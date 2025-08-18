Newsblog zum Ukraine-Krieg Russische Soldaten vertrieben: Kiew meldet Erfolge im Donbass

Ein ukrainischer Soldat nimmt an einem Training in der Region Donezk teil: Im Donbass melden die Truppen Erfolge. (Quelle: Evgeniy Maloletka/ap)

News folgen Artikel teilen

Die Ukraine berichtet von militärischen Erfolgen im Donbass. Der russische Außenminister spricht über Sicherheitsgarantien. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Loading... Embed

Sonntag, 24. August

Loading...

Kiew berichtet von Erfolgen im Donbass

Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben erneut Geländegewinne im Donbass erzielt. Zunächst berichtete Armeechef Olexander Syrskyj, dass in der Region Donezk drei von russischen Einheiten besetzte Ortschaften zurückerobert worden seien. Später meldete der ukrainische Militärgeheimdienst HUR die Rückeroberung einer weiteren Ortschaft. Gemeinsam mit einer Heereseinheit seien russische Soldaten aus der Ortschaft Nowomychajlowka vertrieben worden. Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden.

Die ukrainischen Streitkräfte haben in den vergangenen Tagen mehrere kleine Geländegewinne im Südosten des Landes erzielt. Bis dahin waren stets russische Truppen auf dem Vormarsch. Größter Brennpunkt bleibt die Umgebung der inzwischen zerstörten Stadt Pokrowsk. "Dort ist die Lage am schwierigsten", sagte Syrskyj. Dort seien "die Verteidigung der ukrainischen Unabhängigkeit und der ukrainischen Flagge nicht nur hehre Worte, sondern ein tägliches Risiko und ein täglicher Kraftakt".

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor kurzem angedeutet, dass die ukrainischen Streitkräfte von der Defensive in die Offensive wechseln wollten. Anlass dazu war ein Post von US-Präsident Donald Trump, der mit einem Sport-Vergleich betont hatte, dass eine verteidigende Mannschaft nicht gewinnen könne.

Unabhängigkeitstag: Trump schreibt Selenskyj Brief

US-Präsident Donald Trump hat zum Unabhängigkeitstag der Ukraine einen Brief an Wolodymyr Selsnykj geschrieben. Der ukrainische Präsident teilte das Schreiben bei X und dankte Trump.

In dem Brief lobt der US-Präsident den "unbrechbaren Geist" und Mut der Ukrainer. Die Vereinigten Staaten unterstützten den Kampf der Ukraine, respektiere ihre Opfer "und glauben an eure Zukunft als eine unabhängige Nation". "Die USA unterstützen eine Verhandlungslösung, die zu einem anhaltenden Frieden führt, das Blutvergießen beendet und die Souverenität und Würde der Ukraine sichert."

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Lawrow skizziert Sicherheitsgarantien – Deutschland involviert