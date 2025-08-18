Newsblog zum Ukraine-Krieg Trump ändert Agenda – das passiert im Weißen Haus

Player wird geladen Im Video: t-online-Korrespondent Bastian Brauns berichtet live aus Washington. (Quelle: t-online)

News folgen Artikel teilen

Nach Kremlchef Putin trifft US-Präsident Trump nun den ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Der hat sich Unterstützung aus Europa mitgebracht. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Dienstag, 19. August

Loading...

Trump soll die Gäste nun noch zum Dinner eingeladen haben

Wie t-online Korrespondent Bastian Brauns erfuhr, soll sich der Ablauf bei dem Treffen zwischen Donald Trump, Wolodymyr Selenskyj und mehreren europäischen Staatschefs kurzfristig geändert haben. Demnach soll es nach den Gesprächen noch ein gemeinsames Dinner im Weißen Haus geben.

Montag, 18. August

Zeitung: Ukraine will US-Waffen in großem Umfang kaufen

Die Ukraine will sich einem Medienbericht zufolge mit dem Kauf von US-Waffen im Wert von 100 Milliarden Dollar Sicherheitsgarantien der USA nach einem Friedensschluss mit Russland sichern. Finanziert werden soll der Kauf von Europa, berichtet die Zeitung "Financial Times" unter Berufung auf ein ihr vorliegendes Dokument. Dem Vorschlag zufolge wollen die Ukraine und die USA zudem ein Abkommen über 50 Milliarden Dollar zur gemeinsamen Produktion von Drohnen mit ukrainischen Firmen schließen.

Trump unterbricht Gipfel für Telefonat mit Putin

US-Präsident Donald Trump hat sein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und weiteren europäischen Staats- und Regierungschefs für ein Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin unterbrochen. Dies verlautete am Montag aus Verhandlungskreisen mehrere Stunden, nachdem das Treffen begonnen hatte. Zuerst hatte "Bild" davon berichtet.

Trump hatte zuvor bekräftigt, er sehe vor einem Friedensabkommen zwischen der Ukraine und Russland keine Notwendigkeit einer Waffenruhe – während Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) auf einer Feuerpause beharrt hatte.

EU-Diplomat: Trump will mit Putin sprechen, dann mit Europäern

US-Präsident Donald Trump rechnet mit der Freilassung von mehr als 1.000 ukrainischen Gefangenen durch Russland. Er erwarte nach der Vereinbarung eines Dreiergipfels "wirklich positive Schritte", sagt Trump in Washington. "Ich weiß, es gibt mehr als 1.000 Gefangene und ich weiß, dass sie sie freilassen werden. Vielleicht geschieht das sehr bald, quasi sofort." Der US-Präsident strebt ein trilaterales Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj an.

Rutte: Zusage Trumps für Sicherheitsgarantien "ein Durchbruch"

Nato-Generalsekretär Rutte sieht Zusagen von US-Präsident Trump für Schutzversprechen an die Ukraine als entscheidend für einen möglichen Frieden an. Die Tatsache, dass Trump gesagt habe, er sei bereit, sich an Sicherheitsgarantien zu beteiligen, sei ein großer Schritt, sagte Rutte beim Ukraine-Gipfel in Washington. "Das ist wirklich ein Durchbruch, und das macht den Unterschied. Auch dafür danke ich Ihnen."

Trilaterales Treffen für Macron essenziell