Immer mehr Amerikaner befürworten Waffenlieferungen
Für Trump ist der Krieg in der Ukraine dagegen nur ein lästiges Problem, das er loswerden will. Er hat sich im Wahlkampf selbst in eine Sackgasse manövriert, als er großspurig ankündigte, diesen Krieg innerhalb von 24 Stunden zu beenden. Nicht nur steht er nach mehreren Monaten immer noch ohne greifbare Ergebnisse da.
Inzwischen steigt der innenpolitische Druck. Die Popularität der Ukraine ist in der amerikanischen Bevölkerung trotz intensiver prorussischer und anti ukrainischer Propaganda ultrakonservativer US-Medien weiterhin hoch. Umfragen zeigen gar, dass auch unter republikanischen Wählern die Unterstützung für die Ukraine und US-Waffenlieferungen für Kiew zuletzt gestiegen ist. Damit ist die künftige russlandpolitische Ausrichtung der USA nicht in Stein gemeißelt und eine Rückkehr zu aktiver amerikanischer Ukrainehilfe möglich.
Die USA als Freund Russlands
Die Rollen haben sich vertauscht: Früher drängte Europa auf Konzessionen gegenüber Moskau; nunmehr stehen die einst proukrainischen Vereinigten Staaten eher Russland bei. Die militärische Unterstützung muss heute vor allem von Europa geleistet werden. Würden auch die Europäer kippen, wären nicht nur die Ukrainer verloren.
Es geht in der Ukraine um entscheidende Grundprinzipien internationaler Beziehungen nach 1945. Moskau tritt mit seiner offen terroristischen Kriegsführung seit 2022 nicht nur Menschenrechte massenhaft mit Füßen. Russland unterwandert in der Ukraine mit seinen Annexionen schon seit 2014 die Fundamente der regelbasierten Ordnung – die territoriale Integrität und nationale Souveränität von Staaten.
Sanktionen werden nur halbherzig umgesetzt
Die Ukraine war zudem als Sowjetrepublik eine Mitbegründerin der UNO. Seit Erlangung ihrer Unabhängigkeit hat sie den Atomwaffensperrvertrag ratifiziert und ist Teilnehmer der OSZE sowie Mitglied des Europarats geworden. Sollte das Land jetzt zerstückelt und seiner Unabhängigkeit beraubt werden, könnte Ähnliches auch anderen UNO-Mitgliedstaaten passieren können. Fällt die Ukraine, droht eine Rückkehr zur globalen Unordnung, wie sie vor 1945 herrschte.
Die Mittel, um dies zu verhindern, sind bekannt: Sanktionen gegen Russland und militärische sowie finanzielle Unterstützung für die Ukraine. Doch werden diese Instrumente auch nach über elf Jahren Krieg (Anm. d. Red: Einige Analysten werten die Annexion der Krim durch Russland 2014 als beginn des Ukrainekrieges) inkonsequent eingesetzt.. So sind in Europa weiterhin ca. 300 Milliarden russische Staatsgelder lediglich eingefroren. Nur deren Zinsen werden bislang zur Unterstützung der Ukraine genutzt.
Ungenügende militärische Unterstützung der Ukraine
Es gibt immer noch dutzende Öltanker der Schattenflotte Russlands, die nicht oder nur teilweise sanktioniert sind. Auch andere Schlupflöcher zur Sanktionsumgehung bleiben zahlreich, und es findet sich viel westliche Technik in russischen Raketen, Drohnen und anderen militärischen Geräten.
Vor allem jedoch bleibt die Quantität und Qualität der westlichen militärischen Unterstützung niedrig. Die Ukraine erreicht zu wenige und oft veraltete Waffen. Die wichtigste Aufgabe eines großen Teils westlicher und insbesondere europäischer Rüstung ist zwar der Schutz der Nato- sowie EU-Staaten und ihrer Verbündeten vor Russland. Und seit 2022 könnte das produzierte Gerät in der Ukraine zur Schwächung des potenziellen Feindes eingesetzt werden. Doch stehen die meisten und besten Waffen des Westens weiterhin in Stützpunkten, Hallen und Hangars herum, anstatt im Donbass, vor Charkiw oder auf der Krim ihren Zweck zu erfüllen.
Nur Druck auf Russland kann dauerhaften Frieden bringen
Nur aufgrund von äußerem und innerem Druck wird sich Moskau auf ernsthafte Verhandlungen einlassen. Weder Freundschaftsbeweise Trumps noch diplomatische Bemühungen Europas oder Vermittlungsversuche von Drittstaaten werden für sich genommen Erfolg haben.
Der Kreml nimmt seit 2014 zwar gern an Friedensgesprächen auf verschiedenen Ebenen teil. Jedoch ist dies meist bloßes Verhandlungstheater, um Zeit zu gewinnen und beim Gegenüber Verwirrung und Uneinigkeit zu stiften. Manchmal – wie derzeit in der Kommunikation mit den USA – bietet sich gar die Chance, mittels Unterredungen Vorteile zu erlangen, die ansonsten militärisch erreicht werden müssten. Eine Dämpfung des russischen Expansionshungers wird all dies nicht bewirken.
