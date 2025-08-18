Strategisch wichtiges Gebiet Experte warnt – diese Region darf Putin nie bekommen

Von dpa , aj Aktualisiert am 18.08.2025 - 11:08 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Carlo Masala (Archivbild): Er warnt die Europäer. (Quelle: Sven Hoppe)

Beim Treffen zwischen Trump, Selenskyj und Europäern in Washington dürfte es auch um Gebietsabtretungen gehen. Eine Region sollte die Ukraine laut dem Experten nicht hergeben.

Der Politikwissenschaftler Carlo Masala befürchtet verheerende Konsequenzen für die Ukraine, sollte Russland im Zuge von Friedensgesprächen auf einer Abtretung des gesamten Donbass im Osten des Landes bestehen. Das Gebiet verfüge über gut gesicherte Festigungsanlagen, man spreche auch von der "Festung des Donbass", erklärte der Experte der Bundeswehr-Universität München im ZDF "heute journal".

"Wenn man die sozusagen zugesprochen bekommt, dann hat man im Falle eines weiteren zukünftigen Angriffes auf den 'Rest' der Ukraine natürlich eine sehr gute Ausgangsposition." Die Russen könnten so nicht nur näher an die Hauptstadt Kiew heranrücken, es werde auch schwieriger für die Ukrainer, Angriffe abzuwehren.

Seit dem Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin am Freitag in Alaska mehren sich unbestätigte Medienberichte, dass Trump die Möglichkeit für ein schnelles Friedensabkommen sieht, sofern die Ukraine Russland den gesamten Donbass überlässt. Inbegriffen seien auch strategisch wichtige Gebiete, die russische Streitkräfte bisher nicht unter ihre Kontrolle bringen konnten.

Ukraine hat viel in die Verteidigungsinfrastruktur im Donbass investiert

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj hat Gebietsabtretungen wiederholt kategorisch abgelehnt, sie dürften aber ein Knackpunkt bei dem Treffen am Montag sein. Selenskyj wird von europäischen Verbündeten nach Washington begleitet.

Mit Blick auf Hinweise, dass es am Montag zunächst ein Treffen zwischen den Amerikanern und den Ukrainern und erst später mit den Europäern geben soll, warnte Masala: Die US-Regierung könne so viel stärker Druck auf Selenskyj ausüben und ihm gegebenenfalls Zugeständnisse abringen – die dann den Europäern als Ergebnisse verkauft würden.

"Trump und Putin werden nur glücklicher"