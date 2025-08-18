Deutlich größere Reichweite Diese ukrainische Drohne soll den Krieg "verändern"

Unbemannte Kampfdrohne (Symbolbild): Solche Entwicklungen werden im Krieg in der Ukraine immer wichtiger. (Quelle: Jose Colon/imago-images-bilder)

Die ukrainische Armee setzt im Kampf gegen Russland verstärkt auf Drohnen. Ein neues Modell soll nun entscheidende Vorteile liefern.

Wer im Krieg stehenbleibt, verliert. Seit Beginn der russischen Vollinvasion im Februar 2022 hat sich der Krieg in der Ukraine stark verändert. Nach verlustreichen Jahren auf beiden Seiten und einer fortwährenden Abnutzung des Kriegsgeräts setzt die Ukraine zunehmend auf den Einsatz unbemannter Drohnen, um die zahlenmäßig überlegenen russischen Angreifer abzuwehren.

Nun hat ein ukrainischer Hersteller eine neue, störsichere Glasfaserdrohne mit einer Reichweite von bis zu 100 Kilometern entwickelt, die nach eigenen Angaben den Krieg "verändern" könnte.

Immun gegen russische Störsender

Optisch gleichen Glasfaserdrohnen herkömmlichen First-Person-View-Drohnen (FPV). Der entscheidende Unterschied: Sie werden nicht über Funk gesteuert, sondern sind über ein Glasfaserkabel direkt mit der Steuerstation verbunden. Dadurch sind sie weitgehend immun gegen die elektronische Kriegsführung der russischen Armee, die mit Störsendern versucht, ukrainische Drohnen von ihren Zielen abzubringen.

Bisher wurden Glasfaserdrohnen aufgrund ihrer begrenzten Reichweite vor allem in Frontnähe eingesetzt. Das soll sich nun ändern. Das ukrainische Unternehmen Fold, das unter anderem an der Produktion beteiligt ist, begann ursprünglich mit Modellen, die lediglich über eine Reichweite von fünf Kilometern verfügten.

Reichweite soll verdoppelt werden

Da sich die Realitäten auf dem Schlachtfeld ständig ändern und Ziele zunehmend weiter voneinander entfernt liegen, entwickelte das Unternehmen inzwischen Modelle mit einer Reichweite von 40 bis 50 Kilometern. Doch damit will sich Fold nicht zufriedengeben: In den kommenden Monaten sollen Drohnen mit einer Reichweite von 50 bis 100 Kilometern auf den Markt kommen.

Eine Schwachstelle bringt das neue Modell jedoch mit sich: Um die Reichweite zu erhöhen, müssen längere Kabel und größere Kabelspulen eingesetzt werden. Diese bergen das Risiko, sich auf dem Schlachtfeld zu verheddern – und so die Drohne durch Hindernisse außer Gefecht zu setzen.