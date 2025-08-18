Newsblog zum Ukraine-Krieg Russische Soldaten vertrieben: Kiew meldet Erfolge im Donbass
Die Ukraine berichtet von militärischen Erfolgen im Donbass. Der russische Außenminister spricht über Sicherheitsgarantien. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Kiew berichtet von Erfolgen im Donbass
- Lawrow skizziert Sicherheitsgarantien – Deutschland involviert
- Russland: Mit der Ukraine je 146 Gefangene ausgetauscht
- Selenskyj gratuliert Ukrainern zum Unabhängigkeitstag
- Russische Raffinerie an der Ostsee brennt nach Drohnenangriff
- USA untersagen Ukraine wohl ATACMS-Angriffe auf Russland
- Seedrohne tötet wohl russische Elite-Taucher
Sonntag, 24. August
Kiew berichtet von Erfolgen im Donbass
Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben erneut Geländegewinne im Donbass erzielt. Zunächst berichtete Armeechef Olexander Syrskyj, dass in der Region Donezk drei von russischen Einheiten besetzte Ortschaften zurückerobert worden seien. Später meldete der ukrainische Militärgeheimdienst HUR die Rückeroberung einer weiteren Ortschaft. Gemeinsam mit einer Heereseinheit seien russische Soldaten aus der Ortschaft Nowomychajlowka vertrieben worden. Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden.
Die ukrainischen Streitkräfte haben in den vergangenen Tagen mehrere kleine Geländegewinne im Südosten des Landes erzielt. Bis dahin waren stets russische Truppen auf dem Vormarsch. Größter Brennpunkt bleibt die Umgebung der inzwischen zerstörten Stadt Pokrowsk. "Dort ist die Lage am schwierigsten", sagte Syrskyj. Dort seien "die Verteidigung der ukrainischen Unabhängigkeit und der ukrainischen Flagge nicht nur hehre Worte, sondern ein tägliches Risiko und ein täglicher Kraftakt".
Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor kurzem angedeutet, dass die ukrainischen Streitkräfte von der Defensive in die Offensive wechseln wollten. Anlass dazu war ein Post von US-Präsident Donald Trump, der mit einem Sport-Vergleich betont hatte, dass eine verteidigende Mannschaft nicht gewinnen könne.
Unabhängigkeitstag: Trump schreibt Selenskyj Brief
US-Präsident Donald Trump hat zum Unabhängigkeitstag der Ukraine einen Brief an Wolodymyr Selsnykj geschrieben. Der ukrainische Präsident teilte das Schreiben bei X und dankte Trump.
In dem Brief lobt der US-Präsident den "unbrechbaren Geist" und Mut der Ukrainer. Die Vereinigten Staaten unterstützten den Kampf der Ukraine, respektiere ihre Opfer "und glauben an eure Zukunft als eine unabhängige Nation". "Die USA unterstützen eine Verhandlungslösung, die zu einem anhaltenden Frieden führt, das Blutvergießen beendet und die Souverenität und Würde der Ukraine sichert."
Lawrow skizziert Sicherheitsgarantien – Deutschland involviert
Der russische Außenminister Sergej Lawrow skizziert die Vorstellungen der Regierung in Moskau zu Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Diese Garantien sollten von den Ländern im UN-Sicherheitsrat gegeben werden, sagte Lawrow in einem Interview des US-Senders NBC News laut einer vom russischen Außenministerium veröffentlichten Mitschrift. Die fünf ständigen Mitglieder im UN-Sicherheitsrat sind Russland, die USA, China, Großbritannien und Frankreich.
Lawrow sagte weiter, die Gruppe der Garantie-Mächte könne auch Deutschland und die Türkei sowie andere Länder umfassen. Er erklärte, der russische Staatschef Wladimir Putin habe bei seinen Beratungen mit US-Präsident Donald Trump über Sicherheitsgarantien die gescheiterten Verhandlungen in Istanbul im Jahr 2022 angeführt. Dabei hatten Russland und die Ukraine einem Entwurf für ein Abkommen zufolge eine dauerhafte Neutralität der Ukraine im Gegenzug für Sicherheitsgarantien der fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats sowie anderer Länder diskutiert.
Kanada sagt Ukraine Militärhilfe zu
Die Ukraine erhält in ihrem Abwehrkampf gegen die russische Armee weitere Unterstützung aus Kanada. Bei seinem Besuch in Kiew zum Unabhängigkeitstag der Ukraine sagte Kanadas Premierminister Mark Carney dem Land ein milliardenschweres Waffenpaket zu.
Kanadas Regierung sprach mit Blick auf das Paket, das erstmals beim G-7 Gipfel im Juni in Kanada angekündigt worden war, von einem Umfang von zwei Milliarden kanadischer Dollar (1,23 Milliarden Euro). Ukrainische Medien bezifferten den Wert dagegen auf eine Milliarde kanadischer Dollar (617 Millionen Euro). Das bereits für September angekündigte Paket beinhaltet unter anderem gepanzerte Fahrzeuge, medizinische Ausrüstung, Munition und Drohnen, wie die kanadische Regierung nun mitteilte.
Zugleich deutete Carney bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj die Präsenz kanadischer Truppen zur Absicherung eines möglichen Friedensabkommens an. Eine Reihe von Unterstützern der Ukraine hat bereits ihre Bereitschaft zur Stationierung von Truppenkontingenten zugesagt, um neue Angriffe russischer Militärs zu verhindern.
Russland: Mit der Ukraine je 146 Gefangene ausgetauscht
Die russische Regierung meldet einen neuen Gefangenenaustausch mit der Ukraine. Von jeder Seite seien 146 Gefangene übergeben worden, teilt das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Die freigelassenen Russen befinden sich demnach in Belarus, sie werden psychologisch und medizinisch betreut. Unter den Russen seien auch acht Bewohner der Grenzregion Kursk. Der Gefangenenaustausch sei von den Vereinigten Arabischen Emiraten vermittelt worden.
Vor russischem Sapad-Manöver: Ukraine warnt Belarus
Nicht nur die Nato-Staaten verfolgen die für Mitte September angesetzte Sapad-Militärübung von Belarus und Russland mit Sorge – insbesondere die ukrainische Regierung spricht eine klare Warnung aus. In einer Mitteilung zog das ukrainische Außenministerium Parallelen zu dem Beginn der russischen Invasion von 2022 und ruft seine westlichen Partner dazu auf, "wachsam zu bleiben". Lesen Sie hier mehr dazu.
Selenskyj gratuliert Ukrainern zum Unabhängigkeitstag
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat dreieinhalb Jahre nach Kriegsbeginn seinen Landsleuten zum Unabhängigkeitstag gratuliert. "Wir werden eine Ukraine schaffen, die genügend Kraft und Potenz hat, um in Sicherheit und Frieden zu leben", versprach Selenskyj in seiner auf Telegram verbreiteten Ansprache.
Auf dem Video ist er vor dem Hintergrund des Unabhängigkeitsplatzes in Kiew zu sehen. Die mächtige Freiheitsstatue auf dem Maidan sei auch ein Symbol für die Unzerstörbarkeit der Ukraine, die dem Angriffskrieg Russlands seit dreieinhalb Jahren standgehalten habe, betonte er in dem Video.
Kolumne "Russendisko": Sie machen Putins Regime wirklich Angst
Widerspruch hört und liest das Regime im Kreml gar nicht gern, das bekommen Russlands kritische Künstler zu spüren. Meint Wladimir Kaminer. Lesen Sie hier die gesamte Kolumne.
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP