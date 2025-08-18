Newsblog zum Ukraine-Krieg Trump telefoniert mit Putin – und macht Ankündigung
Nach Kremlchef Putin trifft US-Präsident Trump nun den ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Der hat sich Unterstützung aus Europa mitgebracht. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Dienstag, 19. August
Trump bestätitgt bilaterales Treffen zwischen Putin und Selenskyj
US-Präsident Donald Trump hat ein bilaterales Treffen zwischen dem russischen Machthaber Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj angekündigt. Trump bestätigte, dass er gegen Ende des Treffens mit Putin telefoniert habe. Medien hatten zuvor berichtet, dass der US-Präsident sich mit dem Kremlherrscher kurzgeschlossen habe.
"Zum Abschluss der Treffen habe ich Präsident Putin angerufen und mit den Vorbereitungen für ein Treffen zwischen Präsident Putin und Präsident Selenskyj an einem noch zu bestimmenden Ort begonnen", sagte Trump. Das Gespräch mit Selenskyj und den europäischen Partnern bezeichnete er als "sehr gut". US-Vizepräsident J.D. Vance, Außenminister Marco Rubio und der Sondergesandte Steve Witkoff würden die Vorbereitungen für das Treffen zwischen den beiden Ländern übernehmen, fügte er hinzu.
Trump stellt US-Truppen für Ukraine in Aussicht
Wie das Wall Street Journal berichtet, soll US-Präsident Donald Trump bereit sein, eine US-Militärpräsenz als Teil eines größeren westlichen Kontingents in der Ukraine zuzusichern. Es wäre ein Schritt, der bislang als undenkbar galt. Die Ukraine ist nicht Teil des Nato-Verteidigungsbündnisses.
Amerikanische Truppen auf ukrainischem Boden könnten nach einem möglichen Friedensschluss im Fall eines wieder aufkommenden Konflikts aber in Kampfhandlungen verwickelt und somit in einen Krieg mit Russland hineingezogen werden. Eine riskante mögliche Situation, die von den USA bislang unbedingt vermieden werden wollte.
Trump soll die Gäste nun noch zum Dinner eingeladen haben
Wie t-online Korrespondent Bastian Brauns erfuhr, soll sich der Ablauf bei dem Treffen zwischen Donald Trump, Wolodymyr Selenskyj und mehreren europäischen Staatschefs kurzfristig geändert haben. Demnach soll es nach den Gesprächen noch ein gemeinsames Dinner im Weißen Haus geben.
Montag, 18. August
Zeitung: Ukraine will US-Waffen in großem Umfang kaufen
Die Ukraine will sich einem Medienbericht zufolge mit dem Kauf von US-Waffen im Wert von 100 Milliarden Dollar Sicherheitsgarantien der USA nach einem Friedensschluss mit Russland sichern. Finanziert werden soll der Kauf von Europa, berichtet die Zeitung "Financial Times" unter Berufung auf ein ihr vorliegendes Dokument. Dem Vorschlag zufolge wollen die Ukraine und die USA zudem ein Abkommen über 50 Milliarden Dollar zur gemeinsamen Produktion von Drohnen mit ukrainischen Firmen schließen.
Trump unterbricht Gipfel für Telefonat mit Putin
US-Präsident Donald Trump hat sein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und weiteren europäischen Staats- und Regierungschefs für ein Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin unterbrochen. Dies verlautete am Montag aus Verhandlungskreisen mehrere Stunden, nachdem das Treffen begonnen hatte. Zuerst hatte "Bild" davon berichtet.
Sollte unserer Redaktion eine wichtige Nachricht vorliegen, informieren wir Sie schnell per eMail. Datenschutzhinweis
Trump hatte zuvor bekräftigt, er sehe vor einem Friedensabkommen zwischen der Ukraine und Russland keine Notwendigkeit einer Waffenruhe – während Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) auf einer Feuerpause beharrt hatte.
EU-Diplomat: Trump will mit Putin sprechen, dann mit Europäern
US-Präsident Donald Trump rechnet mit der Freilassung von mehr als 1.000 ukrainischen Gefangenen durch Russland. Er erwarte nach der Vereinbarung eines Dreiergipfels "wirklich positive Schritte", sagt Trump in Washington. "Ich weiß, es gibt mehr als 1.000 Gefangene und ich weiß, dass sie sie freilassen werden. Vielleicht geschieht das sehr bald, quasi sofort." Der US-Präsident strebt ein trilaterales Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj an.
Rutte: Zusage Trumps für Sicherheitsgarantien "ein Durchbruch"
Nato-Generalsekretär Rutte sieht Zusagen von US-Präsident Trump für Schutzversprechen an die Ukraine als entscheidend für einen möglichen Frieden an. Die Tatsache, dass Trump gesagt habe, er sei bereit, sich an Sicherheitsgarantien zu beteiligen, sei ein großer Schritt, sagte Rutte beim Ukraine-Gipfel in Washington. "Das ist wirklich ein Durchbruch, und das macht den Unterschied. Auch dafür danke ich Ihnen."
Trilaterales Treffen für Macron essenziell
Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hält ein Dreier-Treffen zur Beendigung des Ukraine-Kriegs für entscheidend. "Die Idee eines trilateralen Treffens ist sehr wichtig, denn es ist der einzige Weg, das zu lösen", sagte Macron bei einem Gespräch mit US-Präsident Donald Trump, dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und europäischen Verbündeten im Weißen Haus. Es brauche einen robusten und langanhaltenden Frieden.
Der US-Präsident verfolgt den Plan, Kremlchef Wladimir Putin und Selenskyj direkt an einen Tisch zu bringen. Macron sagte, er glaube, dass in der Folge vermutlich auch ein Vierer-Treffen nötig sei. "Denn wenn wir über Sicherheitsgarantien reden, reden wir über die ganze Sicherheit des europäischen Kontinents." Wer genau an einem solchen Gespräch beteiligt sein sollte, führte Macron nicht aus.
Trump rechnet mit Freilassung ukrainischer Gefangener
US-Präsident Trump rechnet mit der Freilassung von mehr als 1.000 ukrainischen Gefangenen durch Russland. Er erwarte nach der Vereinbarung eines Dreiergipfels "wirklich positive Schritte", sagt Trump in Washington. "Ich weiß, es gibt mehr als 1.000 Gefangene und ich weiß, dass sie sie freilassen werden. Vielleicht geschieht das sehr bald, quasi sofort." Der US-Präsident strebt ein trilaterales Treffen mit Kremlchef Putin und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj an.
Trump strebt Lösung in "ein oder zwei Wochen" an
US-Präsident Trump dringt auf eine schnelle Einigung im Krieg zwischen Russland und der Ukraine. "Wir haben zwei Parteien, die einen Deal wollen", sagte er am Montag im Weißen Haus. "In einer oder zwei Wochen werden wir wissen, ob wir das lösen können oder ob das schlimme Töten weitergeht." Eine Lösung sei möglich, aber vielleicht werde sie nicht gelingen.
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP