t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikUkraine

Ukraine-Krieg: EU überwies 10 Milliarden Euro aus russischem Vermögen

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextPutin äußert sich zu US-Beziehungen
TextRTL-Star droht Obdachlosigkeit
TextUSA: Tote und Verletzte bei Busunglück
TextListerien: Carpaccio zurückgerufen
TextDeutscher Weltmarktführer insolvent

Newsblog zum Ukraine-Krieg
So viel Geld bekam die Ukraine aus russischem Vermögen

Von J. Seiferth, M. Küper, C. Cöln, A. Janzen, F. Michalski, S. Cleven, T. Schibilla, K. Hitscher
Aktualisiert am 23.08.2025 - 01:10 UhrLesedauer: 44 Min.
imago images 0831185787Vergrößern des Bildes
Wolodymyr Selenskyj: Der ukrainische Präsident kann sich über Geld aus russischem Vermögenszinsen freuen. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Yuliia Ovsiannikova/imago)
News folgen

Russlands gefürchtete "Rubikon"-Einheit hat wohl einen schweren Treffer kassiert. Auch die russische "Druschba"-Pipeline wurde Ziel. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Inhaltsverzeichnis

Loading...
Symbolbild für eingebettete Inhalte

Embed

Samstag, 23. August

Loading...

Ukraine erhält zehn Milliarden Dollar aus russischem Vermögen

Die EU hat der Ukraine in der ersten Hälfte dieses Jahres 10,1 Milliarden Euro an Erlösen aus eingefrorenen Geldern der russischen Zentralbank überwiesen. Das zeigen Zahlen der EU-Kommission, die der "Welt am Sonntag" laut Vorabbericht vorliegen. Brüssel unterstützt mit dem Geld militärische und zivile Projekte in der Ukraine. Im März, Mai, Juni und Juli erhielt die Regierung von Präsident Wolodymyr Selenskyj den Zahlen zufolge jeweils eine Milliarde Euro an Zinserträgen, im Januar waren es drei Milliarden, im April 3,1 Milliarden. Das russische Vermögen selbst liegt bei dem belgischen Unternehmen Euroclear, das Wertpapiere verwahrt und Aktiengeschäfte abwickelt. Im Jahr 2022 hatte die EU insgesamt 210 Milliarden Euro aus Russland festgesetzt.

Freitag, 22. August

Kiew meldet Schlag gegen russische Eliteeinheit

Der ukrainischen Armee ist offenbar ein bedeutender Schlag gegen eine gefürchtete russische Drohneneinheit gelungen. Das berichtete der ukrainische Generalstab am Freitagabend auf Facebook. Demnach haben ukrainische Artilleristen einen Kommando-Posten der russischen "Rubikon"-Einheit in der Region Donezk mit Raketen zerstört. Bei dem Angriff sei auch ein großes Waffenlager der Einheit zerstört worden. Der Generalstab veröffentlichte ein Drohnenvideo, das den Angriff zeigen sollte.

Dieses Standbild aus dem Video soll eines der getroffenen Ziele vor dem Angriff zeigen.Vergrößern des Bildes
Dieses Standbild aus dem Video soll eines der getroffenen Ziele vor dem Angriff zeigen. (Quelle: Screenshot Facebook/@General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

Serhij K. verweigert Auslieferung nach Deutschland

Am Donnerstag haben italienische Ermittler einen Verdächtigen im Fall des Anschlags auf die Nord-Stream-Pipelines gefasst. Jetzt wurde Serhij K. einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.

Waffenhilfe für Kiew: Mehrheit der Republikaner erstmals dafür

Überraschender Stimmungswandel in den USA. Auch eine Mehrheit der Republikaner will Waffenlieferungen an Kiew. Lässt sich Trump davon beeindrucken? Lesen Sie den ganzen Artikel hier.

Putin will das Herzstück des Donbass

Russland setzt die Ukrainer im Donbass unter Druck. Doch am ukrainischen Festungsgürtel scheitern die Angreifer bisher. Nun sucht der Kremlchef einen anderen Weg zur Eroberung des Gebiets. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.

Druschba-Pipeline attackiert – Folgen für Deutschland?

Die Ukraine attackiert Russlands Öl-Pipeline Druschba. Das trifft nicht nur Ungarn und die Slowakei. Auch Folgen für die ostdeutsche PCK-Raffinerie werden geprüft. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.

Eilmeldung

Sollte unserer Redaktion eine wichtige Nachricht vorliegen, informieren wir Sie schnell per eMail. Datenschutzhinweis

Ex-Staatschef enthüllt: "Putins Taktik ist professionelles Lügen"

Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj könnten zu direkten Gesprächen zusammentreffen. Was den ukrainischen Präsidenten bei Verhandlungen erwarten würde. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.

Seedrohne tötet wohl russische Elite-Taucher

Bei einem Vorfall im Schwarzen Meer sind nach Angaben des ukrainischen Militärgeheimdienstes HUR fünf russische Kampftaucher ums Leben gekommen. Demnach war eine ukrainische Seedrohne während eines Einsatzes in der Bucht von Noworossijsk vom Kontrollzentrum getrennt worden. Grund dafür sei russische Sabotage gewesen. In der Folge habe die Drohne manövrierunfähig im Wasser getrieben.

Laut HUR habe das russische Militär später fünf Spezialkräfte beauftragt, das Gerät aus dem Wasser zu bergen. Beim Versuch, die Drohne zu untersuchen, sei es zu einer Explosion gekommen, bei der alle fünf Taucher ums Leben gekommen seien. Die Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.

Nach Darstellung des HUR gehörten die betroffenen Soldaten einer russischen Eliteeinheit für Unterwassereinsätze an. Diese werde besonders ausgebildet, finanziert und ausgerüstet. Eine offizielle Stellungnahme russischer Behörden liegt bislang nicht vor.

Ukraine greift "Druschba"-Pipeline erneut an

Immer wieder attackierte die Ukraine in den vergangenen Monaten die russische Öl-Infrastruktur an. In der vergangenen Nacht gelang dem 14. Regiment der ukrainischen Drohneneinheiten ein weiterer Schlag. Wie der Kommandant der Einheit berichtete, zerstörten Drohnen die Unetscha-Pumpstation in der russischen Region Brjansk zumindest teilweise.

Empfohlener externer Inhalt
X
X

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.

Auf Videos, die von der ukrainischen Armee auf Telegram geteilt wurden, ist zu sehen, wie ein großes Feuer aus der Anlage lodert. Die Unetscha-Pumpstation ist ein wichtiger Teil der Druschba-Pipeline, die die russischen Ölfelder mit Raffinerien in Europa verbindet. Insbesondere Ungarn und die Slowakei beziehen große Teile ihres Gasbedarfs aus Russland, auch Belarus bekommt viel Gas über die "Druschba"-Pipeline.

Es ist bereits der dritte Angriff auf die Pumpstation Unetscha. Bereits am 6. und am 13. August attackierte die Ukraine die Anlage in der Region Brjansk mit Drohnen, konnte in beiden Fällen allerdings keine großen Schäden verursachen.

Ukrainische Spezialeinheit soll russischen Treibstoff-Güterzug angegriffen haben

Eine Spezialeinheit der ukrainischen Armee hat nach eigenen Angaben in der Nacht zum Donnerstag einen russischen Güterzug nahe der Stadt Dschankoj auf der von Russland besetzten Halbinsel Krim angegriffen. Der Zug soll Treibstoff für die russische Armee transportiert haben. Dschankoj im Norden der Ukraine ist ein wichtiger Umschlagplatz der russischen Truppen.

Verwendete Quellen
  • Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
BrüsselDeutschlandDonezkEUEU-KommissionFacebookKiewMilitärOmid NouripourRepublikanerRusslandSlowakeiTrump und Putin treffen sich in AlaskaUSAUkraineUngarnWamSWladimir PutinWolodymyr Selenskyj
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom