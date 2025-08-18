Newsblog zum Ukraine-Krieg Trump ändert Agenda – das passiert im Weißen Haus
Nach Kremlchef Putin trifft US-Präsident Trump nun den ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Der hat sich Unterstützung aus Europa mitgebracht. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Trump soll die Gäste nun noch zum Dinner eingeladen haben
- Trump unterbricht Gipfel für Telefonat mit Putin
- Trump strebt Lösung in "ein oder zwei Wochen" an
- Kein Waffenstillstand nötig? Merz widerspricht Trump
- Trump bietet Ukraine Sicherheitsgarantien an
- Moskau lehnt Truppen aus Nato-Staaten in der Ukraine ab
- Selenskyjs Medienauftritt mit Trump verläuft ohne Eklat
Dienstag, 19. August
Trump soll die Gäste nun noch zum Dinner eingeladen haben
Wie t-online Korrespondent Bastian Brauns erfuhr, soll sich der Ablauf bei dem Treffen zwischen Donald Trump, Wolodymyr Selenskyj und mehreren europäischen Staatschefs kurzfristig geändert haben. Demnach soll es nach den Gesprächen noch ein gemeinsames Dinner im Weißen Haus geben.
Montag, 18. August
Zeitung: Ukraine will US-Waffen in großem Umfang kaufen
Die Ukraine will sich einem Medienbericht zufolge mit dem Kauf von US-Waffen im Wert von 100 Milliarden Dollar Sicherheitsgarantien der USA nach einem Friedensschluss mit Russland sichern. Finanziert werden soll der Kauf von Europa, berichtet die Zeitung "Financial Times" unter Berufung auf ein ihr vorliegendes Dokument. Dem Vorschlag zufolge wollen die Ukraine und die USA zudem ein Abkommen über 50 Milliarden Dollar zur gemeinsamen Produktion von Drohnen mit ukrainischen Firmen schließen.
Trump unterbricht Gipfel für Telefonat mit Putin
US-Präsident Donald Trump hat sein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und weiteren europäischen Staats- und Regierungschefs für ein Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin unterbrochen. Dies verlautete am Montag aus Verhandlungskreisen mehrere Stunden, nachdem das Treffen begonnen hatte. Zuerst hatte "Bild" davon berichtet.
Trump hatte zuvor bekräftigt, er sehe vor einem Friedensabkommen zwischen der Ukraine und Russland keine Notwendigkeit einer Waffenruhe – während Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) auf einer Feuerpause beharrt hatte.
EU-Diplomat: Trump will mit Putin sprechen, dann mit Europäern
US-Präsident Donald Trump rechnet mit der Freilassung von mehr als 1.000 ukrainischen Gefangenen durch Russland. Er erwarte nach der Vereinbarung eines Dreiergipfels "wirklich positive Schritte", sagt Trump in Washington. "Ich weiß, es gibt mehr als 1.000 Gefangene und ich weiß, dass sie sie freilassen werden. Vielleicht geschieht das sehr bald, quasi sofort." Der US-Präsident strebt ein trilaterales Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj an.
Rutte: Zusage Trumps für Sicherheitsgarantien "ein Durchbruch"
Nato-Generalsekretär Rutte sieht Zusagen von US-Präsident Trump für Schutzversprechen an die Ukraine als entscheidend für einen möglichen Frieden an. Die Tatsache, dass Trump gesagt habe, er sei bereit, sich an Sicherheitsgarantien zu beteiligen, sei ein großer Schritt, sagte Rutte beim Ukraine-Gipfel in Washington. "Das ist wirklich ein Durchbruch, und das macht den Unterschied. Auch dafür danke ich Ihnen."
Trilaterales Treffen für Macron essenziell
Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hält ein Dreier-Treffen zur Beendigung des Ukraine-Kriegs für entscheidend. "Die Idee eines trilateralen Treffens ist sehr wichtig, denn es ist der einzige Weg, das zu lösen", sagte Macron bei einem Gespräch mit US-Präsident Donald Trump, dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und europäischen Verbündeten im Weißen Haus. Es brauche einen robusten und langanhaltenden Frieden.
Der US-Präsident verfolgt den Plan, Kremlchef Wladimir Putin und Selenskyj direkt an einen Tisch zu bringen. Macron sagte, er glaube, dass in der Folge vermutlich auch ein Vierer-Treffen nötig sei. "Denn wenn wir über Sicherheitsgarantien reden, reden wir über die ganze Sicherheit des europäischen Kontinents." Wer genau an einem solchen Gespräch beteiligt sein sollte, führte Macron nicht aus.
Trump rechnet mit Freilassung ukrainischer Gefangener
Trump strebt Lösung in "ein oder zwei Wochen" an
US-Präsident Trump dringt auf eine schnelle Einigung im Krieg zwischen Russland und der Ukraine. "Wir haben zwei Parteien, die einen Deal wollen", sagte er am Montag im Weißen Haus. "In einer oder zwei Wochen werden wir wissen, ob wir das lösen können oder ob das schlimme Töten weitergeht." Eine Lösung sei möglich, aber vielleicht werde sie nicht gelingen.
Kein Waffenstillstand nötig? Merz widerspricht Trump
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat bei dem Treffen der Europäer mit US-Präsident Donald Trump erneut eine Waffenruhe in der Ukraine zur Voraussetzung für Friedensgespräche gemacht. Um die Glaubwürdigkeit solcher Verhandlungen zu garantieren, müsse es "mindestens eine Waffenruhe" geben, sagte Merz am Montag im Weißen Haus. Die USA und Europa müssten deshalb "Druck auf Russland ausüben", betonte der Kanzler.
Trump schloss eine Waffenruhe zwar nicht aus. Er sagte allerdings in Merz' Richtung, es gebe "viele Punkte" zu beachten. Beim Empfang für den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hatte Trump gesagt: "Wir können an einem Deal arbeiten, während sie kämpfen." Damit gab er die russische Position wieder.
Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron forderte einen Waffenstillstand vor Friedensgesprächen. "Für ein trilaterales Meeting ist ein Waffenstillstand eine Notwendigkeit", sagte er im Weißen Haus. Sicherheitsgarantien für die Ukraine seien auch Garantien für die Sicherheit Europas, betonte er. Der britische Premierminister Keir Starmer sprach von einem historischen Treffen, bei dem wirkliche Fortschritte in Sachen Sicherheitsgarantien erreicht werden könnten. "Ein trilaterales Treffen ist der nächste logische Schritt", so Starmer.
Trump bietet Ukraine Sicherheitsgarantien an
US-Präsident Trump hat der Ukraine im Falle eines Friedensabkommens mit Russland Hilfe bei der Gewährleistung ihrer Sicherheit zugesagt. Zugleich deutete Trump am Montag im Weißen Haus an, dass ein Waffenstillstand keine notwendige Voraussetzung für ein solches Abkommen sei. Damit näherte er sich der Position von Kremlchef Putin an.
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP