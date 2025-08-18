Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukraine meldet militärischen Erfolg an wichtigem Knotenpunkt
Der Kreml stellt erneut Forderungen an Kiew. Die ukrainische Armee vermeldet unterdessen einen wichtigen Erfolg. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Donnerstag, 21. August
Ukraine meldet Erfolge bei Pokrowsk
Der Verkehrsknotenpunkt Pokrowsk in der ostukrainischen Region Donezk ist erneut Mittelpunkt schwerer Kämpfe russischer und ukrainischer Truppen gewesen. Von dort wurden dem Generalstab in Kiew bis zum frühen Abend insgesamt 24 bewaffnete Zusammenstöße gemeldet, wie die Generalität auf Facebook mitteilte.
Allerdings gingen dieses Mal nicht die Russen, sondern vielmehr die Ukrainer zum Angriff über, wie Armeechef Olexander Syrskyj auf Telegram mitteilte. Dabei sei es gelungen, sechs Ortschaften zurückzuerobern. "Trotz der zahlenmäßigen Überlegenheit des Feindes erfüllen die Einheiten der Streitkräfte und der Nationalgarde der Ukraine ihre Aufgaben mit Ehre", schrieb er. "Als Ergebnis erfolgreicher Schlag- und Suchaktionen wurden sechs Ortschaften gesäubert und Hunderte russischer Besatzer vernichtet." Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden.
Das ukrainische Militär hat vor wenigen Tagen sein Truppenaufgebot rund um Pokrowsk verstärkt, um die stetig vorrückenden russischen Einheiten zu stoppen. Die Stadt Pokrowsk ist in monatelangen schweren Kämpfen bereits weitestgehend zerstört worden.
Putin: Ukraine soll auf gesamten Donbass verzichten
Kremlchef Putin fordert Insidern zufolge von der Ukraine den vollständigen Verzicht auf die östliche Donbass-Region sowie eine neutrale Haltung des Landes. Zudem müsse die Regierung in Kiew auf eine Nato-Mitgliedschaft verzichten und es dürften keine westlichen Truppen im Land stationiert werden, meldete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf drei mit den Überlegungen des Kremls vertraute Personen. Ihre Darstellung geht auf die Forderungen zurück, die Putin bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump in Alaska unterbreitet habe. Eine Stellungnahme aus Kiew, den USA oder von der Nato lag zunächst nicht vor.
Damit würde Putin von seiner im Juni 2024 geäußerten Forderung für ein Ende des Krieges abrücken. Damals hatte er die vollständige Abtretung der vier von Moskau beanspruchten Gebiete verlangt: Donezk und Luhansk im Osten – die zusammen den Donbass bilden – sowie Cherson und Saporischschja im Süden. Im Gegenzug für den Donbass sei Moskau nun bereit, die derzeitigen Frontlinien in Saporischschja und Cherson zu akzeptieren sowie die kleinen, von ihm kontrollierten Teile der Regionen Charkiw, Sumy und Dnipropetrowsk abzugeben.
Für die Ukraine dürfte jedoch der vollständige Verlust des Donbass nicht verhandelbar sein. Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte wiederholt einen Rückzug von international anerkanntem ukrainischem Territorium ausgeschlossen. Ein Rückzug aus dem Osten sei keine Option, da es um das Überleben des Landes und die stärksten Verteidigungslinien gehe, hatte Selenskyj erklärt. Das Ziel einer Nato-Mitgliedschaft ist wiederum in der ukrainischen Verfassung verankert und gilt der Regierung in Kiew als verlässlichste Sicherheitsgarantie. Selenskyj hat erklärt, es stehe Russland nicht zu, über eine Mitgliedschaft in der Allianz zu entscheiden. Mehr dazu lesen Sie hier.
Angriffe auf Russland: Trump deutet Kehrtwende an
Donald Trump denkt offenbar darüber nach, die Ukraine bei Angriffen auf Russland zu unterstützen. Der US-Präsident schreibt am Donnerstagnachmittag bei Truth Social: "Es ist sehr schwierig, wenn nicht unmöglich, einen Krieg zu gewinnen, ohne den Invasoren anzugreifen. Wie bei einem tollen Sport-Team, das eine fantastische Defensive hat, aber dem man nicht erlaubt, offensiv zu spielen. Genau so ist es mit der Ukraine und Russland."
Sein Vorgänger Joe Biden habe der Ukraine nicht erlaubt, zurückzuschlagen. "Und wie ist das ausgegangen? Interessante Zeiten liegen vor uns!!!"
Russland greift Fabrik von US-Firma an
Bei den russischen Drohnenangriffen der vergangenen Nacht wurde wohl auch eine US-amerikanische Fabrik in Mukatschewo unter Beschuss genommen. Das schreibt der X-Account "Noelreports" unter Berufung auf Andrij Kowalenko, den Chef des ukrainischen Zentrums zur Bekämpfung von Desinformation. Während der Angriffe hätten 600 Menschen in der Fabrik gearbeitet. Laut dem Post konnten sie evakuiert werden.
Wie "Noelreports" zitiert, erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Sekenskyj nach dem Angriff: "Sie haben mehrere Marschflugkörper gegen eine amerikanische Fabrik eingesetzt, die Alltagsgeräte wie Kaffeemaschinen herstellt. Auch das ist ein Ziel für Russland. Sehr aufschlussreich."
Schon in der Vergangenheit hat Russland US-amerikanische Fabrikgebäude zum Ziel seiner Angriffe gemacht. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha verwies auf X etwa auf Angriffe auf Boeing-Anlagen Anfang des Jahres.
Polen schickt Kampfjets in die Luft
Polen lässt wegen russischer Angriffe auf die westliche Ukraine Flugzeuge zum Schutz des eigenen Luftraums aufsteigen. Angesichts der Aktivitäten russischer Langstreckenflieger, die Angriffe auf ukrainisches Gebiet fliegen würden, seien Flugzeuge der polnischen Luftwaffe und verbündeter Staaten im polnischen Luftraum im Einsatz. Dies teilt das Operative Kommando der polnischen Streitkräfte am Donnerstag auf der Plattform X mit.
Am Mittwoch war nach Angaben der Regierung in Warschau eine Drohne des russischen Militärs in einem Maisfeld in Ostpolen eingeschlagen. Polen ist seit dem Einschlag einer fehlgeleiteten ukrainischen Rakete im Dorf Przewodów im Jahr 2022, bei dem zwei Menschen getötet wurden, in erhöhter Alarmbereitschaft.
Eine Tote bei russischem Angriff auf Lwiw
Bei einem kombinierten russischen Drohnen- und Raketenangriff auf die westukrainische Stadt Lwiw ist nach Angaben der örtlichen Behörden ein Mensch getötet worden. Zwei weitere Menschen seien verletzt worden, teilt der Gouverneur der gleichnamigen Region, Maxym Kozyzkyj, auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Dutzende Wohnhäuser seien bei dem Angriff beschädigt worden.
Vance: Europa muss "Löwenanteil" übernehmen
Laut US-Vizepräsident JD Vance sollen die europäischen Länder den Hauptanteil der Last für die Sicherheitsgarantien der Ukraine übernehmen. "Ganz gleich, welche Form dies annimmt, die Europäer werden den Löwenanteil der Last übernehmen müssen", sagt Vance dem US-Fernsehsender Fox News. Die USA sollten zwar helfen, wenn es nötig sei, um den Krieg und das Töten zu beenden. Der US-Präsident erwarte jedoch, dass Europa hier die führende Rolle spiele.
