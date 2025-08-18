Newsblog zum Ukraine-Krieg Zehn Länder wohl bereit für Truppenentsendung in die Ukraine
In der Region Odessa ist nach einem russischen Angriff ein Großbrand ausgebrochen. Trump will der Ukraine bei der Sicherheitsgarantie nur mit Luftraumüberwachung beistehen. Alle Entwicklungen im Newsblog.
- Sicherheitsgarantien: Zehn Länder wohl bereit für Truppenentsendung in die Ukraine
- Selenskyj äußert sich zu russischem Angriff auf Odessa
- Russland greift Energieanlage an – Großbrand in Region Odessa
- Hinweise auf Gipfelort verdichten sich
- Sicherheitsgarantien: Ex-US-General fordert "viele tausend europäische Soldaten"
- US-Regierung: Trump beriet mit Orbán über Ukraine
Mittwoch, 20. August
Sicherheitsgarantien: Zehn Länder wohl bereit für Truppenentsendung in die Ukraine
Nach einem Gipfeltreffen im Weißen Haus konkretisieren europäische Regierungen offenbar ihre Pläne für ein umfassendes Sicherheitspaket für die Ukraine. Zentraler Bestandteil: die Entsendung von Truppen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Demnach sind rund zehn europäische Länder bereit, Soldaten in die Ukraine zu schicken – darunter Großbritannien und Frankreich, die jeweils Hunderte Kräfte beisteuern könnten.
Die Truppen sollen nicht an der Front stationiert werden, sondern als Teil einer sogenannten Rückversicherungsmission innerhalb des ukrainischen Staatsgebiets, aber fernab der Kampfzonen. Ziel ist es, im Falle eines Waffenstillstands Stabilität zu sichern und die ukrainischen Streitkräfte durch Ausbildung und logistische Unterstützung zu stärken.
Anlass für die neue Dynamik ist die Unterstützung von US-Präsident Donald Trump. Nach dem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Washington signalisierte Trump laut Bloomberg Bereitschaft, europäische Pläne mit nachrichtendienstlicher Hilfe und militärischer Ausrüstung abzusichern – auch wenn er US-Truppen am Boden weiterhin ausschließt.
Die Details der geplanten Garantien sollen laut EU-Ratspräsident António Costa "in den kommenden Tagen, möglichst noch diese Woche" festgelegt werden. Die Gespräche umfassen auch den Nato-Oberbefehlshaber in Europa sowie die Verteidigungschefs der beteiligten Staaten. Unklar bleibt, wie der Kreml auf mögliche Truppenbewegungen reagieren würde.
Papst Leo XIV. ruft für Freitag zu Fasten und Beten auf
Papst Leo XIV. ruft die Gläubigen zu einem Tag des Fastens und Betens für den Frieden in der Ukraine und anderen Kriegsgebieten auf. Er lade alle Gläubigen ein, den kommenden Freitag dem Fasten und dem Gebet zu widmen, sagt das Kirchenoberhaupt bei seiner Generalaudienz im Vatikan. Die Erde werde weiterhin durch Kriege im Heiligen Land, in der Ukraine und in vielen anderen Regionen verwundet.
Selenskyj äußert sich zu russischem Angriff auf Odessa
Russland hat nach ukrainischen Angaben eine Gasverteilerstation in der südlichen Region Odessa angegriffen. Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnet dies auf der Online-Plattform X als "demonstrativen Angriff". Er fordert neuen Druck auf die Führung in Moskau durch Sanktionen und Zölle, bis die Diplomatie ihre volle Wirkung entfalte. Eine russische Stellungnahme lag zunächst nicht vor.
14 Verletzte bei russischem Angriff auf Sumy
Bei einem russischen Angriff auf die nordukrainische Region Sumy sind ukrainischen Angaben zufolge mindestens 14 Menschen verletzt worden. Unter den Verletzten sei auch eine Familie mit drei Kindern, schreibt Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko auf der Online-Plattform X. "Russland manifestiert seine Ängste weiterhin durch reinen Terror in der gesamten Ukraine und nimmt erneut die Häuser von Familien und deren schlafende Kinder ins Visier."
Russland greift Energieanlage an – Großbrand in Region Odessa
Bei einem russischen Drohnenangriff auf die südukrainische Region Odessa ist Behördenangaben zufolge ein Mensch verletzt worden. Zudem sei ein Großbrand in einer Treibstoff- und Energieanlage ausgebrochen, teilt der ukrainische Katastrophenschutz mit. Er sprach von einem "massiven Drohnenangriff". In der Stadt Ismajil wurde nach Angaben der Behörden Infrastruktur im Hafen an der Donau beschädigt. Das russische Verteidigungsministerium teilte laut der Nachrichtenagentur RIA seinerseits mit, die russische Luftabwehr habe in der Nacht 42 ukrainische Drohnen abgeschossen.
Hinweise auf Gipfelort verdichten sich
Trump plant ein historisches Treffen, um den Ukraine-Krieg zu beenden. Doch schon die Frage nach einem geeigneten Ort stellt alle Beteiligten vor eine große Hürde – dennoch gibt es erste Hinweise.
Kretschmer gegen deutsche Bodentruppen in der Ukraine
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ist gegen deutsche Bodentruppen in der Ukraine. "Dass deutsche Soldaten in der Ukraine kämpfen, darf kein Thema sein", sagte der stellvertretende CDU-Vorsitzende dem "Spiegel". Deutschland könne seiner Ansicht nach die Sicherheit in der Ukraine nicht gewährleisten. "Dafür fehlen der Bundeswehr die Voraussetzungen", sagte Kretschmer.
Nach dem Ukraine-Gipfel in Washington rückt die Frage verlässlicher Sicherheitsgarantien für Kiew nach einem möglichen Friedensabkommen in den Fokus. Diese gelten als Grundvoraussetzung dafür, dass die Ukraine in Verhandlungen Russland Zugeständnisse macht.
Sicherheitsgarantien: Ex-US-General fordert "viele tausend europäische Soldaten"
In der Debatte um Sicherheitsgarantien für die Ukraine hält der frühere Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte in Europa, Ben Hodges, die Entsendung zahlreicher westlicher Soldaten für nötig. "Ohne die Entsendung vieler tausend europäischer Soldaten, vor Ort mit einem klaren Auftrag, strengen Einsatzregeln und echten Fähigkeiten, die Russland respektiert, bleiben solche Garantien eine leere Hülse", sagte Hodges dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Mittwoch).
"Eines ist sicher: Moskau wird die Garantien auf die Probe stellen", warnte Hodges. Nur die Präsenz westlicher Soldaten – ausgerüstet mit Luftabwehr, Langstreckenwaffen und Artillerie - könnte Russlands Präsidenten Wladimir Putin wirksam abschrechen, betonte er. Die westlichen Soldaten müssten in die ukrainischen Verteidigungsstrukturen integriert und mit robusten Einsatzregeln ausgestattet werden. Russland müsse wissen, dass die Soldaten zurückschießen dürfen, wenn sie mit russischen Raketen oder Drohnen provoziert würden.
Allerdings habe Putin mehrfach deutlich gemacht, dass er westliche Soldaten an der Grenze niemals akzeptieren werde, gab Hodges zu bedenken. Zudem habe er "Zweifel, dass die USA es mit Sicherheitsgarantien für die Ukraine wirklich ernst meinen". US-Präsident Donald Trump habe sich bislang zu nichts Konkretem verpflichtet.
Trump: Putin und Selenskyj vereinbaren bereits ein Treffen
US-Präsident Donald Trump zufolge sind der russische Präsident Wladimir Putin und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im Moment dabei, ein Treffen zu organisieren. "Sie sind dabei, es zu vereinbaren", sagte Trump in einem Radiointerview und fügte hinzu, er wolle, dass das Töten aufhören müsse.
