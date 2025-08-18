Newsblog zum Ukraine-Krieg So viel Geld bekam die Ukraine aus russischem Vermögen
Russlands gefürchtete "Rubikon"-Einheit hat wohl einen schweren Treffer kassiert. Auch die russische "Druschba"-Pipeline wurde Ziel. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Samstag, 23. August
Ukraine erhält zehn Milliarden Dollar aus russischem Vermögen
Die EU hat der Ukraine in der ersten Hälfte dieses Jahres 10,1 Milliarden Euro an Erlösen aus eingefrorenen Geldern der russischen Zentralbank überwiesen. Das zeigen Zahlen der EU-Kommission, die der "Welt am Sonntag" laut Vorabbericht vorliegen. Brüssel unterstützt mit dem Geld militärische und zivile Projekte in der Ukraine. Im März, Mai, Juni und Juli erhielt die Regierung von Präsident Wolodymyr Selenskyj den Zahlen zufolge jeweils eine Milliarde Euro an Zinserträgen, im Januar waren es drei Milliarden, im April 3,1 Milliarden. Das russische Vermögen selbst liegt bei dem belgischen Unternehmen Euroclear, das Wertpapiere verwahrt und Aktiengeschäfte abwickelt. Im Jahr 2022 hatte die EU insgesamt 210 Milliarden Euro aus Russland festgesetzt.
Freitag, 22. August
Kiew meldet Schlag gegen russische Eliteeinheit
Der ukrainischen Armee ist offenbar ein bedeutender Schlag gegen eine gefürchtete russische Drohneneinheit gelungen. Das berichtete der ukrainische Generalstab am Freitagabend auf Facebook. Demnach haben ukrainische Artilleristen einen Kommando-Posten der russischen "Rubikon"-Einheit in der Region Donezk mit Raketen zerstört. Bei dem Angriff sei auch ein großes Waffenlager der Einheit zerstört worden. Der Generalstab veröffentlichte ein Drohnenvideo, das den Angriff zeigen sollte.
Serhij K. verweigert Auslieferung nach Deutschland
Waffenhilfe für Kiew: Mehrheit der Republikaner erstmals dafür
Putin will das Herzstück des Donbass
Druschba-Pipeline attackiert – Folgen für Deutschland?
Ex-Staatschef enthüllt: "Putins Taktik ist professionelles Lügen"
Seedrohne tötet wohl russische Elite-Taucher
Bei einem Vorfall im Schwarzen Meer sind nach Angaben des ukrainischen Militärgeheimdienstes HUR fünf russische Kampftaucher ums Leben gekommen. Demnach war eine ukrainische Seedrohne während eines Einsatzes in der Bucht von Noworossijsk vom Kontrollzentrum getrennt worden. Grund dafür sei russische Sabotage gewesen. In der Folge habe die Drohne manövrierunfähig im Wasser getrieben.
Laut HUR habe das russische Militär später fünf Spezialkräfte beauftragt, das Gerät aus dem Wasser zu bergen. Beim Versuch, die Drohne zu untersuchen, sei es zu einer Explosion gekommen, bei der alle fünf Taucher ums Leben gekommen seien. Die Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.
Nach Darstellung des HUR gehörten die betroffenen Soldaten einer russischen Eliteeinheit für Unterwassereinsätze an. Diese werde besonders ausgebildet, finanziert und ausgerüstet. Eine offizielle Stellungnahme russischer Behörden liegt bislang nicht vor.
Ukraine greift "Druschba"-Pipeline erneut an
Immer wieder attackierte die Ukraine in den vergangenen Monaten die russische Öl-Infrastruktur an. In der vergangenen Nacht gelang dem 14. Regiment der ukrainischen Drohneneinheiten ein weiterer Schlag. Wie der Kommandant der Einheit berichtete, zerstörten Drohnen die Unetscha-Pumpstation in der russischen Region Brjansk zumindest teilweise.
Auf Videos, die von der ukrainischen Armee auf Telegram geteilt wurden, ist zu sehen, wie ein großes Feuer aus der Anlage lodert. Die Unetscha-Pumpstation ist ein wichtiger Teil der Druschba-Pipeline, die die russischen Ölfelder mit Raffinerien in Europa verbindet. Insbesondere Ungarn und die Slowakei beziehen große Teile ihres Gasbedarfs aus Russland, auch Belarus bekommt viel Gas über die "Druschba"-Pipeline.
Es ist bereits der dritte Angriff auf die Pumpstation Unetscha. Bereits am 6. und am 13. August attackierte die Ukraine die Anlage in der Region Brjansk mit Drohnen, konnte in beiden Fällen allerdings keine großen Schäden verursachen.
Ukrainische Spezialeinheit soll russischen Treibstoff-Güterzug angegriffen haben
Eine Spezialeinheit der ukrainischen Armee hat nach eigenen Angaben in der Nacht zum Donnerstag einen russischen Güterzug nahe der Stadt Dschankoj auf der von Russland besetzten Halbinsel Krim angegriffen. Der Zug soll Treibstoff für die russische Armee transportiert haben. Dschankoj im Norden der Ukraine ist ein wichtiger Umschlagplatz der russischen Truppen.
