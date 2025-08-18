Newsblog zum Ukraine-Krieg Trump begrüßt Selenskyj am Weißen Haus

In Washington hat der Ukraine-Gipfel begonnen. Die US-Regierung soll Selenskyj gefragt haben, ob er einen Anzug trägt. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Montag, 18. August

Trump und Selenskyj treten im Oval Office vor die Presse

Nach ihrer Begrüßung vor dem Weißen Haus sind US-Präsident Trump und sein ukrainischer Amtskollege Selenskyj im Oval Office vor die Presse getreten. Dort sprechen die beiden seit etwa 19.25 Uhr deutscher Zeit und beantworten Fragen von Reportern. Dabei sagte der US-Präsident, dass sich sein Land an Sicherheitsgarantien für das von Russland angegriffene Land beteiligen werde; die Europäer seien aber stärker gefragt, da sie "näher dran" seien, so Trump.

Trump begrüßt Selenskyj am Weißen Haus

Mit der Ankunft des ukrainischen Präsidenten Selenskyj im Weißen Haus geht der Ukraine-Gipfel in Washington in die heiße Phase. Selenskyj kam um 19.15 Uhr deutscher Zeit am Amtssitz des US-Präsidenten an. Dabei trug der ukrainische Präsident ein schwarzes Hemd und ein Sakko, das er bereits beim Nato-Gipfel in Den Haag im Juni trug.

Zuvor hatte es Spekulationen über den Aufzug Selenskyjs gegeben. Bei seinem letzten Besuch in Washington im Februar war Selenskyj im Pullover aufgetreten – das nahmen der US-Präsident und dessen Vize JD Vance zum Anlass, Selenskyj Respektlosigkeit vorzuwerfen.

Trump und Selenskyj gaben sich die Hand, nachdem Selenskyjs Kolonne vorgefahren war. Trump berührte den Ukrainer an der Schulter. Beide lächelten und schauten gemeinsam in die Kameras. Der US-Präsident legte kurz erneut seine Hand an Selenskyjs Schulter. Trump gab beim Eintritt in das Weiße Haus dann dem Ukrainer den Vortritt.

Selenskyj empfängt Europäer in Kiews Botschaft in Washington

Kurz vor dem Treffen mit US-Präsident Donald Trump hat der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj ihn unterstützende europäische Spitzenpolitiker in der ukrainischen Botschaft in Washington empfangen. "Unser Hauptziel ist ein verlässlicher und beständiger Frieden für die Ukraine und Europa", schrieb Selenskyj bei Telegram. Er erneuerte die Forderung nach mehr Druck auf Kriegsgegner Russland. "Daher muss der Druck funktionieren, und das muss ein gemeinsamer Druck von USA und Europa sein", appellierte der Ukrainer an die Verbündeten.