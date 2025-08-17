Putin will – unabhängig von westlichen Aktionen und Reaktionen – seine und Russlands Macht erweitern und festigen. Er und die heutige Mehrheit der Russen wollen vor allem die Ukraine wieder unter Moskaus Kontrolle bringen – vorzugsweise ohne Waffeneinsatz und durch Verhandlungen. Wenn nötig, sind Russlands Führung und Bevölkerung jedoch auch zu brutaler militärischer Gewalt und Massenterror bereit, wie wöchentlich neu bewiesen wird.

Immer mehr Amerikaner befürworten Waffenlieferungen

Für Trump ist der Krieg in der Ukraine dagegen nur ein lästiges Problem, das er loswerden will. Er hat sich im Wahlkampf selbst in eine Sackgasse manövriert, als er großspurig ankündigte, diesen Krieg innerhalb von 24 Stunden zu beenden. Nicht nur steht er nach mehreren Monaten immer noch ohne greifbare Ergebnisse da.

Inzwischen steigt der innenpolitische Druck. Die Popularität der Ukraine ist in der amerikanischen Bevölkerung trotz intensiver prorussischer und anti ukrainischer Propaganda ultrakonservativer US-Medien weiterhin hoch. Umfragen zeigen gar, dass auch unter republikanischen Wählern die Unterstützung für die Ukraine und US-Waffenlieferungen für Kiew zuletzt gestiegen ist. Damit ist die künftige russlandpolitische Ausrichtung der USA nicht in Stein gemeißelt und eine Rückkehr zu aktiver amerikanischer Ukrainehilfe möglich.

Die USA als Freund Russlands

Die Rollen haben sich vertauscht: Früher drängte Europa auf Konzessionen gegenüber Moskau; nunmehr stehen die einst proukrainischen Vereinigten Staaten eher Russland bei. Die militärische Unterstützung muss heute vor allem von Europa geleistet werden. Würden auch die Europäer kippen, wären nicht nur die Ukrainer verloren.

Es geht in der Ukraine um entscheidende Grundprinzipien internationaler Beziehungen nach 1945. Moskau tritt mit seiner offen terroristischen Kriegsführung seit 2022 nicht nur Menschenrechte massenhaft mit Füßen. Russland unterwandert in der Ukraine mit seinen Annexionen schon seit 2014 die Fundamente der regelbasierten Ordnung – die territoriale Integrität und nationale Souveränität von Staaten.

Sanktionen werden nur halbherzig umgesetzt

Die Ukraine war zudem als Sowjetrepublik eine Mitbegründerin der UNO. Seit Erlangung ihrer Unabhängigkeit hat sie den Atomwaffensperrvertrag ratifiziert und ist Teilnehmer der OSZE sowie Mitglied des Europarats geworden. Sollte das Land jetzt zerstückelt und seiner Unabhängigkeit beraubt werden, könnte Ähnliches auch anderen UNO-Mitgliedstaaten passieren können. Fällt die Ukraine, droht eine Rückkehr zur globalen Unordnung, wie sie vor 1945 herrschte.

Die Mittel, um dies zu verhindern, sind bekannt: Sanktionen gegen Russland und militärische sowie finanzielle Unterstützung für die Ukraine. Doch werden diese Instrumente auch nach über elf Jahren Krieg (Anm. d. Red: Einige Analysten werten die Annexion der Krim durch Russland 2014 als beginn des Ukrainekrieges) inkonsequent eingesetzt.. So sind in Europa weiterhin ca. 300 Milliarden russische Staatsgelder lediglich eingefroren. Nur deren Zinsen werden bislang zur Unterstützung der Ukraine genutzt.