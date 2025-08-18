t-online - Nachrichten für Deutschland
Ukraine-Krieg: Drohnen zerstören Öl-Pumpstation in Russland

Newsblog zum Ukraine-Krieg
Großes Feuer: Ukraine greift "Druschba"-Pipeline erneut an

Von J. Seiferth, M. Küper, C. Cöln, A. Janzen, F. Michalski, S. Cleven, T. Schibilla, K. Hitscher
Aktualisiert am 22.08.2025 - 07:39 UhrLesedauer: 42 Min.
Die Pumpstation Unetscha in der russischen Region Briansk: Immer wieder greift die Ukraine russische Ölinfrastruktur an.Vergrößern des Bildes
Die Pumpstation Unetscha in der russischen Region Briansk: Immer wieder greift die Ukraine russische Öl-Infrastruktur an. (Quelle: Screenshot / X)
Grünen-Politiker Nouripour fordert den Einsatz deutscher Marschflugkörper. Die Ukraine greift die russische "Druschba"-Pipeline an. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Freitag, 22. August

Ukraine greift "Druschba"-Pipeline erneut an

Immer wieder attackierte die Ukraine in den vergangenen Monaten die russische Öl-Infrastruktur an. In der vergangenen Nacht gelang dem 14. Regiment der ukrainischen Drohneneinheiten ein weiterer Schlag. Wie der Kommandant der Einheit berichtete, zerstörten Drohnen die Unetscha-Pumpstation in der russischen Region Brjansk zumindest teilweise.

Auf Videos, die von der ukrainischen Armee auf Telegram geteilt wurden, ist zu sehen, wie ein großes Feuer aus der Anlage lodert. Die Unetscha-Pumpstation ist ein wichtiger Teil der Druschba-Pipeline, die die russischen Ölfelder mit Raffinerien in Europa verbindet. Insbesondere Ungarn und die Slowakei beziehen große Teile ihres Gasbedarfs aus Russland, auch Belarus bekommt viel Gas über die "Druschba"-Pipeline.

Es ist bereits der dritte Angriff auf die Pumpstation Unetscha. Bereits am 6. und am 13. August attackierte die Ukraine die Anlage in der Region Brjansk mit Drohnen, konnte in beiden Fällen allerdings keine großen Schäden verursachen.

Ukrainische Spezialeinheit soll russischen Treibstoff-Güterzug angegriffen haben

Eine Spezialeinheit der ukrainischen Armee hat nach eigenen Angaben in der Nacht zum Donnerstag einen russischen Güterzug nahe der Stadt Dschankoj auf der von Russland besetzten Halbinsel Krim angegriffen. Der Zug soll Treibstoff für die russische Armee transportiert haben. Dschankoj im Norden der Ukraine ist ein wichtiger Umschlagplatz der russischen Truppen.

Ukraine-Verhandlungen: Keine Informationen an US-Verbündete

Die amerikanische Geheimdienstchefin Tulsi Gabbard soll laut einem Bericht von CBS News bereits vor Wochen angeordnet haben, keine Informationen über die Ukraineverhandlungen der USA mit Verbündeten zu teilen. In der Regel arbeiten die USA als Teil der Five Eyes mit Australien, Großbritannien, Kanada und Neuseeland eng zusammen. Die von Gabbard unterschriebene Anordnung soll jede Weitergabe von Informationen über die Verhandlungen als "NOFORN", nicht für ausländische Dienste, eingeordnet haben.

Nouripour fordert Einsatz deutscher Marschflugkörper

Der Grünen-Politiker Omid Nouripour fordert eine stärkere deutsche Unterstützung der Ukraine. Das russische Militär rücke auf dem Schlachtfeld immer weiter vor, sagte der Vizepräsident des Bundestages den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Die Durchhaltefähigkeit der Ukraine hängt nicht zuletzt von unseren Waffenlieferungen ab. Deshalb müssen wir die Ukraine mit allem, was wir haben, unterstützen – auch mit Marschflugkörpern."

In Deutschland wird schon länger über eine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern mit etwa 500 Kilometern Reichweite an die Ukraine diskutiert. Der frühere Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte dies abgelehnt, aus der Sorge heraus, Deutschland damit zur Kriegspartei zu machen. Kanzler Friedrich Merz (CDU) machte Ende Mai deutlich, dass er eine Lieferung nicht ausschließt. Inzwischen wurde allerdings verabredet, dass Deutschland der Ukraine beim Bau eigener weitreichender Waffen hilft.

imago images 0824772410Vergrößern des Bildes
Der Grünenpolitiker Omid Nouripour ist auch Vizepräsident des Deutschen Bundestages. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago)

Russland meldet Tote nach ukrainischem Angriff

Bei einem ukrainischen Angriff auf die von Russland besetzte Stadt Jenakijewe sind nach russischen Angaben zwei Menschen getötet worden. Zudem seien 21 verletzt worden, schreibt der von der Regierung in Moskau eingesetzte Gouverneur der Region Donezk, Denis Puschilin, auf Telegram. Der Angriff sei mit Raketen und Drohnen erfolgt. Eine ukrainische Stellungnahme liegt zunächst nicht vor. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Donnerstag, 21. August

Ukraine meldet Erfolge bei Pokrowsk

Der Verkehrsknotenpunkt Pokrowsk in der ostukrainischen Region Donezk ist erneut Mittelpunkt schwerer Kämpfe russischer und ukrainischer Truppen gewesen. Von dort wurden dem Generalstab in Kiew bis zum frühen Abend insgesamt 24 bewaffnete Zusammenstöße gemeldet, wie die Generalität auf Facebook mitteilte.

Allerdings gingen dieses Mal nicht die Russen, sondern vielmehr die Ukrainer zum Angriff über, wie Armeechef Olexander Syrskyj auf Telegram mitteilte. Dabei sei es gelungen, sechs Ortschaften zurückzuerobern. "Trotz der zahlenmäßigen Überlegenheit des Feindes erfüllen die Einheiten der Streitkräfte und der Nationalgarde der Ukraine ihre Aufgaben mit Ehre", schrieb er. "Als Ergebnis erfolgreicher Schlag- und Suchaktionen wurden sechs Ortschaften gesäubert und Hunderte russischer Besatzer vernichtet." Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden.

Das ukrainische Militär hat vor wenigen Tagen sein Truppenaufgebot rund um Pokrowsk verstärkt, um die stetig vorrückenden russischen Einheiten zu stoppen. Die Stadt Pokrowsk ist in monatelangen schweren Kämpfen bereits weitestgehend zerstört worden.

Putin: Ukraine soll auf gesamten Donbass verzichten

Kremlchef Putin fordert Insidern zufolge von der Ukraine den vollständigen Verzicht auf die östliche Donbass-Region sowie eine neutrale Haltung des Landes. Zudem müsse die Regierung in Kiew auf eine Nato-Mitgliedschaft verzichten und es dürften keine westlichen Truppen im Land stationiert werden, meldete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf drei mit den Überlegungen des Kremls vertraute Personen. Ihre Darstellung geht auf die Forderungen zurück, die Putin bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump in Alaska unterbreitet habe. Eine Stellungnahme aus Kiew, den USA oder von der Nato lag zunächst nicht vor.

Damit würde Putin von seiner im Juni 2024 geäußerten Forderung für ein Ende des Krieges abrücken. Damals hatte er die vollständige Abtretung der vier von Moskau beanspruchten Gebiete verlangt: Donezk und Luhansk im Osten – die zusammen den Donbass bilden – sowie Cherson und Saporischschja im Süden. Im Gegenzug für den Donbass sei Moskau nun bereit, die derzeitigen Frontlinien in Saporischschja und Cherson zu akzeptieren sowie die kleinen, von ihm kontrollierten Teile der Regionen Charkiw, Sumy und Dnipropetrowsk abzugeben.

Russlands Präsident Wladimir Putin übernahm die Show in Alaska: Donald Trump wurde zum Nebendarsteller.Vergrößern des Bildes
Kremlchef Putin kürzlich in Alaska: Für die Ukraine dürften auch seine jüngsten Forderungen inakzeptabel sein. (Quelle: Kevin Lamarque)

Für die Ukraine dürfte jedoch der vollständige Verlust des Donbass nicht verhandelbar sein. Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte wiederholt einen Rückzug von international anerkanntem ukrainischem Territorium ausgeschlossen. Ein Rückzug aus dem Osten sei keine Option, da es um das Überleben des Landes und die stärksten Verteidigungslinien gehe, hatte Selenskyj erklärt. Das Ziel einer Nato-Mitgliedschaft ist wiederum in der ukrainischen Verfassung verankert und gilt der Regierung in Kiew als verlässlichste Sicherheitsgarantie. Selenskyj hat erklärt, es stehe Russland nicht zu, über eine Mitgliedschaft in der Allianz zu entscheiden. Mehr dazu lesen Sie hier.

Verwendete Quellen
  • Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP
