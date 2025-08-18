Ukraine-Gipfel mit Europäern Brisante Nachricht von Trump

Von t-online , aj Aktualisiert am 18.08.2025 - 05:31 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Trump hatte Kremlchef Putin in Alaska den roten Teppich ausgerollt. (Archivbild) (Quelle: Sergey Bobylev/imago-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Mit einem provokanten Post legt der US-Präsident seine Linie offen – und widerspricht dem europäischen Kurs.

US-Präsident Donald Trump hat am Sonntagabend seine Haltung zum Ukraine-Krieg deutlich gemacht – wenige Stunden vor einem Gipfel mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj und mehreren europäischen Staats- und Regierungschefs. Auf seiner Plattform "Truth Social" schrieb Trump: "Der ukrainische Präsident Selenskyj kann den Krieg mit Russland fast sofort beenden, wenn er will, oder er kann weiterkämpfen". Eine Rückgabe der von Russland annektierten Halbinsel Krim und einen Nato-Beitritt der Ukraine schloss er aus. "Manche Dinge ändern sich nie", schrieb Trump.

Loading...

Mit diesen Sätzen zeichnet Trump nicht nur eine eigene Version der jüngeren Geschichte, sondern grenzt sich zugleich klar von der europäischen Linie ab. Während EU-Staaten und die Nato Wladimir Putin als eindeutigen Aggressor betrachten, der den Krieg mit seinem Angriff am 24. Februar 2022 begonnen hat, sieht Trump offenbar Selenskyj in der Verantwortung, den Krieg "sofort" zu beenden. Schon nach seinem Treffen mit Putin in Alaska hatte Trump öffentlich erklärt, Selenskyj müsse einen Deal mit Russland eingehen. Welche Zugeständnisse er dabei erwartet, bleibt weiter offen.

Wladimir Putin hatte zuvor mehrfach betont, dass eine Rückgabe der Krim und ein Nato-Beitritt der Ukraine für ihn bei Verhandlungen nicht infrage kommen. Nach derzeitigem Stand fordert Moskau unter anderem die kampflose Übergabe der ostukrainischen Regionen Donezk und Luhansk – ein Szenario, das Präsident Selenskyj kategorisch ausschließt. Beide Regionen sind militärisch und symbolisch von zentraler Bedeutung für die Ukraine. Zugleich soll Trump laut US-Medien im Gegenzug zu Sicherheitsgarantien für die Ukraine bereit sein.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj traf am späten Sonntagabend (Ortszeit) in Washington ein. "Wir alle teilen eine starke Sehnsucht danach, diesen Krieg schnell und verlässlich zu beenden", betonte der Präsident in einer Nachricht auf X. Ein Frieden müsse aber "dauerhaft" sein. "Nicht wie es vor Jahren war, als die Ukraine die Krim und einen Teil unseres Ostens – einen Teil des Donbass – aufgeben musste und Putin das einfach als Sprungbrett für einen neuen Angriff nutzte", schrieb Selenskyj.

Loading... Embed

Trump: "Großer Tag morgen im Weißen Haus"

Der Gipfel im Weißen Haus beginnt am Montagmittag mit einem bilateralen Gespräch zwischen Trump und Selenskyj, gefolgt von einem multilateralen Treffen mit europäischen Spitzenpolitikern am Nachmittag. Auch hierzu äußerte sich Trump auf "Truth Social": "Großer Tag morgen im Weißen Haus. Noch nie hatte ich so viele europäische Regierungschefs zur gleichen Zeit zu Gast. Große Ehre!"