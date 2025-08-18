Trump hatte zuvor bekräftigt, er sehe vor einem Friedensabkommen zwischen der Ukraine und Russland keine Notwendigkeit einer Waffenruhe – während Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) auf einer Feuerpause beharrt hatte.

EU-Diplomat: Trump will mit Putin sprechen, dann mit Europäern

US-Präsident Donald Trump rechnet mit der Freilassung von mehr als 1.000 ukrainischen Gefangenen durch Russland. Er erwarte nach der Vereinbarung eines Dreiergipfels "wirklich positive Schritte", sagt Trump in Washington. "Ich weiß, es gibt mehr als 1.000 Gefangene und ich weiß, dass sie sie freilassen werden. Vielleicht geschieht das sehr bald, quasi sofort." Der US-Präsident strebt ein trilaterales Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj an.

Rutte: Zusage Trumps für Sicherheitsgarantien "ein Durchbruch"

Nato-Generalsekretär Rutte sieht Zusagen von US-Präsident Trump für Schutzversprechen an die Ukraine als entscheidend für einen möglichen Frieden an. Die Tatsache, dass Trump gesagt habe, er sei bereit, sich an Sicherheitsgarantien zu beteiligen, sei ein großer Schritt, sagte Rutte beim Ukraine-Gipfel in Washington. "Das ist wirklich ein Durchbruch, und das macht den Unterschied. Auch dafür danke ich Ihnen."

Trilaterales Treffen für Macron essenziell

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hält ein Dreier-Treffen zur Beendigung des Ukraine-Kriegs für entscheidend. "Die Idee eines trilateralen Treffens ist sehr wichtig, denn es ist der einzige Weg, das zu lösen", sagte Macron bei einem Gespräch mit US-Präsident Donald Trump, dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und europäischen Verbündeten im Weißen Haus. Es brauche einen robusten und langanhaltenden Frieden.

Der US-Präsident verfolgt den Plan, Kremlchef Wladimir Putin und Selenskyj direkt an einen Tisch zu bringen. Macron sagte, er glaube, dass in der Folge vermutlich auch ein Vierer-Treffen nötig sei. "Denn wenn wir über Sicherheitsgarantien reden, reden wir über die ganze Sicherheit des europäischen Kontinents." Wer genau an einem solchen Gespräch beteiligt sein sollte, führte Macron nicht aus.

Trump rechnet mit Freilassung ukrainischer Gefangener

US-Präsident Trump rechnet mit der Freilassung von mehr als 1.000 ukrainischen Gefangenen durch Russland. Er erwarte nach der Vereinbarung eines Dreiergipfels "wirklich positive Schritte", sagt Trump in Washington. "Ich weiß, es gibt mehr als 1.000 Gefangene und ich weiß, dass sie sie freilassen werden. Vielleicht geschieht das sehr bald, quasi sofort." Der US-Präsident strebt ein trilaterales Treffen mit Kremlchef Putin und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj an.