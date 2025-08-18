Für die Ukraine dürfte jedoch der vollständige Verlust des Donbass nicht verhandelbar sein. Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte wiederholt einen Rückzug von international anerkanntem ukrainischem Territorium ausgeschlossen. Ein Rückzug aus dem Osten sei keine Option, da es um das Überleben des Landes und die stärksten Verteidigungslinien gehe, hatte Selenskyj erklärt. Das Ziel einer Nato-Mitgliedschaft ist wiederum in der ukrainischen Verfassung verankert und gilt der Regierung in Kiew als verlässlichste Sicherheitsgarantie. Selenskyj hat erklärt, es stehe Russland nicht zu, über eine Mitgliedschaft in der Allianz zu entscheiden. Mehr dazu lesen Sie hier.

Angriffe auf Russland: Trump deutet Kehrtwende an

Donald Trump denkt offenbar darüber nach, die Ukraine bei Angriffen auf Russland zu unterstützen. Der US-Präsident schreibt am Donnerstagnachmittag bei Truth Social: "Es ist sehr schwierig, wenn nicht unmöglich, einen Krieg zu gewinnen, ohne den Invasoren anzugreifen. Wie bei einem tollen Sport-Team, das eine fantastische Defensive hat, aber dem man nicht erlaubt, offensiv zu spielen. Genau so ist es mit der Ukraine und Russland."

Sein Vorgänger Joe Biden habe der Ukraine nicht erlaubt, zurückzuschlagen. "Und wie ist das ausgegangen? Interessante Zeiten liegen vor uns!!!"

Russland greift Fabrik von US-Firma an

Bei den russischen Drohnenangriffen der vergangenen Nacht wurde wohl auch eine US-amerikanische Fabrik in Mukatschewo unter Beschuss genommen. Das schreibt der X-Account "Noelreports" unter Berufung auf Andrij Kowalenko, den Chef des ukrainischen Zentrums zur Bekämpfung von Desinformation. Während der Angriffe hätten 600 Menschen in der Fabrik gearbeitet. Laut dem Post konnten sie evakuiert werden.

Wie "Noelreports" zitiert, erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Sekenskyj nach dem Angriff: "Sie haben mehrere Marschflugkörper gegen eine amerikanische Fabrik eingesetzt, die Alltagsgeräte wie Kaffeemaschinen herstellt. Auch das ist ein Ziel für Russland. Sehr aufschlussreich."

Schon in der Vergangenheit hat Russland US-amerikanische Fabrikgebäude zum Ziel seiner Angriffe gemacht. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha verwies auf X etwa auf Angriffe auf Boeing-Anlagen Anfang des Jahres.

Polen schickt Kampfjets in die Luft

Polen lässt wegen russischer Angriffe auf die westliche Ukraine Flugzeuge zum Schutz des eigenen Luftraums aufsteigen. Angesichts der Aktivitäten russischer Langstreckenflieger, die Angriffe auf ukrainisches Gebiet fliegen würden, seien Flugzeuge der polnischen Luftwaffe und verbündeter Staaten im polnischen Luftraum im Einsatz. Dies teilt das Operative Kommando der polnischen Streitkräfte am Donnerstag auf der Plattform X mit.