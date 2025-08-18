Newsblog zum Ukraine-Krieg So viel Geld bekam die Ukraine aus russischem Vermögen

Wolodymyr Selenskyj: Der ukrainische Präsident kann sich über Geld aus russischem Vermögenszinsen freuen. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Yuliia Ovsiannikova/imago)

Russlands gefürchtete "Rubikon"-Einheit hat wohl einen schweren Treffer kassiert. Auch die russische "Druschba"-Pipeline wurde Ziel. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Samstag, 23. August

Ukraine erhält zehn Milliarden Dollar aus russischem Vermögen

Die EU hat der Ukraine in der ersten Hälfte dieses Jahres 10,1 Milliarden Euro an Erlösen aus eingefrorenen Geldern der russischen Zentralbank überwiesen. Das zeigen Zahlen der EU-Kommission, die der "Welt am Sonntag" laut Vorabbericht vorliegen. Brüssel unterstützt mit dem Geld militärische und zivile Projekte in der Ukraine. Im März, Mai, Juni und Juli erhielt die Regierung von Präsident Wolodymyr Selenskyj den Zahlen zufolge jeweils eine Milliarde Euro an Zinserträgen, im Januar waren es drei Milliarden, im April 3,1 Milliarden. Das russische Vermögen selbst liegt bei dem belgischen Unternehmen Euroclear, das Wertpapiere verwahrt und Aktiengeschäfte abwickelt. Im Jahr 2022 hatte die EU insgesamt 210 Milliarden Euro aus Russland festgesetzt.

Freitag, 22. August

Kiew meldet Schlag gegen russische Eliteeinheit

Der ukrainischen Armee ist offenbar ein bedeutender Schlag gegen eine gefürchtete russische Drohneneinheit gelungen. Das berichtete der ukrainische Generalstab am Freitagabend auf Facebook. Demnach haben ukrainische Artilleristen einen Kommando-Posten der russischen "Rubikon"-Einheit in der Region Donezk mit Raketen zerstört. Bei dem Angriff sei auch ein großes Waffenlager der Einheit zerstört worden. Der Generalstab veröffentlichte ein Drohnenvideo, das den Angriff zeigen sollte.

Serhij K. verweigert Auslieferung nach Deutschland

Waffenhilfe für Kiew: Mehrheit der Republikaner erstmals dafür

Putin will das Herzstück des Donbass

