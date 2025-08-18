Newsblog zum Ukraine-Krieg Trump begrüßt Selenskyj am Weißen Haus
In Washington hat der Ukraine-Gipfel begonnen. Die US-Regierung soll Selenskyj gefragt haben, ob er einen Anzug trägt. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Montag, 18. August
Trump und Selenskyj treten im Oval Office vor die Presse
Nach ihrer Begrüßung vor dem Weißen Haus sind US-Präsident Trump und sein ukrainischer Amtskollege Selenskyj im Oval Office vor die Presse getreten. Dort sprechen die beiden seit etwa 19.25 Uhr deutscher Zeit und beantworten Fragen von Reportern. Dabei sagte der US-Präsident, dass sich sein Land an Sicherheitsgarantien für das von Russland angegriffene Land beteiligen werde; die Europäer seien aber stärker gefragt, da sie "näher dran" seien, so Trump.
Trump begrüßt Selenskyj am Weißen Haus
Mit der Ankunft des ukrainischen Präsidenten Selenskyj im Weißen Haus geht der Ukraine-Gipfel in Washington in die heiße Phase. Selenskyj kam um 19.15 Uhr deutscher Zeit am Amtssitz des US-Präsidenten an. Dabei trug der ukrainische Präsident ein schwarzes Hemd und ein Sakko, das er bereits beim Nato-Gipfel in Den Haag im Juni trug.
Zuvor hatte es Spekulationen über den Aufzug Selenskyjs gegeben. Bei seinem letzten Besuch in Washington im Februar war Selenskyj im Pullover aufgetreten – das nahmen der US-Präsident und dessen Vize JD Vance zum Anlass, Selenskyj Respektlosigkeit vorzuwerfen.
Trump und Selenskyj gaben sich die Hand, nachdem Selenskyjs Kolonne vorgefahren war. Trump berührte den Ukrainer an der Schulter. Beide lächelten und schauten gemeinsam in die Kameras. Der US-Präsident legte kurz erneut seine Hand an Selenskyjs Schulter. Trump gab beim Eintritt in das Weiße Haus dann dem Ukrainer den Vortritt.
Selenskyj empfängt Europäer in Kiews Botschaft in Washington
Kurz vor dem Treffen mit US-Präsident Donald Trump hat der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj ihn unterstützende europäische Spitzenpolitiker in der ukrainischen Botschaft in Washington empfangen. "Unser Hauptziel ist ein verlässlicher und beständiger Frieden für die Ukraine und Europa", schrieb Selenskyj bei Telegram. Er erneuerte die Forderung nach mehr Druck auf Kriegsgegner Russland. "Daher muss der Druck funktionieren, und das muss ein gemeinsamer Druck von USA und Europa sein", appellierte der Ukrainer an die Verbündeten.
In der ukrainischen Vertretung empfing er EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, den britischen Premierminister Keir Starmer, die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni, den finnischen Präsidenten Alexander Stubb und Nato-Generalsekretär Mark Rutte. Kanzler Friedrich Merz (CDU), der auch in Washington ist, war nicht dabei. "Die Ukraine ist bereit zu einem realen Waffenstillstand und der Errichtung einer neuen Sicherheitsarchitektur", sagte Selenskyj, bevor er später Trump treffen wollte.
Macron am Weißen Haus angekommen
Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron ist zum Ukraine-Gipfeltreffen im Weißen Haus eingetroffen. US-Präsident Donald Trump berät in Washington mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und weiteren europäischen Staats- und Regierungschefs über ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine.
Merz zu Ukraine-Gipfel mit Trump eingetroffen
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist vor dem Weißen Haus in Washington begrüßt worden. Er wird in Begleitung anderer europäischer Staats- und Regierungschefs mit US-Präsident Donald Trump sprechen, bevor dieser den ukrainischen Präsidenten empfängt. Merz war am Morgen in München abgeflogen.
Trump will zunächst bilateral mit Selenskyj über die Möglichkeiten sprechen, den seit dreieinhalb Jahre andauernden Ukraine-Krieg zu beenden. Danach soll die Runde um Merz und die anderen Europäer erweitert werden. Selenskyj hatte sich am Vormittag bereits mit seinen europäischen Verbündeten in der ukrainischen Botschaft in Washington getroffen.
Gipfel beginnt: Trump empfängt Selenskyjs wichtigste Verbündete
In Washington beginnt der mit Spannung erwartete Ukraine-Gipfel. Um 18.22 Uhr deutscher Zeit trafen zunächst Nato-Generalsekretär Mark Rutte, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premierminister Keir Starmer im Weißen Haus ein. Die drei nehmen neben anderen Verbündeten der Ukraine an dem Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj teil.
Ebenfalls aus Europa sind angereist: Kanzler Friedrich Merz (CDU), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sowie der finnische Präsident Alexander Stubb. Mit ihnen wird Trump zuerst sprechen, bevor er anschließend den ukrainischen Präsidenten empfängt.
EU-Sondergipfel per Video nach Treffen im Weißen Haus
Zur Nachbesprechung des Gipfeltreffens zum Ukraine-Krieg im Weißen Haus sollen am Dienstag alle 27 Staats- und Regierungschefs in einer Videokonferenz zusammenkommen. Er habe die Mitglieder des Europäischen Rates für 13 Uhr einberufen, schrieb EU-Ratspräsident António Costa auf der Plattform X. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen soll an der Schalte teilnehmen.
