Newsblog zum Ukraine-Krieg Zehn Länder wohl bereit für Truppenentsendung in die Ukraine

Ukrainische Soldaten bei einem Training in England (Archivbild): Europa debattiert über mögliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine. (Quelle: IMAGO/Paul Edwards/imago)

In der Region Odessa ist nach einem russischen Angriff ein Großbrand ausgebrochen. Trump will der Ukraine bei der Sicherheitsgarantie nur mit Luftraumüberwachung beistehen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Mittwoch, 20. August

Sicherheitsgarantien: Zehn Länder wohl bereit für Truppenentsendung in die Ukraine

Nach einem Gipfeltreffen im Weißen Haus konkretisieren europäische Regierungen offenbar ihre Pläne für ein umfassendes Sicherheitspaket für die Ukraine. Zentraler Bestandteil: die Entsendung von Truppen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Demnach sind rund zehn europäische Länder bereit, Soldaten in die Ukraine zu schicken – darunter Großbritannien und Frankreich, die jeweils Hunderte Kräfte beisteuern könnten.

Die Truppen sollen nicht an der Front stationiert werden, sondern als Teil einer sogenannten Rückversicherungsmission innerhalb des ukrainischen Staatsgebiets, aber fernab der Kampfzonen. Ziel ist es, im Falle eines Waffenstillstands Stabilität zu sichern und die ukrainischen Streitkräfte durch Ausbildung und logistische Unterstützung zu stärken.

Anlass für die neue Dynamik ist die Unterstützung von US-Präsident Donald Trump. Nach dem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Washington signalisierte Trump laut Bloomberg Bereitschaft, europäische Pläne mit nachrichtendienstlicher Hilfe und militärischer Ausrüstung abzusichern – auch wenn er US-Truppen am Boden weiterhin ausschließt.

Die Details der geplanten Garantien sollen laut EU-Ratspräsident António Costa "in den kommenden Tagen, möglichst noch diese Woche" festgelegt werden. Die Gespräche umfassen auch den Nato-Oberbefehlshaber in Europa sowie die Verteidigungschefs der beteiligten Staaten. Unklar bleibt, wie der Kreml auf mögliche Truppenbewegungen reagieren würde.

Papst Leo XIV. ruft für Freitag zu Fasten und Beten auf

Papst Leo XIV. ruft die Gläubigen zu einem Tag des Fastens und Betens für den Frieden in der Ukraine und anderen Kriegsgebieten auf. Er lade alle Gläubigen ein, den kommenden Freitag dem Fasten und dem Gebet zu widmen, sagt das Kirchenoberhaupt bei seiner Generalaudienz im Vatikan. Die Erde werde weiterhin durch Kriege im Heiligen Land, in der Ukraine und in vielen anderen Regionen verwundet.

Selenskyj äußert sich zu russischem Angriff auf Odessa

Russland hat nach ukrainischen Angaben eine Gasverteilerstation in der südlichen Region Odessa angegriffen. Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnet dies auf der Online-Plattform X als "demonstrativen Angriff". Er fordert neuen Druck auf die Führung in Moskau durch Sanktionen und Zölle, bis die Diplomatie ihre volle Wirkung entfalte. Eine russische Stellungnahme lag zunächst nicht vor.

14 Verletzte bei russischem Angriff auf Sumy